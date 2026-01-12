Colombia

María Fernanda Cabal y su hijo Juan José Lafaurie se burlaron de Petro en redes sociales: “Para presidente tampoco sirve”

La senadora y su hijo se burlaron del mandatario tras un comentario en el que admitió que no era hábil frente a la cámara, una frase que, según ellos, evidenció no solo esa limitación, sino su falta de capacidad para gobernar el país

Guardar
La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal y Juan José Lafaurie, su hijo menor, intensificaron sus críticas al presidente Petro - crédito @juanjoselafaurie/Instagram - César Carrión/Presidencia - @MariaFdaCabal/X

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de una nueva confrontación política tras una publicación del presidente Gustavo Petro, que derivó en comentarios de burla por parte de la senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al Centro Democrático, y de su hijo Juan José Lafaurie, abogado de 26 años.

El episodio surgió luego de que Petro decidió compartir en su cuenta de X un video breve captado durante una sesión fotográfica oficial. En las imágenes se observa al presidente sonreír con evidente incomodidad frente a la cámara, mientras intenta mantener la pose solicitada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mensaje que acompañó el clip apeló a un tono personal y directo: “Creo que para modelo no sirvo”. La frase llamó la atención por su carácter espontáneo y por alejarse del discurso político tradicional, pero esto no lo alejó en nada de la política.

Un vistazo al detrás de cámaras de una sesión fotográfica con el presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

La respuesta desde la oposición no se hizo esperar, pues la senadora María Fernanda Cabal recurrió a la misma plataforma para contestar al mandatario, al igual que su hijo Juan José Lafaurie. Ambos, desde sus perfiles personales, publicaron un mensaje idéntico para fijar su postura.

E comentario tomó la frase original del presidente Petro y la transformó en una crítica directa al ejercicio del poder. “¡Ni para presidente!”; “Y para presidente tampoco sirve”, escribieron, en un mensaje corto que concentró una evaluación negativa de la gestión presidencial.

Mamá e hijo apelaron al propio juego de palabras del mandatario para cuestionar su capacidad de liderazgo. La frase presidencial sobre su aptitud frente a la cámara sirvió como punto de partida para una evaluación negativa de su gestión, según la lectura que propusieron ambos opositores.

María Fernanda Cabal y su
María Fernanda Cabal y su hijo Juan José Lafaurie reaccionaron con un mensaje idéntico que trasladó la broma inicial hacia un cuestionamiento directo a la gestión presidencial - crédito @MariaFdaCabal - @LafaurieCabal/X

En términos más cotidianos, el presidente ‘dio papaya’ para las burlas, lo que abrió la puerta para que se pronunciara sobre su gestión y sobre su figura pública.

El mensaje lo convirtió en foco de críticas dentro de su propia red social, al tratarse de una publicación que contrastó con sus habituales intervenciones extensas de carácter político, orientadas a generar polémica nacional e internacional.

Por lo que muchos usuarios comentaron en la publicación del mandatario y se sumaron a la senadora y su hijo: “Entre otras....”; “Y para presidente tampoco sirve. El peor presidente que hemos tenido.”; “Imagínese. Y como presidente es muy bueno modelando”; “No presi, pa modelo grave, dedícate a lo que sabes hacer, recuperar la dignidad del pueblo”; “En eso no estamos de acuerdo.¿Modelo? Claro que sí. Pero de lo que no debe ser un jefe de Estado".

Usuarios se sumaron a la
Usuarios se sumaron a la crítica y utilizaron la publicación para expresar inconformidad con el rumbo del Gobierno y con el desempeño del jefe de Estado, Gustavo Petro- crédito Andrea Puentes/Presidencia

Estas son algunas de las situaciones por las que el presidente Petro es criticado por su gestión

La gestión del presidente Gustavo Petro durante sus tres años en el poder quedó marcada por una fuerte controversia política y social. Desde agosto de 2022, su Gobierno enfrentó cuestionamientos constantes por parte de la oposición, gremios económicos, analistas y sectores académicos, que señalaron fallas en seguridad, gobernabilidad y manejo económico.

