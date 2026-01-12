Colombia

Ministro de Defensa inicia gira por Estados Unidos, previo visita de Gustavo Petro: se reunirá con altos funcionarios de Donald Trump

El general (r) Pedro Sánchez sostendrá encuentros bilaterales por tres días en el país norteamericano para mostrar avances en la lucha antidrogas y fortalecer alianzas con el gobierno estadounidense

Guardar
El ministro entablará encuentros con
El ministro entablará encuentros con altos funcionarios del gobierno Trump - crédito Dreamstime/Ministerio de Defensa

En la mañana del lunes 12 de enero, el Ministerio de Defensa anunció que el jefe de la cartera, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, inició su gira por los Estados Unidos para encontrarse con altos funcionarios del gobierno Trump.

Según indicó el ministerio, el encuentro decisivo entre Colombia y Estados Unidos tendrá como eje central concertar nuevas alianzas y estrategias para fortalecer la cooperación antidrogas.

Durante tres días, el ministro de Defensa sostendrá una serie de reuniones de alto nivel acompañado de delegados de los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores.

“Hoy establecimos una videoconferencia a través de la Embajada de los Estados Unidos para hablar directamente con el subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Guerra o Defensa de los Estados Unidos, y concluimos tres prioridades importantes. La primera de ellas tiene que ver en adelantar una agenda importante en los Estados Unidos, de tal manera que entiendan claramente lo que estamos haciendo nosotros en la lucha contra las drogas como preámbulo a la visita que tendrá el presidente de Colombia con el presidente Donald Trump”, comentó Sánchez.

Temas Relacionados

Ministerio de DefensaPedro SánchezGustavo Petro Donald TrumpReunión Colombia Estados UnidosColombia-noticias

Más Noticias

Judicializaron a 12 presuntos miembros de Los Vida Nueva por homicidios en Soacha

La Fiscalía procesó a una docena de supuestos integrantes de la banda, entre ellos dos líderes, por asesinatos y actividades ilícitas ligadas al microtráfico en una de las comunas de Soacha

Judicializaron a 12 presuntos miembros

Cuál es el valor de apertura del dólar en Colombia este 12 de enero: así se cotiza hoy

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Cuál es el valor de

Alejandro Char se fue contra Gustavo Petro por traslado de cabecillas criminales a Barranquilla: advirtió aumento de inseguridad en carnavales

El alcalde de Barranquilla aseguró que el Gobierno nacional no tuvo en cuenta que los exlíderes de Los Pepes y Los Costeños tienen un fuerte historial de crímenes en la capital del Atlántico

Alejandro Char se fue contra

Petro respondió a Luis Felipe Henao tras cuestionamientos por la política de vivienda: “El problema se llama tasa de interés”

El exministro de Vivienda señaló el “peor momento” del sector y criticó un nuevo decreto del Gobierno nacional

Petro respondió a Luis Felipe

Se conocen los primeros videos de la Infantería de Marina patrullando y sometiendo a delincuentes en las calles de Cartagena

Tras las preocupantes cifras de inseguridad presentadas en 2025, se determinó en diciembre un patrullaje especial en lugares estratégicos de la ciudad

Se conocen los primeros videos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque armado a una

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Yeison Jiménez compartió

Hermana de Yeison Jiménez compartió emotivos mensajes tras la muerte del cantante: “Hoy todos reunidos en tu casa, pero sin ti”

Jhonny Rivera contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez: “A mí me llamó Pipe Bueno, cuando nadie sabía”

Muerte de Yeison Jiménez: amigo del cantante de música popular reveló que la avioneta en la que viajaba presentaba fallas

Funeral de Yeison Jiménez será en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y detalles del último adiós

Madre denuncia a Karina García por grabar a su hija menor de edad sin autorización durante una transmisión en vivo

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Carlos Antonio Vélez insinuó que vendaje en la mano de Lamine Yamal es para suministrarle la hormona del crecimiento

Esta sería la razón por la que no jugó Radamel Falcao con Millonarios contra River Plate: no hay certeza de cuándo será su debut

Preocupación para Néstor Lorenzo: Yerry Mina sufre nueva lesión y se suma a la lista de bajas en el inicio de 2026

Hugo Rodallega se quiebra en The Suso’s Show tras recibir homenaje con el reloj de su padre: “Esto sí no me lo esperaba”