Colombia

Agencias de inteligencia americanas alertan sobre vínculos de Irán y Hezbolá con el ELN en operaciones criminales en Venezuela y Colombia

El informe detalla cómo esta red criminal utiliza rutas financieras y logísticas para sostener conflictos y operaciones ilícitas en varios continentes

Guardar
Redes criminales conectan América Latina
Redes criminales conectan América Latina y Medio Oriente con epicentro en Dubái, según informe de inteligencia - crédito Federico Ríos/Reuters, Colprensa y Europa Press

Redes criminales transnacionales que combinan terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero han tejido un entramado global que conecta el Caribe, Sudamérica y Oriente Medio, con epicentros estratégicos en Dubái, Qatar, Irán y Venezuela.

Según un informe de agencias de inteligencia estadounidenses, estas estructuras operan bajo la protección de sectores del Estado venezolano y el respaldo de Hezbolá, permitiéndoles financiar conflictos armados, evadir controles internacionales y extender su influencia criminal a tres continentes, de acuerdo con el medio La FM.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El informe señala que Dubái funciona como epicentro operativo y financiero de la red, donde la residencia estable de individuos de alto perfil, sumada a los canales financieros en Doha y la coordinación con el régimen iraní en Teherán, consolida una estructura capaz de manipular economías regionales, financiar conflictos armados y evadir los mecanismos tradicionales de inteligencia y judiciales.

Se destaca además la necesidad de reforzar el monitoreo de flujos migratorios y financieros entre Dubái, Doha, Teherán, Caracas, Bogotá, Ciudad del Este y Maicao, así como de fortalecer la cooperación internacional para impedir que la red escale operaciones directas contra intereses aliados.

La triple frontera y el entrenamiento de criminales internacionales en La Guajira

Disidencias de las Farc en
Disidencias de las Farc en La Guajira facilitan rutas de tránsito y entrenamiento dentro de la red criminal transnacional - Guillermo Legaria/AFP

El informe subraya la expansión reciente de células de apoyo vinculadas a Hezbolá en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, donde históricamente la comunidad libanesa chiita ha operado como centro de recaudación de fondos, lavado de dinero y adoctrinamiento.

En paralelo, las rutas de movimiento conectan el noreste colombiano —especialmente La Guajira— con el oeste venezolano y el Líbano.

Se identificaron células pasivas en Maicao y Paraguaipoa con vínculos familiares o comerciales con operativos radicados en Líbano o Venezuela, que proporcionan apoyo logístico y entrenamiento.

La región ha sido permeada por estructuras de financiación, influencia religiosa y tramas criminales, donde campamentos de instrucción clandestinos entrenan a criminales internacionales, aprovechando la ausencia institucional y la alta informalidad.

El lavado de dinero y financiación de conflictos internacionales

El informe revela la sofisticación de los mecanismos de lavado de dinero mediante empresas fachada en Catar, presentadas como contratistas del sector energético e infraestructura, que triangulan recursos desde Colombia y Venezuela hacia Doha, Líbano e Irán, ocultando el origen ilícito de los fondos.

Parte de estos recursos se destinan a financiar conflictos en Gaza, Líbano, Siria, Yemen e Irak, elevando la amenaza de regional a transcontinental y geopolítica.

Los grupos armados colombianos, incluyendo ELN, disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, constituyen otro pilar de este sistema.

Controlan corredores de producción de cocaína y oro, se benefician de pagos en criptomonedas, armamentos y logística, y permiten el tránsito por rutas no oficiales, incluyendo el entrenamiento especializado en drones, comunicaciones cifradas y contrabando, con probables vínculos indirectos con Hezbolá desde Venezuela.

ELN y Farc actúan como
ELN y Farc actúan como pilares locales de la red, colaborando con el narcotráfico y la financiación de actividades ilícitas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una innovación clave de la red es la utilización de corredores transatlánticos para desplazar y ocultar personas de alto valor, incluidos emisarios libaneses y sirios, mediante puntos como Caracas, Maicao, Foz de Iguazú y Santa Cruz de la Sierra.

Este esquema permite evitar controles migratorios y desplazar recursos estratégicos de forma clandestina, consolidando la capacidad operativa de la red.

El informe recomienda un monitoreo intenso de los flujos financieros y migratorios, así como la cooperación técnica con socios hemisféricos, con el fin de prevenir que estas estructuras consoliden su influencia y capacidad de acción directa contra intereses aliados.

