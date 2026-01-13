Diego El Cigala regresa a Colombia con una gira especial que celebra aniversario de ‘Lágrimas Negras’, el álbum que transformó la música en español

Diego El Cigala celebra en Colombia los 20 años de 'Lágrimas Negras' con una gira llena de emociones - crédito cortesía

La gira conmemorativa de Diego El Cigala por Colombia en mayo de 2026 marca un hito para los seguidores del flamenco y la música latina.

El artista ha decidido rendir tributo a Lágrimas Negras, el álbum que —como él mismo ha afirmado en numerosas ocasiones— “abrió un puente entre el flamenco y los ritmos de América Latina”.

En cada parada del tour, el cantaor promete revivir la esencia de aquel proyecto lanzado en 2003, que realizó junto al pianista Bebo Valdés y que, en palabras de El Cigala, “cambió mi vida y la manera en que entendemos el mestizaje musical”.

El recorrido inicia el jueves 7 de mayo en Barranquilla, sigue el sábado 9 en Cali, el miércoles 13 en Bucaramanga y culmina el viernes 15 en Bogotá.

El esperado reencuentro de Diego El Cigala con sus fans colombianos: ‘Lágrimas Negras’ suena más vivo que nunca - crédito cortesía

A lo largo de estos años, la crítica internacional no ha dejado de reconocer el impacto de Lágrimas Negras, pues según señala el propio artista, “dos décadas después, la gente sigue aplaudiendo de pie cada vez que interpretamos estas canciones”. Además, los recientes conciertos en Europa han agotado localidades y recibieron ovaciones.

El Cigala se presenta acompañado por una banda que, según él describe, “mantiene vivo el espíritu y la sofisticación del disco original” y el repertorio incluye los temas emblemáticos del álbum, fusionando flamenco, bolero, son cubano y jazz latino.

La boletería ya se encuentra disponible a través de distintas plataformas: Ticketshows para Barranquilla, Qr Boletos para Cali, Tickets G&P para Bucaramanga y Tu Boleta para Bogotá. El cantaor enfatiza que cada función será “una celebración de la música y de la unión cultural que representa Lágrimas Negras”.

En palabras de El Cigala, el tour busca recordar que “la emoción, la elegancia y la raíz siguen siendo el alma de este espectáculo”. La expectativa por su regreso refleja la vigencia de un disco considerado fundamental para la música iberoamericana.

