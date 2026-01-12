Colombia

Ingrid Betancourt cuestionó a Gustavo Petro por su silencio sobre represión a mujeres en Irán: “¿Acaso no merecen que coja el megáfono?”

La excandidata presidencial y que aspirará al Senado por su partido, Oxígeno, reprochó al primer mandatario que no tenga la misma presencia mediática rechazando lo que sucede en el país asiático, como sí lo hizo en el conflicto entre Israel y Palestina, que atraviesa por una tregua en las hostilidades

Guardar
Ingrid Betancourt ha cuestionado lo
Ingrid Betancourt ha cuestionado lo que sería el doble discurso del presidente Gustavo Petro frente a episodios de represión en el mundo árabe - crédito Presidencia - Camila Díaz/Colprensa

El silencio que ha guardado el presidente de la República, Gustavo Petro, frente a la represión de mujeres en Irán, fue excusa para que la excandidata presidencial y hoy aspirante al Senado Ingrid Betancourt lanzara duras críticas al primer mandatario. Y todo porque según la política colombo-francesa, que estuvo secuestrada durante seis años por las extintas Farc, el jefe de Estado estaría apelando al seso ideológico para no denunciar lo que sucede en el país asiático.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los cuestionamientos de Betancourt estarían apoyados en lo que consideran factores políticos y humanitarios, por lo que decidió pronunciarse al respecto. “Aturde el silencio de Gustavo Petro mientras masacran a miles de mujeres iranís (sic). ¿Acaso ellas no merecen -como lo hizo con el Hamas- que coja el megáfono para defenderlas?”, escribió la aspirante al Congreso, que planteó así una comparación con la postura activa del mandatario en el conflicto palestino.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt cuestionó al presidente Gustavo Petro por su silencio ante la represión en Irán - crédito @Ibetancourtcol/X

La denuncia de la veterana política se conoció justo cuando la represión en Irán ha escalado a niveles sin precedentes, con mujeres que lideran protestas en más de 190 ciudades, y desafían legitimidad del régimen. El liderazgo femenino en las manifestaciones ha impulsado nuevas formas de protesta simbólica; y en respuesta, el régimen ha apelado a la violencia sistemática, con ataques armados en las calles y una intensa vigilancia a través de drones.

El régimen está cerca de aprobar la llamada ley Hiyab y Castidad, que impondrá “penas de cárcel más largas, multas exorbitantes y prohibiciones de viaje” a los que desobedezcan el código de vestimenta. Más allá de la calle, el control abarca el espacio digital y la vida doméstica, pues la conectividad a Internet se redujo desde el 8 de enero a un 1% de su capacidad regular. Este apagón digital buscaría impedir la coordinación ciudadana y ocultar la represión.

Las movilizaciones para exigir la
Las movilizaciones para exigir la caída del régimen no solo se gestan al interior del país, sino en Europa, como las movilizaciones ocurridas en Francia - crédito Benoit Tessier/REUTERS

Irán, en medio de la represión del régimen del ayatolá Alí Jamenei

Los informes de organizaciones internacionales estiman que entre 192 y 538 personas murieron en las primeras dos semanas de enero, incluyendo al menos siete niños, y más de 10.600 personas han sido arrestadas, entre ellas 169 menores. Las redadas nocturnas y detenciones de heridos en hospitales continúan, mientras que confesiones forzadas de mujeres entre 16 y 18 años han sido transmitidas en la televisión estatal, como parte de la criminalización.

En paralelo, las provincias de Lorestan e Ilam, pobladas por minorías étnicas, en contra del mandato del ayatolá Alí Jamenei, se han convertido en focos de resistencia y escenarios de los mayores índices de mortalidad. Incluso dentro de las cárceles, “las detenidas han lanzado huelgas de hambre y emitido manifiestos feministas” en oposición a las sentencias de muerte dictadas contra activistas como Pakhshan Azizi y Sharifeh Mohammadi.

