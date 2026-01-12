Colombia

Video del momento en que inició la balacera en Urrao, dejó 2 muertos y 8 heridos: autoridades anunciaron medidas de seguridad

Las disposiciones, que entran en vigor tras un consejo extraordinario de seguridad, buscan reducir hechos delictivos luego del ataque perpetrado en una vía pública

La balacera, registrada por cámaras y presenciada por agentes en el sector, involucró a sicarios y uniformados que actuaron para proteger a civiles, resultando en múltiples víctimas y capturas posteriores - crédito X

Un video de una cámara de seguridad difundido en plataformas digitales permitió observar el momento exacto en que dos hombres armados asesinaron a un joven y desataron una balacera en Urrao, Antioquia.

El registro, que ya circula en redes y se encuentra en manos de las autoridades, documenta cómo el ataque, ocurrido alrededor de las 11:45 p. m. del sábado 10 de enero, interrumpió la tranquilidad de la zona rosa del municipio.

Los agresores, que se desplazaban en motocicleta, dispararon contra un joven de 20 años en vía pública y luego intentaron huir mientras intercambiaban disparos con una patrulla de la Policía Nacional.

Las imágenes muestran el instante en que los sujetos abren fuego, así como la reacción inmediata de los uniformados. En medio del tiroteo, ocho personas que transitaban o se encontraban en el sector resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un hospital local.

Un video de cámaras de seguridad muestra el ataque armado que dejó un joven muerto y ocho heridos en Urrao, Antioquia - crédito X

De acuerdo con versiones oficiales, cuatro de los lesionados recibieron alta médica poco después, mientras que otros cuatro permanecen hospitalizados bajo observación.

El enfrentamiento dejó como saldo la muerte del joven atacado y de uno de los presuntos sicarios, que había presentado documentación falsa y murió en jurisdicción de Caicedo. El segundo atacante fue capturado y permanece bajo custodia de la policía en un centro asistencial.

Decisiones tras el consejo de seguridad

El impacto del tiroteo motivó un consejo extraordinario de seguridad encabezado por el alcalde de Urrao, Nilson Barrera Holguín, y el comando de la policía departamental. Tras la reunión, las autoridades determinaron la aplicación inmediata de nuevas reglas para prevenir hechos violentos y proteger a la población.

Entre el domingo 11 de enero y el 15 de febrero regirán dos medidas principales: toque de queda para menores de edad y restricción al parrillero hombre en motocicleta.

El decreto firmado por Barrera Holguín establece que los menores no podrán circular entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m. El cumplimiento de la restricción será supervisado con el apoyo de entidades como Bienestar Familiar, la Comisaría de Familia y la Personería municipal.

El crimen ocurrió en plena zona rosa de Urrao durante la noche, alterando las celebraciones de las fiestas municipales - crédito X

El alcalde insistió en la corresponsabilidad de los padres y acudientes para que la medida se cumpla. “Vamos de la mano de las diferentes entidades a hacer labores nuevamente de vigilancia sobre la presencia de menores después de las 10:00 p. m. en nuestro municipio”, declaró Barrera Holguín en declaraciones públicas. La restricción se extiende a toda el área urbana y rural de Urrao.

Restricción al parrillero hombre y controles adicionales

La segunda decisión adoptada contempla la prohibición del parrillero hombre en motocicleta entre las 6:00 p. m. y las 5:00 a. m., una medida orientada a facilitar los controles policiales y reducir riesgos asociados a delitos cometidos con este medio de transporte.

Ferley Puerto, comandante encargado de la Policía Antioquia, explicó que los operativos se desplegarán en todos los sectores del municipio. “Se nos están presentando una serie de hechos que están atentando contra la seguridad ciudadana y que es nuestro deber intervenir. Vamos a hacer aquí una serie de planes que se van a desplegar a todo el sector, tanto urbano como también la parte rural, con el fin de contrarrestar esta serie de hechos”, afirmó el oficial.

Un consejo extraordinario de seguridad decretó toque de queda para menores de edad entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. en todo Urrao - crédito X

El decreto municipal también limita el horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales, que deberán cerrar a la medianoche mientras permanezcan vigentes las medidas. Las autoridades recalcaron que la colaboración de la comunidad será clave para levantar las restricciones lo más pronto posible.

Es de precisar que el ataque armado se produjo en el contexto de las fiestas tradicionales del municipio, que incluían conciertos y actividades culturales programadas para ese fin de semana.

El alcalde Nilson Barrera Holguín calificó la situación como lamentable y reiteró el compromiso institucional para restablecer la tranquilidad en Urrao. Por su parte, el comandante Ferley Puerto subrayó que las nuevas medidas no buscan incomodar a la población, sino proteger a los habitantes y evitar que se repitan hechos similares.

La Policía Nacional pidió a los ciudadanos denunciar cualquier acto ilegal y reportar situaciones sospechosas para facilitar la labor de las autoridades.

