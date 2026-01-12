Procuraduría aprovechó el Puente de Reyes para hablar de las elecciones en todos los peajes del país: buscan proteger los comicios

Funcionarios reciben a viajeros en capitales con mensajes para defender elecciones libres y transparentes en Colombia - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación ha intensificado en las últimas semanas su campaña nacional para incentivar la participación informada y consciente en las elecciones de 2026.

Sin embargo, la entidad aprovechó el regreso masivo de millones de colombianos a las principales capitales del país durante el primer puente festivo del 2026, para difundir su estrategia denominada Paz Electoral, que busca blindar los comicios y garantizar el respeto por la voluntad popular.

En los principales accesos viales a las ciudades capitales, grupos de funcionarios recibieron a los viajeros con mensajes impresos y una invitación directa: sumarse a la defensa de unas elecciones libres, seguras y transparentes.

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, el voto de cada ciudadano será fundamental para fortalecer la democracia y asegurar que las instituciones colombianas salgan fortalecidas del proceso electoral.

El procurador Gregorio Eljach reiteró que la protección de la democracia es prioridad institucional desde 2025 - crédito Procuraduría

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que la estrategia va en línea con los esfuerzos de la entidad para velar por la protección de la democracia, una prioridad institucional desde finales del año pasado.

La iniciativa surgió en medio de crecientes preocupaciones sobre la posible existencia de amenazas que pondrían en riesgo la normalidad de las elecciones de 2026, según advirtió el propio registrador nacional, Hernán Penagos, en declaraciones públicas recientes.

El calendario electoral de 2026 prevé tres jornadas clave: el 8 de marzo los colombianos elegirán senadores y representantes, además de candidatos presidenciales de algunos partidos; el 31 de mayo se realizará la primera vuelta presidencial; y el 21 de junio podría definirse la segunda vuelta.

Frente a este panorama, la Procuraduría, en alianza con la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional, ha unificado esfuerzos para reclamar el respeto por el proceso democrático.

La Procuraduría intensifica la campaña Paz Electoral para incentivar la participación informada en las elecciones de 2026 - crédito Procuraduría

Estas instituciones, cada una con autonomía dentro del Estado, han advertido sobre la importancia de evitar cualquier injerencia indebida en la política por parte de funcionarios públicos, así como el uso irregular de recursos estatales en favor o en contra de partidos o candidatos.

La estrategia Paz Electoral contempla también el acompañamiento institucional a los votantes para que acudan a las urnas sin presiones y con la certeza de que su voto es la única fuente de legitimidad democrática.

El procurador Eljach ha insistido en que los candidatos y líderes políticos deben contar con todas las garantías para realizar sus campañas, pero también asumir la responsabilidad de actuar con transparencia.

El llamado del jefe del Ministerio Público ha alcanzado a diversos sectores: la cúpula de las Fuerzas Armadas, gremios productivos, líderes religiosos, universidades y medios de comunicación han sido convocados a sumarse a la causa. Próximamente, Eljach iniciará un recorrido por varias regiones del país, priorizando aquellas zonas que requieren mayor presencia institucional.

Funcionarios recibieron a viajeros en capitales con mensajes para defender elecciones libres y transparentes en Colombia - crédito Concesiones CCFC

Entre las amenazas identificadas por las autoridades se encuentran las acciones de grupos armados ilegales, la difusión de noticias falsas y la posibilidad de ciberataques que puedan afectar la jornada electoral.

En este sentido, la campaña de sensibilización se mantendrá vigente hasta que los nuevos gobernantes asuman sus cargos en un ambiente de tranquilidad institucional.

El procurador Eljach ha resumido los principios que deben regir el proceso: “Las elecciones deben ser libres, seguras, oportunas y conscientes, y todos debemos respetar los resultados”, afirmó en un reciente encuentro con líderes sociales. La estrategia seguirá desarrollándose como una “cátedra pública abierta”, con el objetivo de que la ciudadanía y las instituciones adopten un compromiso activo en defensa de la democracia.

La expectativa institucional es que la participación ciudadana y la vigilancia pública permitan superar cualquier intento de vulnerar la transparencia de los comicios. Con la estrategia Paz Electoral, la Procuraduría apuesta a que de las urnas surjan este año unas instituciones sólidas y una democracia legítima y segura.