La expansión estratégica de Hezbolá

Un estudio reciente de Janiel David Melamed Visbal, César Niño y María Eugenia Gómez Arias, publicado en la Revista Científica General José María Córdova, analiza la expansión de Hezbolá como brazo delegado de Irán en América Latina, aportando contexto histórico y estratégico que respalda los hallazgos del informe de inteligencia.

El artículo describe cómo Hezbolá, originalmente una milicia chiita libanesa formada durante la Guerra Civil libanesa (1975-1990), ha trascendido Medio Oriente para proyectar su influencia hacia el hemisferio occidental.

Apoyada por la Fuerza al-Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la organización combina capacidades militares, financieras y logísticas, funcionando bajo la lógica de la guerra híbrida: conflictos multifacéticos donde confluyen actores estatales, insurgentes, terroristas y redes criminales, difuminando las categorías tradicionales de amenaza.

Líder de Hezbolá: su influencia
Líder de Hezbolá: su influencia se proyecta en América Latina mediante alianzas con grupos armados y redes de financiamiento ilícito - crédito Al Manar TV/Reuters

El estudio subraya que América Latina se ha convertido en plataforma de financiamiento y proyección estratégica de Hezbolá, aprovechando debilidades institucionales, fronteras porosas y mercados ilícitos.

La triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, y la nueva zona entre Colombia, Panamá y Venezuela, son ejemplos claros de cómo la organización articula el tráfico de drogas, lavado de activos y entrenamiento de actores locales, incluyendo alianzas con el ELN y disidencias de las Farc.

Además, se destaca que Hezbolá ha vinculado su modelo operativo con atentados históricos como el de la AMIA en 1994 y que su expansión actual busca asegurar rutas logísticas y financieras internacionales, reforzando su capacidad de acción transcontinental y su influencia en conflictos geopolíticos en Oriente Medio.

Temas Relacionados

Hezbolá ColombiaELN y disidencias FarcAgencias de inteligenciaEstados UnidosLa GuajiraVenezuela ELNColombia-Noticias

Más Noticias

Cayó en Bogotá un hombre de 45 años que se la ha pasado delinquiendo casi la mitad de su vida

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) señaló que en otro de los resultados un hombre fue detenido luego de salir de la cárcel cuando llevaba un arma de fuego

Cayó en Bogotá un hombre

Hermano de Yeison Jiménez compartió un emotivo mensaje de despedida: “No sé de dónde estoy sacando fuerzas”

El joven lamentó lo ocurrido y expresó en una publicación el dolor que siente con el deceso del artista, dejando a más de uno sin aliento por la emotividad del caso

Hermano de Yeison Jiménez compartió

Hombre de 22 años que salió de la cárcel fue sorprendido por las autoridades con una escopeta, en Bogotá

Las investigaciones revelaron que el sujeto contaba con antecedentes similares y, luego de intentar evadir a los uniformados, fue aprehendido durante patrullajes preventivos con un arma

Hombre de 22 años que

SIC intensificará vigilancia para garantizar derechos de consumidores tras ajuste del salario mínimo: buscan evitar abusos

La entidad implementará controles estrictos sobre precios y prácticas comerciales, en medio de los temores que tiene colombianos frente a incrementos desmesurados en el comercio

SIC intensificará vigilancia para garantizar

Scott Perry, congresista republicano y nieto de inmigrantes colombianos, se refirió a la relación con Estados Unidos

El congresista subrayó la urgencia de acciones conjuntas para preservar el bienestar y la seguridad regional

Scott Perry, congresista republicano y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Yeison Jiménez compartió

Hermano de Yeison Jiménez compartió un emotivo mensaje de despedida: “No sé de dónde estoy sacando fuerzas”

Actriz Carolina López contó detalles sobre su relación más tormentosa y el maltrato psicológico que vivió en ese tiempo

Yina Calderón reveló que Valentino y JuanSe Laverde habrían planeado ser “pareja” dentro de ‘La casa de los famosos 3′

BTS llega a Colombia: la banda de K-Pop tendrá dos presentaciones en Bogotá en 2026

Hay canción póstuma de Yeison Jiménez: Ciro Quiñonez le prometió a Arelys Henao que el lanzamiento sería pronto

Deportes

Dirigente de San Lorenzo lanzó

Dirigente de San Lorenzo lanzó fuerte comentario en contra de Jhohan Romaña, que presiona para salir a River Plate: “Es un mal tipo”

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Yoreli Rincón fue confirmada como nueva jugadora del Santos de Brasil

La selección Colombia conoció el tiempo de recuperación de dos de los jugadores lesionados que serían convocados contra Francia y Croacia