Los manifestantes lucen orgullosos lo
Los manifestantes lucen orgullosos lo que es considerada la verdadera bandera de Irán, con el león y el sol como símbolos de lucha - crédito Isabel Infantes/REUTERS

Frente a este escenario, las autoridades iraníes han catalogado las protestas como “actos de terrorismo” supuestamente instigados por potencias extranjeras. Contrario a este señalamiento, organismos internacionales como la ONU y líderes mundiales han reclamado el “fin inmediato del uso de la fuerza y la restauración del acceso a la información”, para evitar que la violencia se recrudezca en este país, en el que gobiernan los radicales desde 1979.

El antecedente que toma como referencia Betancourt fue el llamado “episodio del megáfono”, ocurrido el 26 de septiembre de 2025, cuando Petro participó en una protesta pro-palestina cerca de Times Square, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York y pidió a los soldados del ejército de los Estados Unidos que desobedecieran las órdenes de Donald Trump, “y que no apuntaran sus fusiles ‘contra la humanidad’”; acto por el que perdió su visa norteamericana.

El gesto desencadenó severas consecuencias diplomáticas. Desde Washington, además, se decidió la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, pese a las voces que en el país tacharon el acto de “imprudente” e “incendiario”, Petro defendió su postura señalando su derecho a denunciar el genocidio. Solo hasta el 7 de enero de 2026, tras la sorpresiva llamada hecha a Trump, Petro logró bajarle la temperatura a la creciente crisis con EE. UU.

Temas Relacionados

Ingrid BetancourtGustavo PetroGuerra en IránConflicto en IránConflicto Israel y PalestinaElecciones 2026 ColombiaGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Millonarios vs. River Plate: Arranca el compromiso entre colombianos y argentinos

Para este partido no estará Falcao, pero harán su debut en Millonarios Mateo García y Carlos Darwin Quintero. En River, el capitán será Juan Fernando Quintero

EN VIVO | Millonarios vs.

Centro Democrático defendió a Uribe en medio de la polémica por los “bodegueros”, en la que se metió Petro: “Se siente muy orgulloso”

El partido de oposición al Gobierno nacional trató de menguar el impacto mediático del episodio que ocurrió durante una visita del exmandatario a San Onofre (Sucre), en el que además de referirse a lo que sería esta estrategia de comunicación, también dio lo que serían polémicas instrucciones a su equipo de trabajo para “hacer llorar” a una activista petrista

Centro Democrático defendió a Uribe

Yeison Jiménez era uno de los artistas más cotizados: cuánto cobraba por concierto y por qué se quejaba del pago de impuestos

El cantante de música popular, fallecido el 10 de enero en accidente aéreo, justificaba su valor porque “a la gente le gusta ir a mis conciertos y se llenan”

Yeison Jiménez era uno de

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 11 de enero

La confirmación del fichaje de Luis Muriel mantiene la expectativa en el cierre de la bolsa de jugadores para el primer semestre del campeonato colombiano

EN VIVO - Mercado de

Petro desmintió que las nuevas reglas de las viviendas VIS fueran resultado del aumento del salario mínimo: “Aberración económica”

El presidente explicó que la decisión responde a que no resultaba justo que los ciudadanos tuvieran que depender del ‘salario vital’ para cubrir los costos asociados a la construcción completa de las residencias

Petro desmintió que las nuevas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque armado a una

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

ENTRETENIMIENTO

La industria de la música

La industria de la música hará sentido homenaje a Yeison Jiménez: “Vamos a despedir al viejo como se merece”

Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarradoras palabras tras la muerte del artista: “¿Qué voy a hacer sin ti?”

Hay canción póstuma de Yeison Jiménez: Ciro Quiñonez le prometió a Arelys Henao que el lanzamiento sería pronto

Otro cantante de música popular tuvo un accidente en la misma pista que Yeison Jiménez: sufrió un “pinchazo”

Camila Galvis, supuesta amante de Yeison Jiménez se defendió: “Teníamos una amistad hace mucho tiempo”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 11 de enero

EN VIVO | Millonarios vs. River Plate: alineaciones titulares confirmadas para el partido

Junior se despide de bicampeón y deja las puertas abiertas: “No es un adiós, es un gracias eterno”

Millonarios en la Liga BetPlay 2026: primer partido, calendario confirmado y posible refuerzo

Colombia eliminada de la Kings World Cup Nations: Países Bajos eliminó a la vigente subcampeona