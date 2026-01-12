Colombia

Los otros rostros de la tragedia aérea: las historias detrás de los cinco fallecidos junto a Yeison Jiménez en Boyacá

El accidente de la aeronave en la que viajaban el artista de música popular y su equipo provocó reacciones de luto y solidaridad en la escena artística y la opinión pública colombiana

Entre las víctimas del accidente
Entre las víctimas del accidente aéreo figuran el cantante Yeison Jiménez, su piloto y cuatro integrantes del equipo de trabajo - crédito composición corográfica

La tarde del 10 de enero, una avioneta privada con matrícula N325FA despegó de Paipa, en el departamento de Boyacá, con destino a Medellín, Antioquia. Yeison Jiménez, uno de los referentes de la música popular en Colombia, viajaba acompañado de su equipo de trabajo y el piloto.

Minutos después del despegue, la aeronave cayó en un potrero de la zona rural entre Paipa y Duitama, exactamente en la vereda Romita, y se incendió por completo. Los equipos de rescate que acudieron al lugar confirmaron la muerte de los seis ocupantes.

Entre las víctimas, además de Jiménez, se encontraban Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres. La noticia, confirmada por la Aerocivil, generó una ola de mensajes de solidaridad y luto tanto en el ámbito artístico como en la opinión pública nacional.

Quiénes eran los acompañantes de Yeison Jiménez en la avioneta

Capitán Fernando Torres: experiencia al mando

El piloto Fernando Torres, reconocido
El piloto Fernando Torres, reconocido por su experiencia en vuelos privados, estaba al mando de la aeronave accidentada y ya había trabajado con Jiménez en ocasiones previas - crédito X

Fernando Torres era el piloto encargado del vuelo. Se trataba de un profesional con experiencia, que ya había volado en otras ocasiones con el equipo del cantante.

Fue captado por la cámara de Weisman Mora en un video grabado momentos antes del despegue, donde se le ve revisando su celular en la cabina. Torres se había ganado la confianza de los pasajeros habituales de la ruta.

Juan Manuel Rodríguez: productor visual y emprendedor

El productor visual Juan Manuel
El productor visual Juan Manuel Rodríguez, conocido como Juanma Fox, gestionaba la mercancía oficial de Yeison Jiménez y mantenía cercanos vínculos personales y profesionales con el artista - crédito X

Juan Manuel Rodríguez, conocido en redes sociales como Juanma Fox, formaba parte del entorno más cercano de Yeison Jiménez. Se desempeñaba como productor visual y tenía a su cargo la venta de la mercancía oficial del cantante. Además de su trabajo logístico, había acompañado al artista en numerosas giras y eventos.

Rodríguez tenía un emprendimiento de gafas y gorras y mantenía una relación sentimental con Juliana Calderón, hermana de la creadora de contenido Yina Calderón. Tras conocerse la tragedia, Juliana compartió en sus redes la última conversación que sostuvo con él y varios mensajes de despedida.

“Me dejaste tu olor en tu chaqueta favorita, te venías despidiendo mi negro y yo no me daba cuenta”, escribió la joven en una de sus publicaciones.

Óscar Marín: el asistente personal

Óscar Marín, originario de Victoria,
Óscar Marín, originario de Victoria, Caldas, era asistente personal de Jiménez y jugó un papel clave en la logística y documentación diaria de las giras y conciertos - crédito X

Óscar Marín, natural de Victoria, Caldas, era el asistente personal de Yeison Jiménez. Dentro del equipo, se encargaba de acompañar al artista en los viajes y de atender asuntos logísticos y personales.

Fotografiaba y documentaba parte del día a día del cantante, según las publicaciones compartidas en sus redes sociales. Marín había construido una relación de confianza y cercanía con el artista y con otros miembros del grupo, participando de manera activa en la programación de giras y conciertos.

Jefferson Osorio: el encargado de la agenda

Jefferson Osorio tenía a cargo
Jefferson Osorio tenía a cargo la programación de eventos como booking manager de Yeison Jiménez y coordinó el itinerario de la desafortunada travesía hacia Marinilla, Antioquia - crédito X

Jefferson Osorio, oriundo de Manzanares, se desempeñaba como booking manager de Yeison Jiménez y del también cantante Andrey Riobueno. Osorio era el responsable de la programación y coordinación de presentaciones y conciertos.

En sus redes sociales, Osorio compartía imágenes de su trabajo junto a Jiménez y mensajes sobre la importancia de su rol. De hecho, fue Osorio el que organizó la agenda del viaje hacia Marinilla, Antioquia, donde el equipo tenía prevista una presentación.

Weisman Mora: el fotógrafo y la mirada tras el lente

Weisman Mora, fotógrafo y filmmaker
Weisman Mora, fotógrafo y filmmaker del equipo, registró los últimos momentos previos al despegue y su material audiovisual era fundamental para la imagen pública de Jiménez - crédito X

Weisman Mora era fotógrafo y filmmaker de Yeison Jiménez. Su labor consistía en capturar los momentos más relevantes de la carrera del cantante, así como producir los videos y contenidos audiovisuales para redes sociales y medios.

Mora, que recientemente se había convertido en padre, grabó el video del momento previo al despegue, el cual se difundió tras la tragedia. El fallecido fotógrafo era considerado un miembro fundamental del equipo creativo y había documentado los últimos días y actividades de Jiménez.

