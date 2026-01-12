Colombia

Procuraduría aprovechó el Puente de Reyes para hablar de las elecciones en todos los peajes del país: buscan proteger los comicios

El plan institucional busca asegurar que la participación ciudadana se produzca en un entorno de respeto y vigilancia, mediante acciones coordinadas entre varias entidades para impedir irregularidades y proteger la integridad de los comicios

Guardar
Funcionarios reciben a viajeros en
Funcionarios reciben a viajeros en capitales con mensajes para defender elecciones libres y transparentes en Colombia - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación ha intensificado en las últimas semanas su campaña nacional para incentivar la participación informada y consciente en las elecciones de 2026.

Sin embargo, la entidad aprovechó el regreso masivo de millones de colombianos a las principales capitales del país durante el primer puente festivo del 2026, para difundir su estrategia denominada Paz Electoral, que busca blindar los comicios y garantizar el respeto por la voluntad popular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los principales accesos viales a las ciudades capitales, grupos de funcionarios recibieron a los viajeros con mensajes impresos y una invitación directa: sumarse a la defensa de unas elecciones libres, seguras y transparentes.

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, el voto de cada ciudadano será fundamental para fortalecer la democracia y asegurar que las instituciones colombianas salgan fortalecidas del proceso electoral.

El procurador Gregorio Eljach reiteró
El procurador Gregorio Eljach reiteró que la protección de la democracia es prioridad institucional desde 2025 - crédito Procuraduría

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que la estrategia va en línea con los esfuerzos de la entidad para velar por la protección de la democracia, una prioridad institucional desde finales del año pasado.

La iniciativa surgió en medio de crecientes preocupaciones sobre la posible existencia de amenazas que pondrían en riesgo la normalidad de las elecciones de 2026, según advirtió el propio registrador nacional, Hernán Penagos, en declaraciones públicas recientes.

El calendario electoral de 2026 prevé tres jornadas clave: el 8 de marzo los colombianos elegirán senadores y representantes, además de candidatos presidenciales de algunos partidos; el 31 de mayo se realizará la primera vuelta presidencial; y el 21 de junio podría definirse la segunda vuelta.

Frente a este panorama, la Procuraduría, en alianza con la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional, ha unificado esfuerzos para reclamar el respeto por el proceso democrático.

La Procuraduría intensifica la campaña Paz Electoral para incentivar la participación informada en las elecciones de 2026 - crédito Procuraduría

Estas instituciones, cada una con autonomía dentro del Estado, han advertido sobre la importancia de evitar cualquier injerencia indebida en la política por parte de funcionarios públicos, así como el uso irregular de recursos estatales en favor o en contra de partidos o candidatos.

La estrategia Paz Electoral contempla también el acompañamiento institucional a los votantes para que acudan a las urnas sin presiones y con la certeza de que su voto es la única fuente de legitimidad democrática.

El procurador Eljach ha insistido en que los candidatos y líderes políticos deben contar con todas las garantías para realizar sus campañas, pero también asumir la responsabilidad de actuar con transparencia.

El llamado del jefe del Ministerio Público ha alcanzado a diversos sectores: la cúpula de las Fuerzas Armadas, gremios productivos, líderes religiosos, universidades y medios de comunicación han sido convocados a sumarse a la causa. Próximamente, Eljach iniciará un recorrido por varias regiones del país, priorizando aquellas zonas que requieren mayor presencia institucional.

Funcionarios recibieron a viajeros en
Funcionarios recibieron a viajeros en capitales con mensajes para defender elecciones libres y transparentes en Colombia - crédito Concesiones CCFC

Entre las amenazas identificadas por las autoridades se encuentran las acciones de grupos armados ilegales, la difusión de noticias falsas y la posibilidad de ciberataques que puedan afectar la jornada electoral.

En este sentido, la campaña de sensibilización se mantendrá vigente hasta que los nuevos gobernantes asuman sus cargos en un ambiente de tranquilidad institucional.

El procurador Eljach ha resumido los principios que deben regir el proceso: “Las elecciones deben ser libres, seguras, oportunas y conscientes, y todos debemos respetar los resultados”, afirmó en un reciente encuentro con líderes sociales. La estrategia seguirá desarrollándose como una “cátedra pública abierta”, con el objetivo de que la ciudadanía y las instituciones adopten un compromiso activo en defensa de la democracia.

La expectativa institucional es que la participación ciudadana y la vigilancia pública permitan superar cualquier intento de vulnerar la transparencia de los comicios. Con la estrategia Paz Electoral, la Procuraduría apuesta a que de las urnas surjan este año unas instituciones sólidas y una democracia legítima y segura.

Temas Relacionados

Procuraduría General de la NaciónElecciones 2026Gregorio EljachPuente de ReyesRiesgo elecciones 2026Paz ElectoralColombia-noticias

Más Noticias

Pipe Bueno se quebró al competir un emotivo mensaje por la partida de su amigo y colega Yeison Jiménez: “Es que parece mentira”

Entre lágrimas, el artista reflexionó sobre la importancia de valorar la vida, de estar presente, de abrazar y querer a la familia; tras la trágica pérdida de su colega, destacó que, aunque él ya no esté, su legado vivirá eternamente a través de sus canciones

Pipe Bueno se quebró al

Estreno de ‘La casa de los famosos Colombia’ EN VIVO: conozca los participantes que se pelearán el maletín de los $400 millones

El reality regresa el lunes 12 de enero a las 8:00 p. m. con su tercera temporada, que promete estar repleta de emociones al mostrar de cerca la convivencia de 24 famosos

Estreno de ‘La casa de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Junior FC es el próximo club que agitará la bolsa de jugadores, Atlético Nacional no define el futuro de Morelos e Hinestroza y restan detalles para que Millonarios oficialice el delantero con el que cerrarán el libro de pases

EN VIVO - Mercado de

“Hace 15 días que vengo a juntar mugre”, turista argentina criticó a los samarios por la falta de cuidado de sus playas

La mujer describió las aguas como: el mar más calmo y caliente, que ha conocido, pero crítico la constante presencia de basuras

“Hace 15 días que vengo

En vivo| Inicia el Pico y Placa Regional para el Plan Retorno, en el puente de Reyes

Conozca el estado de las carreteras durante la jornada de regreso del primer fin de semana festivo del 2026. Las autoridades recomiendan planear el viaje de regreso con antelación

En vivo| Inicia el Pico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Estreno de ‘La casa de

Estreno de ‘La casa de los famosos Colombia’ EN VIVO: conozca los participantes que se pelearán el maletín de los $400 millones

J Balvin también rindió homenaje a Yeison Jiménez durante su concierto en Puerto Gaitán, Meta

Hermana de Yeison Jiménez pidió prudencia con la información que circula: no hay fecha ni lugar para su homenaje

El director de AeroBoyacá expuso las fallas del aeropuerto de Paipa tras el accidente de Yeison Jiménez: “Se pudo haber prevenido”

Hermana de Yeison Jiménez compartió emotivos mensajes tras la muerte del cantante: “Hoy todos reunidos en tu casa, pero sin ti”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Hincha de Millonarios fue herido con arma de fuego en Uruguay: hubo peleas fuera del estadio donde jugaban contra River Plate

Christian González superó el primer partido en la carrera por ser el primer colombiano en jugar el Super Bowl con los New England Patriots

Carlos Antonio Vélez insinuó que vendaje en la mano de Lamine Yamal es para suministrarle la hormona del crecimiento

Esta sería la razón por la que no jugó Radamel Falcao con Millonarios contra River Plate: no hay certeza de cuándo será su debut