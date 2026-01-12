Juan Carlos Pinzón criticó a Gustavo Petro por situación diplomática con Estados Unidos: “Perrito faldero”

Juan Carlos Pinzón cuestionó a Gustavo Petro por la posición de Colombia frente al Gobierno de Estados Unidos - crédito Juan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, desde el puente internacional Simón Bolívar en la frontera entre Colombia y Venezuela, lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro.

El exministro de Defensa cuestionó la posición del mandatario colombiano frente al Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El exembajador de Colombia en Washington calificó al presidente Petro como un “perrito faldero” de Donald Trump. Para Juan Carlos Pinzón , el jefe de Estado y sus supuestos herederos la han hecho mucho daño a Colombia.

“Hay que ver a Petro tan machito, gritando en contra de todo el mundo, de las democracias, del Gobierno americano y de mucha gente. Hoy se le ve como un ‘perrito faldero’ de Trump. El señor Petro y sus herederos ya le hicieron mucho daño a Colombia”, afirmó el candidato presidencial.

Aseguró que, en caso de llegar a la presidencia, la frontera con Venezuela estaría controlada por el Estado y no por grupos criminales.

“No solo con Venezuela, sino que trabajaremos por la seguridad en todas las fronteras. El puño de hierro lo van a volver a sentir los criminales, los bandidos. Vamos a ver unas Fuerzas Militares y de Policía fortalecidas en número de hombres, en tecnología, en centros de comando y control con drones, con sensores, con sistemas de cámaras, para que los colombianos estén protegidos”, expresó el exministro de Defensa.

Juan Carlos Pinzón también lanzó duras críticas contra el régimen en Venezuela, vinculándolo con el narcotráfico y economías ilícitas.

“Lo que pasó en Venezuela fue exactamente que allí llegó un régimen que fortaleció el narcoterrorismo, que fortaleció la criminalidad”, aseveró Pinzón.

El exembajador de Colombia en Washington señaló que el éxodo de venezolanos, provocado según Juan Carlos Pinzón por el narcotráfico y la criminalidad, ha generado daños en Colombia.

“El territorio de Venezuela se convirtió en el santuario de los criminales del mundo y, desde allí, han atacado y siguen atacando al pueblo colombiano”, indicó el exministro de Defensa.

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Venezuela hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc.

Otras críticas

En entrevista con W Radio, Juan Carlos Pinzón ya había cuestionado al presidente Petro por la llamada que sostuvo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Pinzón recordó la vez en la que fue intermediario para evitar una subida de aranceles al país sudamericano.

“Hace cuatro meses no recibían al gobierno de Colombia y me tocó ir a mí personalmente a hablar con el gobierno de Estados Unidos para que no nos pusieran aranceles, porque a eso llegamos, ya no había quien recibieran. Y me tocó a mí, no al Gobierno”, indicó Pinzón.

Añadió que considera lamentable la situación en la que, según su visión, Colombia llega “no de rodillas, pero sin haber hecho un plan de gobierno y un ejercicio de cooperación con los Estados Unidos, sino llegando a última hora con dificultades y humillación”.

Las afirmaciones de Juan Carlos Pinzón fueron cuestionadas por el candidato presidencial y excanciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo.

“Unas posiciones extremas que ha abandonado su característica diplomática del pasado. Esas declaraciones que fue a dar a Estados Unidos fueron una bomba (...) Hubo candidatos que hablaron hasta de invasión a Colombia. Eso es absolutamente irresponsable y no se puede permitir”, señaló Murillo a W Radio.

Para Murillo, la solución no pasa por “incendiar el país” ni proponer extradiciones presidenciales, y cuestionó a quienes buscan influir en la relación con Estados Unidos para obtener rédito electoral:“No se puede jugar con la relación con Estados Unidos por sacar votos en una campaña electoral”.