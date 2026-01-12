Centro Democrático defendió a Uribe en medio de la polémica por los “bodegueros”, en la que se metió Petro: “Se siente muy orgulloso”

El Centro Democrático, partido de oposición al expresidente Álvaro Uribe, respondió al polémico episodio de los "bodegueros" registrado en San Onofre (Sucre) - crédito AFP - suministrada a Infobae Colombia

Un encuentro con los simpatizantes del Centro Democrático en San Onofre (Sucre), en la mañana del domingo 11 de enero de 2026, dio pie a un nuevo enfrentamiento mediático entre la colectividad de oposición, liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y el jefe de Estado, Gustavo Petro. Y todo por una serie de frases que, a micrófono abierto, se escucharon en la transmisión del evento, y que fueron aprovechadas por el oficialismo para sus críticas.

En el encuentro, en el que participó la senadora Paloma Valencia, en su condición de candidata presidencial de la colectividad, se escuchó cómo una de la aspirante al Senado que acompañaba a la comitiva en tarima, Julia Correa Nuttin, excolumnista de un reconocido medio de comunicación, hizo una serie de comentarios a Uribe Vélez: en los que afirmó que tenía elaboradas una serie de piezas audiovisuales que necesitaban mover con “los bodegueros”.

En la visita a San Onofre (Sucre), la candidata al Senado Julia Correa Nuttin y el expresidente Álvaro Uribe soltaron frases que desataron polémica y una dura respuesta de los sectores petristas - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Yo he hecho videos ayer, y ustedes hoy se los paso para mover con todos los bodegueros, de la gente“, dijo Correa Nuttin. Luego, el exmandatario, en referencia al incidente que protagonizó la senadora Valencia con la activista María José Gómez, conocida en redes como @MajoDoriaT, durante un vuelo que aterrizó en Montería el viernes 9 de enero, hizo un comentario que terminó de desatar la controversia en las plataformas digitales y que obligó a pronunciamientos.

"Me encanta que la hagan llorar en las redes con los comentarios a esa María José. Que le hagan llorar”, indicó Uribe Vélez, frente a la activista que increpó en una aeronave a la aspirante presidencial, por oponerse a la reforma pensional que actualmente es revisada por la Corte Constitucional, y que continuó con sus señalamientos en las redes sociales. Por esta frase fue entendida como una orden para acosar a Gómez, por lo que el ex jefe de Estado y su partido reaccionaron.

¿Cuál fue la respuesta del Centro Democrático?

Frente a esta polémica, en la que también intervino el presidente de la República, Gustavo Petro, el Centro Democrático reaccionó con un mensaje en el que reafirmaron que el término “bodegas” ha hecho parte de sus frentes de acción en la ciudadanía: pero por iniciativa de los que hacen parte del partido y los que comparten sus ideas, y no porque sea un plan que incluya pago a influenciadores; como según el partido sí ocurre en los sectores de izquierda.

“Señor Gustavo Petro, el presidente Uribe nunca ha negado sus bodegas de ‘uribestias’, por el contrario, se siente muy orgulloso de ellas. Somos millones de ‘uribebestias’ siguiéndolo y replicándolo con convicción y pasión. Estamos armados únicamente con nuestros celulares y el ferviente deseo de salvar a Colombia del ‘petrosantismo’. Las bodegas de Uribe son el corazón de los Colombianos”, expresó el partido de oposición en un mensaje en la red social X.

Con este mensaje, el Centro Democrático respondió a la controversia de los "bodegueros", que se gestó tras un evento del expresidente Álvaro Uribe - crédito @cedemocratico/X

Del mismo modo, precisó que, a diferencia de los sectores que siguen al jefe de Estado, las movilizaciones se deben a iniciativa propia y no motivadas por factores monetarios. “A nosotros no tienen que pagarnos por defender nuestras convicciones; algo totalmente diferente a los ejércitos de las pagadas bodegas petristas. Miles de millones pagados supuestamente con el erario de los colombianos y “apoyos” internacionales", agregó el Centro Democrático.

Para justificar su postura, la representatividad compartió un video del 18 de mayo de 2025, en el que se referían a ese calificativo. “Pueden levantar el celular, quienes lo tengan. Levanten esos celulares. Les voy a pedir un favor: que cada uno de ustedes que tenga un celular sea nuestro bodeguero, el bodeguero de estas tesis para hacer una gran bodega democrática que nos ayude a reventar las urnas el año entrante para que Colombia tome un buen rumbo”, dijo Uribe.

De hecho, el propio expresidente, en el foro programado vía virtual por el partido, aprovechó una de sus intervenciones para referirse al suceso y calificarlo como “mentiras repetidas con las cuales el Gobierno de Gustavo Petro quiere impulsar la candidatura de Iván Cepeda”. Así pues, buscaron desactivar el rifirrafe en las plataformas digitales acerca de lo que, desde el Gobierno y sus seguidores, sería el verdadero alcance y estrategia del colectivo de oposición.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro aprovechó la polémica e hizo unos duros señalamientos al Centro Democrático y al exmandatario Álvaro Uribe - crédito @petrogustavo/X

¿Cuáles fueron las acusaciones del presidente Gustavo Petro?

En esta polémica, Petro lanzó un mensaje en la red social X en el que se despachó contra el uribismo. “Bodegas le decían a las redes de activistas progresistas y de militantes por la vida. Para hacer bodegas se necesita mucho capital. Hay que comprar máquinas, servidores y muchísimos perfiles falsos. Las bodegas son de empresarios al servicio de la calumnia”, expresó el presidente en la primera parte de su publicación, en la que replicó el episodio en mención.

Y añadió que, por lo visto, este tipo de ejércitos digitales se estarían usando por parte del Centro Democrático, como sus “formas comunicaciones” para crítica al petrismo. “Y por eso aparece, ahora, la realidad: las bodegas obedecen a formas comunicacionales de la extrema derecha tratando de manipular la opinión pública. Es un delito. Deforman la realidad que se informa a la opinión pública a partir de la grosería y la calumnia. En esto la Fiscalía no ha avanzado un paso”, remarcó.