Colombia

Juan Carlos Pinzón criticó a Gustavo Petro por situación diplomática con Estados Unidos: “Perrito faldero”

Desde la frontera entre Colombia y Venezuela, el candidato presidencial habló del régimen venezolano, vinculándolo con el narcotráfico

Guardar
Juan Carlos Pinzón cuestionó a
Juan Carlos Pinzón cuestionó a Gustavo Petro por la posición de Colombia frente al Gobierno de Estados Unidos - crédito Juan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, desde el puente internacional Simón Bolívar en la frontera entre Colombia y Venezuela, lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro.

El exministro de Defensa cuestionó la posición del mandatario colombiano frente al Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exembajador de Colombia en Washington calificó al presidente Petro como un “perrito faldero” de Donald Trump. Para Juan Carlos Pinzón , el jefe de Estado y sus supuestos herederos la han hecho mucho daño a Colombia.

El exfuncionario se refirió a
El exfuncionario se refirió a la labor que desempeñan estas estructuras de las Fuerzas Militares en varias regiones del país - crédito Colprensa

“Hay que ver a Petro tan machito, gritando en contra de todo el mundo, de las democracias, del Gobierno americano y de mucha gente. Hoy se le ve como un ‘perrito faldero’ de Trump. El señor Petro y sus herederos ya le hicieron mucho daño a Colombia”, afirmó el candidato presidencial.

Aseguró que, en caso de llegar a la presidencia, la frontera con Venezuela estaría controlada por el Estado y no por grupos criminales.

“No solo con Venezuela, sino que trabajaremos por la seguridad en todas las fronteras. El puño de hierro lo van a volver a sentir los criminales, los bandidos. Vamos a ver unas Fuerzas Militares y de Policía fortalecidas en número de hombres, en tecnología, en centros de comando y control con drones, con sensores, con sistemas de cámaras, para que los colombianos estén protegidos”, expresó el exministro de Defensa.

Juan Carlos Pinzón también lanzó duras críticas contra el régimen en Venezuela, vinculándolo con el narcotráfico y economías ilícitas.

“Lo que pasó en Venezuela fue exactamente que allí llegó un régimen que fortaleció el narcoterrorismo, que fortaleció la criminalidad”, aseveró Pinzón.

El exembajador de Colombia en Washington señaló que el éxodo de venezolanos, provocado según Juan Carlos Pinzón por el narcotráfico y la criminalidad, ha generado daños en Colombia.

“El territorio de Venezuela se convirtió en el santuario de los criminales del mundo y, desde allí, han atacado y siguen atacando al pueblo colombiano”, indicó el exministro de Defensa.

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Venezuela hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc.

Juan Carlos Pinzón aseguró que
Juan Carlos Pinzón aseguró que en Venezuela hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc - crédito AFP

“El territorio de Venezuela se convirtió en el santuario de los criminales del mundo y, desde allí, han atacado y siguen atacando al pueblo colombiano”, aseveró.

Otras críticas

En entrevista con W Radio, Juan Carlos Pinzón ya había cuestionado al presidente Petro por la llamada que sostuvo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Pinzón recordó la vez en la que fue intermediario para evitar una subida de aranceles al país sudamericano.

“Hace cuatro meses no recibían al gobierno de Colombia y me tocó ir a mí personalmente a hablar con el gobierno de Estados Unidos para que no nos pusieran aranceles, porque a eso llegamos, ya no había quien recibieran. Y me tocó a mí, no al Gobierno”, indicó Pinzón.

Juan Carlos Pinzón recordó la
Juan Carlos Pinzón recordó la vez en la que fue intermediario para evitar una subida de aranceles a Colombia- crédito Infobae Colombia

Añadió que considera lamentable la situación en la que, según su visión, Colombia llega “no de rodillas, pero sin haber hecho un plan de gobierno y un ejercicio de cooperación con los Estados Unidos, sino llegando a última hora con dificultades y humillación”.

Las afirmaciones de Juan Carlos Pinzón fueron cuestionadas por el candidato presidencial y excanciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo.

“Unas posiciones extremas que ha abandonado su característica diplomática del pasado. Esas declaraciones que fue a dar a Estados Unidos fueron una bomba (...) Hubo candidatos que hablaron hasta de invasión a Colombia. Eso es absolutamente irresponsable y no se puede permitir”, señaló Murillo a W Radio.

Para Murillo, la solución no pasa por “incendiar el país” ni proponer extradiciones presidenciales, y cuestionó a quienes buscan influir en la relación con Estados Unidos para obtener rédito electoral:“No se puede jugar con la relación con Estados Unidos por sacar votos en una campaña electoral”.

Temas Relacionados

Juan Carlos PinzónGustavo PetroVenezuelaColombiaCúcutaCríticas a PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Esta sería la razón por la que no jugó Radamel Falcao con Millonarios contra River Plate: no hay certeza de cuándo será su debut

El duelo como parte de los partidos amistosos llamados ‘Clásicos Sudamericanos’ terminó en victoria por la mínima diferencia para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo

Esta sería la razón por

Alerta en Bolívar: falleció joven en Marialabaja y continúa la búsqueda de niño en el río Magdalena

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al ingresar a ríos y embalses, sobre todo con menores

Alerta en Bolívar: falleció joven

Experto en aviación explicó el “stall” que causó el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

La seccional de la Fiscalía General de la Nación en Boyacá investigará todo lo que paso en el accidente registrado en Paipa

Experto en aviación explicó el

Efemérides del 12 de enero: qué pasó un día como hoy

Hazañas, tragedias, nacimientos y muertes son los sucesos más importantes que pasaron un día como hoy

Efemérides del 12 de enero:

Boa constrictor fue captada en una finca del municipio de San Carlos, Antioquia

A pesar que esta especie es común en la región antioqueña, la comunidad continua sorprendiéndose por las apariciones en fincas y carreteras

Boa constrictor fue captada en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque armado a una

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

ENTRETENIMIENTO

Muerte de Yeison Jiménez: amigo

Muerte de Yeison Jiménez: amigo del cantante de música popular reveló que la avioneta en la que viajaba presentaba fallas

Funeral de Yeison Jiménez será en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y detalles del último adiós

Madre denuncia a Karina García por grabar a su hija menor de edad sin autorización durante una transmisión en vivo

En fotos: cientos de seguidores de Yeison Jiménez rindieron homenaje al artista en el Campín a la luz de las velas y sus canciones

Los ‘realities’ que se disputarán el ‘rating’ en Colombia: hora y dónde ver ‘La casa de los famosos’ y el ‘Desafío’

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Esta sería la razón por la que no jugó Radamel Falcao con Millonarios contra River Plate: no hay certeza de cuándo será su debut

Preocupación para Néstor Lorenzo: Yerry Mina sufre nueva lesión y se suma a la lista de bajas en el inicio de 2026

Hugo Rodallega se quiebra en The Suso’s Show tras recibir homenaje con el reloj de su padre: “Esto sí no me lo esperaba”

Salida polémica y mensaje abierto: extécnico de Nacional no cierra la puerta a un regreso