Ministro de Defensa inicia gira por Estados Unidos, previo visita de Gustavo Petro: se reunirá con altos funcionarios de Donald Trump

El ministro entablará encuentros con altos funcionarios del gobierno Trump - crédito Dreamstime/Ministerio de Defensa

En la mañana del lunes 12 de enero, el Ministerio de Defensa anunció que el jefe de la cartera, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, inició su gira por los Estados Unidos para encontrarse con altos funcionarios del gobierno Trump.

Según indicó el ministerio, el encuentro decisivo entre Colombia y Estados Unidos tendrá como eje central concertar nuevas alianzas y estrategias para fortalecer la cooperación antidrogas.

Durante tres días, el ministro de Defensa sostendrá una serie de reuniones de alto nivel acompañado de delegados de los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores.

“Hoy establecimos una videoconferencia a través de la Embajada de los Estados Unidos para hablar directamente con el subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Guerra o Defensa de los Estados Unidos, y concluimos tres prioridades importantes. La primera de ellas tiene que ver en adelantar una agenda importante en los Estados Unidos, de tal manera que entiendan claramente lo que estamos haciendo nosotros en la lucha contra las drogas como preámbulo a la visita que tendrá el presidente de Colombia con el presidente Donald Trump”, comentó Sánchez.