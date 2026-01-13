Colombia

Andrés Forero denuncia en Famisanar la creación de un cargo de internacionalista con salario de $22 millones mensuales

El congresista cuestiona la pertinencia de contrataciones millonarias mientras pacientes con enfermedades graves siguen desatendidos

Guardar
Andrés Forero menciona que la
Andrés Forero menciona que la EPS enfrenta una crisis en la atención de pacientes y se cuestionan nuevos cargos con altos salarios - crédito Colprensa

El representante a la Cámara Andrés Forero encendió la polémica en torno a la EPS Famisanar, actualmente intervenida por el Estado, tras denunciar la creación de un nuevo cargo con un salario mensual de 22 millones de pesos para un profesional internacionalista.

Según el congresista, este nombramiento evidencia un patrón de contrataciones con salarios elevados y perfiles cuestionables, que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad y afecta la atención de pacientes con enfermedades graves.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un derecho de petición remitido a Famisanar, Forero solicitó información detallada sobre las designaciones realizadas desde el 15 de noviembre de 2025, periodo durante el cual la EPS habría contratado al menos 75 personas, generando un gasto mensual aproximado de 700 millones de pesos.

Para el representante, estas decisiones son “incompatibles con las restricciones presupuestales vigentes” y resultan preocupantes frente a la crisis en la prestación de servicios de salud.

Entre los casos que llamó la atención del legislador figura el nombramiento de Paulo Andrés Arenas Soto, identificado como internacionalista y designado en un cargo catalogado como “nuevo” según los registros internos de Famisanar.

Paulo Andrés Arenas Soto, internacionalista,
Paulo Andrés Arenas Soto, internacionalista, ocupa un nuevo cargo en Famisanar con un salario mensual de 22 millones de pesos - crédito Andrés Forero

El contrato, que tiene vigencia indefinida desde el 20 de enero de 2025, establece una remuneración mensual de 22 millones de pesos.

Forero cuestionó la pertinencia de esta contratación en un contexto en el que la atención de pacientes con enfermedades complejas, como la esclerosis múltiple, sigue siendo insuficiente.

Otro nombramiento que despertó críticas fue el de Nathaly Sofía Ramos Maiguel, de 25 años, quien asumió la Gerencia de Gestión Humana con un salario de 23,5 millones de pesos mensuales.

La profesional, abogada con especialización en derecho procesal civil y tres años de experiencia laboral, ingresó a la EPS el 26 de noviembre de 2025 mediante un contrato sin vencimiento definido. Forero pidió a la entidad que explicara los criterios de selección y la idoneidad del perfil frente a las funciones asignadas.

Andrés Forero denunció las presuntas
Andrés Forero denunció las presuntas irregularidades en la contratación de Famisanar y cuestionó los salarios elevados de nuevos cargos - crédito Andrés Forero

Además, el derecho de petición incluye el caso de Yessid Miguel Betancourt Espitia, exprofesional universitario de la Contraloría de Montería, contratado como profesional en gestión pública con un salario mensual de 40,7 millones de pesos.

Su vinculación, también bajo modalidad indefinida desde el 1 de diciembre de 2025, motivó al congresista a solicitar información sobre el proceso de selección y las justificaciones técnicas para asignar un sueldo tan elevado.

Forero subrayó que, según los documentos internos de Famisanar, incluso perfiles con menor formación académica han recibido salarios que superan ampliamente los estándares del sector.

La intervención estatal en Famisanar
La intervención estatal en Famisanar evidencia una crisis en la atención de pacientes mientras se crean cargos con salarios millonarios - crédito Famisanar y Luisa Gonzalez/REUTERS

Por ejemplo, un técnico en enfermería habría percibido más de 40 millones de pesos al mes, mientras que un bachiller habría sido remunerado con 28 millones. Durante 2025, la EPS contrató un total de 572 personas, lo que generó una carga mensual superior a los 2.700 millones de pesos.

