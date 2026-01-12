María Fernanda Cabal y su hijo Juan José Lafaurie se burlaron de Petro en redes sociales: “Para presidente tampoco sirve”

La senadora María Fernanda Cabal y Juan José Lafaurie, su hijo menor, intensificaron sus críticas al presidente Petro - crédito @juanjoselafaurie/Instagram - César Carrión/Presidencia - @MariaFdaCabal/X

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de una nueva confrontación política tras una publicación del presidente Gustavo Petro, que derivó en comentarios de burla por parte de la senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al Centro Democrático, y de su hijo Juan José Lafaurie, abogado de 26 años.

El episodio surgió luego de que Petro decidió compartir en su cuenta de X un video breve captado durante una sesión fotográfica oficial. En las imágenes se observa al presidente sonreír con evidente incomodidad frente a la cámara, mientras intenta mantener la pose solicitada.

El mensaje que acompañó el clip apeló a un tono personal y directo: “Creo que para modelo no sirvo”. La frase llamó la atención por su carácter espontáneo y por alejarse del discurso político tradicional, pero esto no lo alejó en nada de la política.

Un vistazo al detrás de cámaras de una sesión fotográfica con el presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

La respuesta desde la oposición no se hizo esperar, pues la senadora María Fernanda Cabal recurrió a la misma plataforma para contestar al mandatario, al igual que su hijo Juan José Lafaurie. Ambos, desde sus perfiles personales, publicaron un mensaje idéntico para fijar su postura.

E comentario tomó la frase original del presidente Petro y la transformó en una crítica directa al ejercicio del poder. “¡Ni para presidente!”; “Y para presidente tampoco sirve”, escribieron, en un mensaje corto que concentró una evaluación negativa de la gestión presidencial.

Mamá e hijo apelaron al propio juego de palabras del mandatario para cuestionar su capacidad de liderazgo. La frase presidencial sobre su aptitud frente a la cámara sirvió como punto de partida para una evaluación negativa de su gestión, según la lectura que propusieron ambos opositores.

María Fernanda Cabal y su hijo Juan José Lafaurie reaccionaron con un mensaje idéntico que trasladó la broma inicial hacia un cuestionamiento directo a la gestión presidencial - crédito @MariaFdaCabal - @LafaurieCabal/X

En términos más cotidianos, el presidente ‘dio papaya’ para las burlas, lo que abrió la puerta para que se pronunciara sobre su gestión y sobre su figura pública.

El mensaje lo convirtió en foco de críticas dentro de su propia red social, al tratarse de una publicación que contrastó con sus habituales intervenciones extensas de carácter político, orientadas a generar polémica nacional e internacional.

Por lo que muchos usuarios comentaron en la publicación del mandatario y se sumaron a la senadora y su hijo: “Entre otras....”; “Y para presidente tampoco sirve. El peor presidente que hemos tenido.”; “Imagínese. Y como presidente es muy bueno modelando”; “No presi, pa modelo grave, dedícate a lo que sabes hacer, recuperar la dignidad del pueblo”; “En eso no estamos de acuerdo.¿Modelo? Claro que sí. Pero de lo que no debe ser un jefe de Estado".

Usuarios se sumaron a la crítica y utilizaron la publicación para expresar inconformidad con el rumbo del Gobierno y con el desempeño del jefe de Estado, Gustavo Petro- crédito Andrea Puentes/Presidencia

Estas son algunas de las situaciones por las que el presidente Petro es criticado por su gestión

La gestión del presidente Gustavo Petro durante sus tres años en el poder quedó marcada por una fuerte controversia política y social. Desde agosto de 2022, su Gobierno enfrentó cuestionamientos constantes por parte de la oposición, gremios económicos, analistas y sectores académicos, que señalaron fallas en seguridad, gobernabilidad y manejo económico.

Uno de los focos de crítica recayó sobre la política de ‘Paz Total’, señalada por el deterioro del orden público y el fortalecimiento de grupos armados ilegales. A esto se sumaron reparos a las reformas sociales, en especial salud, pensiones y trabajo, por los riesgos fiscales, el impacto en el empleo formal y la sostenibilidad del sistema.

El Gobierno también recibió señalamientos por la incertidumbre económica, la caída de la inversión privada, los choques con el Banco de la República y varios escándalos de corrupción, como el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el proceso judicial contra Nicolás Petro, su hijo.

A esto se sumó el deterioro de la relación con Estados Unidos, que alcanzó un punto crítico por las diferencias en la estrategia contra el narcotráfico. El tema generó choques verbales directos con Donald Trump, luego de que Colombia perdiera la certificación en la lucha antidrogas para 2026.

Gustavo Petro protagonizó unas fuertes discusiones con Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Pexels

Posteriormente, el nombre del presidente colombiano apareció en la lista Clinton y el país enfrentó advertencias sobre posibles aumentos arancelarios e incluso una intervención militar. Aunque ambos dirigentes retomaron el diálogo y acordaron un encuentro en la Casa Blanca, lo que redujo la tensión pública, el desacuerdo entre los dos gobiernos permanece abierto.