Uno de los focos de crítica recayó sobre la política de ‘Paz Total’, señalada por el deterioro del orden público y el fortalecimiento de grupos armados ilegales. A esto se sumaron reparos a las reformas sociales, en especial salud, pensiones y trabajo, por los riesgos fiscales, el impacto en el empleo formal y la sostenibilidad del sistema.

El Gobierno también recibió señalamientos por la incertidumbre económica, la caída de la inversión privada, los choques con el Banco de la República y varios escándalos de corrupción, como el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el proceso judicial contra Nicolás Petro, su hijo.

A esto se sumó el deterioro de la relación con Estados Unidos, que alcanzó un punto crítico por las diferencias en la estrategia contra el narcotráfico. El tema generó choques verbales directos con Donald Trump, luego de que Colombia perdiera la certificación en la lucha antidrogas para 2026.

Gustavo Petro protagonizó unas fuertes
Gustavo Petro protagonizó unas fuertes discusiones con Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Pexels

Posteriormente, el nombre del presidente colombiano apareció en la lista Clinton y el país enfrentó advertencias sobre posibles aumentos arancelarios e incluso una intervención militar. Aunque ambos dirigentes retomaron el diálogo y acordaron un encuentro en la Casa Blanca, lo que redujo la tensión pública, el desacuerdo entre los dos gobiernos permanece abierto.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPresidente de ColombiaMaría Fernanda CabalJuan José LafauriePetro posa en cámaraCriticas a PetroPetro y su gestiónRedes socialesHijo de CabalColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios perdió frente a River Plate en su primer partido del año

El conjunto Embajador cayó por la mínima tras un gol de penal cobrado por Gonzalo Montiel, en un partido donde Diego Novoa se destacó con varias atajadas determinantes.

Millonarios perdió frente a River

Resultados Super Astro Luna del último sorteo de hoy domingo 11 de enero de 2026

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta

Resultados Super Astro Luna del

Johan Mojica, jugador de la selección Colombia, tuvo tenso cruce con hinchas del Mallorca en España: “No me grites que no eres mi papá”

El lateral izquierdo del equipo español, que hace parte del proceso del combinado patrio que participará en la Copa del Mundo del 2026, protagonizó un álgido incidente a las afueras del estadio Son Moix, tras la derrota de su escuadra como visitante ante el Rayo Vallecano en Madrid

Johan Mojica, jugador de la

Resultados Sinuano Día y Noche domingo 11 de enero, los números ganadores del último sorteo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora de ambos juegos de hoy

Resultados Sinuano Día y Noche

Las conmovedoras palabras de Los Tigres del Norte para despedir a Yeison Jiménez

Los integrantes del grupo destacaron la amistad y admiración que sentían por el fallecido cantante

Las conmovedoras palabras de Los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque armado a una

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

ENTRETENIMIENTO

Las conmovedoras palabras de Los

Las conmovedoras palabras de Los Tigres del Norte para despedir a Yeison Jiménez

Conoce cuáles son las películas favoritas que se roban la atención del público en Prime Video Colombia

Jorge Barón recordó los inicios de Yeison Jiménez: “Le dimos la patadita de la buena suerte”

La industria de la música hará sentido homenaje a Yeison Jiménez: “Vamos a despedir al viejo como se merece”

Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarradoras palabras tras la muerte del artista: “¿Qué voy a hacer sin ti?”

Deportes

Johan Mojica, jugador de la

Johan Mojica, jugador de la selección Colombia, tuvo tenso cruce con hinchas del Mallorca en España: “No me grites que no eres mi papá”

EN VIVO | Millonarios vs. River Plate: Novoa ataja el penal y mantiene el 1-0 del partido

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 11 de enero

Junior se despide de bicampeón y deja las puertas abiertas: “No es un adiós, es un gracias eterno”

Millonarios en la Liga BetPlay 2026: primer partido, calendario confirmado y posible refuerzo