En respuesta, Famisanar defendió su política de contratación, asegurando que los procedimientos internos se ajustan a principios de austeridad y eficiencia, y que los perfiles asignados cumplen con los requisitos de los cargos.

Sobre los casos de los salarios altos, la EPS explicó que algunos nombramientos, como el del bachiller, respondieron a necesidades transitorias de empalme técnico y continuidad operativa durante cambios administrativos.

La entidad también aclaró que los datos entregados provienen de su sistema de gestión interna, Kaktus, y que reflejan los perfiles disponibles al momento, aunque no incluyen información completa sobre títulos académicos o experiencia laboral adicional.

Documentos de Famisanar conocidos por
Documentos de Famisanar conocidos por el congresista Forero - crédito Andrés Forero

A pesar de estas aclaraciones, Forero insiste en que el propósito del derecho de petición es evaluar si los cargos y las remuneraciones cumplen con los principios de planeación, eficiencia y legalidad que rigen el sector público.

El legislador también pidió que se informe sobre el impacto presupuestal de estas decisiones y su coherencia con la sostenibilidad financiera reportada por la EPS.

El representante anunció que, una vez recibida la respuesta oficial de Famisanar, analizará la información para determinar la pertinencia de acciones adicionales desde el control político en el Congreso de la República. Por ahora, el trámite se encuentra en curso y espera resolución dentro de los plazos legales establecidos.

Temas Relacionados

Andrés ForeroInternacionalistaMillonario salarioFamisanarEPS ColombiaCargos FamisanarColombia-Noticias

Más Noticias

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

En sus redes sociales, el cabecilla de esta organización armada denunció que estarían usando su imagen para causar no solo intimidaciones contra el mandatario nacional sino contra la población civil

Polémica por supuestas amenazas de

Chontico Día: los números ganadores este martes 13 de enero de 2026

Conoce los resultados de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día: los números ganadores

Así era como Japón veía a Colombia, según un mapa pictórico japonés de Sudamérica de 1932

La ilustración de Shishido Sagyō revela cómo la mirada nipona de la época transformó la identidad colombiana en iconos visuales, reflejando juegos de poder globales y disputas por recursos

Así era como Japón veía

Daniel Briceño le recordó a ‘Matador’ las investigaciones que tiene por maltrato: “Ataca de forma rastrera a Paloma Valencia”

El exconcejal de Bogotá señaló que el caricaturista obtiene pagos del Ejecutivo de Petro y aseguró que mantiene investigaciones por presunto maltrato a sus parejas

Daniel Briceño le recordó a

Cómo sobrellevar el malestar emocional al volver al trabajo después de las vacaciones: recomendaciones clave

Uno de los consejos principales es considerar enero como una etapa de transición, en la que es fundamental reorganizar hábitos y las expectativas

Cómo sobrellevar el malestar emocional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Caída de ‘Santiago’, uno de

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

ENTRETENIMIENTO

Diego El Cigala regresa a

Diego El Cigala regresa a Colombia con una gira especial que celebra aniversario de ‘Lágrimas Negras’, el álbum que transformó la música en español

Rating Colombia: ‘La casa de los famosos’ y ‘El Desafío’ se enfrentan por la audiencia en el horario ‘prime’

Creador de contenido español realizó video sobre ‘Stranger Things’ y usó curioso artículo colombiano con el que causó todo tipo de comentarios

Jhonny Rivera habló sobre los homenajes que rindieron sus colegas tras la muerte de Yeison Jiménez

BTS desata la ilusión de sus fans en Colombia: crecen los rumores de un posible concierto en Bogotá

Deportes

Adidas relanza la mítica camiseta

Adidas relanza la mítica camiseta de la selección Colombia usada en el Mundial de Fútbol de Italia 90: esto vale la indumentaria

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

“Falcao lo que quiere es la selección”: el motivo del regreso del delantero a Millonarios, según Carlos Antonio Vélez

Dirigente de San Lorenzo lanzó fuerte comentario en contra de Jhohan Romaña, que presiona para salir a River Plate: “Es un mal tipo”