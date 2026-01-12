En fotos: cientos de seguidores de Yeison Jiménez rindieron homenaje al artista en el Campín a la luz de las velas y sus canciones

Los fanáticos, profundamente conmovidos, llegaron al estadio El Campín con velas encendidas y pancartas en memoria de un hombre que conquistó el corazón de miles con su música - crédito Arley Gutiérrez Chicu/Facebook

Los seguidores y amantes de la música popular está de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez; el cantautor, reconocido por su potente voz y su carisma, perdió la vida el sábado 10 de enero de 2026 en un accidente de aviación en la vereda Romita, sobre la vía entre Paipa y Duitama (Boyacá). El artista, de 34 años, estaba programado para presentarse esa misma noche en Marinilla, Antioquia, dejó una huella entre sus seguidores, colegas y familia.

Tras la trágica noticia, el domingo 11 de enero, cientos de seguidores de Yeison Jiménez se reunieron en las afueras del estadio El Campín, en Bogotá, con el fin de rendirle un emotivo homenaje que tocó a todos los presentes. La noticia de su partida causó una gran conmoción entre los fanáticos, que llegaron al lugar con muchas emociones, trayendo consigo tanto alegrías como desengaños, pero todos unidos por los recuerdos que compartieron a través de la música del artista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento, que comenzó en las primeras horas de la tarde, reunió a personas de todas las edades, provenientes de diferentes rincones del país, que llegaron con velas, flores y pancartas. El objetivo era claro: rendir homenaje a un hombre que dejó una huella indeleble en la música colombiana.

Las imágenes que circulan en las redes sociales de sus seguidores en el homenaje son desgarradoras. Cientos de velas encendidas iluminaban el área exterior del estadio, creando una atmósfera solemne y tranquila. En medio de la quietud de la noche, el sonido de las canciones de Yeison Jiménez se escuchaba en altavoces, mientras los asistentes, con el rostro entrelazado por la tristeza, se unían en una sola voz para cantar sus éxitos más conocidos, como Aventurero, Bendecida, Ni tengo ni necesito o La última farra

Entre los asistentes, se respiraba un ambiente de tristeza y de reflexión, pues la tragedia de su muerte dejó dejado un vacío imposible de llenar en el corazón de miles de fanáticos. El estadio El Campín, que iba a ser testigo de su actuación programada para el 28 de marzo, se convirtió en el lugar de encuentro para aquellos que deseaban rendirle un último homenaje.

Desde primeras horas del día, los clubes de fanáticos organizados en diferentes partes del país convocaron a sus seguidores para que asistieran y participaran en una velatón.

El 11 de enero, cientos de personas se reunieron en El Campín para darle un adiós lleno de respeto y gratitud a Yeison Jiménez - crédito Arley Gutiérrez Chicu/Facebook

La velatón no solo fue un acto de homenaje, sino una muestra de gratitud por el impacto que Yeison Jiménez tuvo en la vida de miles de colombianos. En medio de la multitud, una tela blanca gigante fue colocada en el suelo, sobre la que los seguidores pudieron escribir mensajes de despedida y agradecimiento.

De esta manera, la jornada, cargada de emociones, transcurrió entre cánticos y oraciones; mientras las velas seguían iluminando la noche, muchos de los presentes se acercaron a las afueras del estadio para compartir recuerdos de cómo la música del paisa había tocado sus corazones.

A pesar de que el día estuvo marcado por la tristeza, los momentos alegres y las historias sobre los conciertos y vivencias junto a Yeison Jiménez le dieron a la velatón un toque de esperanza. Es importante resaltar que, durante su carrera, el cantautor no solo se destacó como uno de los principales referentes del género popular colombiano, sino como un hombre de esfuerzo y pasión por su gente.

Con una velatón en el Campín, seguidores de Yeison Jiménez honraron su memoria el domingo 11 de enero - crédito Arley Gutiérrez Chicu/Facebook

Proveniente de una familia humilde, superó muchas adversidades y, gracias a su voz y su talento, fue conquistando el cariño de miles de seguidores a lo largo de los años.

El 11 de enero de 2026 será recordado como el día en que Colombia se unió para rendir homenaje a un ícono de la música, también como el día en que su legado quedó marcado para siempre en los corazones de todos los colombianos. Yeison Jiménez ya no está, pero su voz y su música vivirán por siempre en la memoria colectiva de un país que lo adoró.