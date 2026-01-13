Colombia

Armando Benedetti respaldó al ministro de Justicia tras denuncias de supuesto espionaje en su contra: “Sé de la rabia que produce”

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, denunció desde su cuenta de X supuestas acciones de espionaje en su contra y su familia

Armando Benedetti, ministro del Interior; Andrés Idárraga, ministro de Justicia - crédito Ministerio del Interior/Colprensa

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia este martes 13 de enero de 2026 a través de su cuenta de X.

El funcionario aseguró que un informe forense confirmó que usaron un programa de software espía “para espiarme junto a mi familia”.

“Esto sustentado en un informe forense, según lo cual más de 8.742 veces, entre el mes de agosto y entre el mes de noviembre, infiltraron mi celular. De ellas, 124 veces, al menos, me activaron la cámara y el micrófono de manera ilegal”, señaló Idárraga.

Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó a Idárraga, asegurando que conoce la “rabia” y “bajeza” que produce esas supuestas acciones de espionaje.

“Mi solidaridad con Andrés Idárraga y su familia tras ser objeto de mentes perversas que instalaron en su teléfono. Sé de la rabia y la impotencia que produce ser objeto de esa bajeza”, señaló el jefe de la cartera del Interior.

En su publicación, Armando Benedetti señaló que tiene sospechas del supuesto implicado. “Yo solo tengo sospechas de quien me lo tiene aún puesto en mi celular! Qué cobardes y miserables son estas personas”, aseveró el funcionario.

Armando Benedetti, respaldó a Idárraga, asegurando que conoce la “rabia” y “bajeza” que produce esas supuestas acciones de espionaje - crédito @AABenedetti/X

