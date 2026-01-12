Colombia

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 11 de enero

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Guardar
Conoce los resultados del sorteo
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del país (Jovani Pérez/Infobae)

Reconocida en la nación, la Lotería Caribeña es una alternativa emocionante para quienes buscan tentar la suerte cada noche. Los premios se sortean diariamente y pueden ser ganados por cualquier jugador que acierte a los números elegidos.

A las 22:00 horas se anuncian los resultados y tanto debutantes como aficionados experimentados pueden ganar tras seleccionar un número de cuatro dígitos y fijar su apuesta.

Los boletos pueden adquirirse en los sitios autorizados, cuya información oficial está disponible en la web de la Lotería Caribeña.

Descubra aquí los números ganadores del sorteo de la noche del 11 de enero. Recuerde resguardar su boleto, necesario para cobrar cualquier premio obtenido.

Todos los números ganadores del 11 de enero

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 9635

Quinta: 1

Pasos a seguir para jugar La Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen de la lotería en Colombia

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Madre denuncia a Karina García por grabar a su hija menor de edad sin autorización durante una transmisión en vivo

La mujer relató que, pese a manifestar su negativa, la imagen y los comentarios hacia su hija fueron difundidos en redes, lo que considera una situación perjudicial para la niña y su familia, y que pudo evitarse si su posición hubiera sido respetada

Madre denuncia a Karina García

Santander: estos son los cortes de la luz de este 12 de enero

Conoce con anticipación los cortes de luz que se llevarán a cabo en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Ecuador rescata a dos colombianos secuestrados y abate a presunto integrante de Comandos de la Frontera

El operativo conjunto en la frontera norte permitió desarticular parcialmente una estructura armada ilegal, tras un enfrentamiento en el que se incautó abundante material de guerra y se confirmó la huida de varios sospechosos hacia territorio fronterizo

Ecuador rescata a dos colombianos

Rescatan a más de 400 animales vendidos ilegalmente en el centro de Bogotá: sancionaron a los responsables

El operativo interinstitucional permitió la aprehensión de animales comercializados ilegalmente y en estado de vulnerabilidad en el centro de la ciudad

Rescatan a más de 400

En fotos: cientos de seguidores de Yeison Jiménez rindieron homenaje al artista en el Campín a la luz de las velas y sus canciones

El cantautor murió en un accidente el 10 de enero de 2026; a pesar del dolor, su legado perdura en las melodías que tocaban el alma de todos sus fanáticos y así lo dejaron ver en el tributo que se hizo en la capital colombiana

En fotos: cientos de seguidores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque armado a una

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

ENTRETENIMIENTO

Madre denuncia a Karina García

Madre denuncia a Karina García por grabar a su hija menor de edad sin autorización durante una transmisión en vivo

En fotos: cientos de seguidores de Yeison Jiménez rindieron homenaje al artista en el Campín a la luz de las velas y sus canciones

Los ‘realities’ que se disputarán el ‘rating’ en Colombia: hora y dónde ver ‘La casa de los famosos’ y el ‘Desafío’

Las conmovedoras palabras de Los Tigres del Norte para despedir a Yeison Jiménez

Conoce cuáles son las películas favoritas que se roban la atención del público en Prime Video Colombia

Deportes

Salida polémica y mensaje abierto:

Salida polémica y mensaje abierto: extécnico de Nacional no cierra la puerta a un regreso

Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 11 de enero

Millonarios cayó ante River Plate en su debut del año: Falcao ausente en el primer partido de la temporada

Johan Mojica, jugador de la selección Colombia, tuvo tenso cruce con hinchas del Mallorca en España: “No me grites que no eres mi papá”

Junior se despide de bicampeón y deja las puertas abiertas: “No es un adiós, es un gracias eterno”