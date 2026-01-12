Alcalde de Cartagena lanzó llamativa propuesta tras polémica por regreso a cárceles de Barranquilla de capos de Los Costeños y Los Pepes

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, propuso cumbre regional para combatir el crimen, ante el retorno de poderosos capos de bandas criminales - crédito Colprensa - suministrada a Infboae Colombia

La crisis desatada por el traslado de reconocidos capos criminales a cárceles de Barranquilla, como Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, cabecilla de ‘Los Costeños’; Digno Palomino, líder de la banda de ‘Los Pepes’ y Ober Ricardo Martínez, “El negro Ober”, de ‘Los Rastrojos Costeños’, motivó una respuesta inmediata en la región Caribe: debido a lo que sería la amenaza latente del accionar de estas estructuras criminales, según denunció el alcalde Alejandro Char.

En medio de la controversia, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, propuso en la tarde del lunes 12 de enero de 2026 reactivar la Cumbre de Gobernantes Caribe para coordinar una respuesta regional frente a la inseguridad y el impacto de las decisiones del Gobierno nacional. La solicitud surgió tras el reclamo de su homólogo de la capital del Atlántico, que expresó su rechazo al traslado de jefes de estas peligrosas organizaciones delictivas a la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje en X, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, propuso una cumbre regional para garantizar la seguridad en la costa - crédito @dumek_turbay/X

Este anuncio fue el primer llamado a la acción colectiva de los mandatarios de la región. “Actuemos como fuerza regional. Reactivemos la Cumbre de Gobernantes Caribe, para continuar con la revisión de asuntos conjuntos, entre esos la seguridad urbana y rural”, expresó Turbay, que propuso que Barranquilla sea la sede para un encuentro urgente, con el objetivo de analizar en detalle las estrategias y acciones que se están implementando en los territorios.

Según Turbay, las alcaldías y gobernaciones han hecho grandes esfuerzos financieros y logísticos para fortalecer las capacidades de las fuerzas militares y de policía, pero consideran que las acciones individuales resultan insuficientes frente a un fenómeno criminal de escala regional. "La seguridad debe ser entendida como un propósito colectivo que trascienda fronteras municipales y beneficie a toda la Región“, enfatizó el alcalde de la capital de Bolívar.

La Procuraduría anunció que hará acompañamiento al traslado de poderosos criminales a cárceles de Barranquilla - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

El reclamo de Barranquilla y el impacto en la seguridad local

La polémica se originó tras la decisión del Gobierno nacional de trasladar a peligrosos criminales, junto a otros cuarenta internos, a cárceles que, según las autoridades locales, no cuentan con condiciones adecuadas de seguridad, motivo el cual expresó su inconformidad frente al accionar del Gobierno nacional, que determinó que, en los avances de la ‘Paz Urbana’, se requiera de la presencia de estos cabecillas para establecer la mesa de negociación.

“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, expresó Char, que no ocultó su indignación frente a lo que estaría ocurriendo en este proceso de diálogo.

Alejandro Char se expresó en las redes sociales sobre el retorno a cárceles de Barranquillas de capos de estructuras criminales - crédito @AlejandroChar/X

Frente a este asunto, recordó que los esfuerzos de la ciudad en materia de seguridad han requerido inversiones superiores a $150.000 millones, destinados a la reducción de la criminalidad y la extorsión. “Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, cuestionó el mandatario local.

Ante la ola de críticas desde la región Caribe, Petro defendió la política de su administración y los resultados obtenidos en materia de seguridad y recordó que su administración logró reducir la tasa de homicidios en Barranquilla. “No se le olvide, señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, puntualizó.

Gobernador de Córdoba también se unió a la propuesta de cumbre regional por la seguridad

Por su parte, Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, indicó que el Caribe colombiano representa una región estratégica cuyo bienestar y seguridad dependen de la acción coordinada entre alcaldes y gobernadores, que buscan proteger los intereses de la población mediante un frente común. “Coincido con Alejandro Char y Dumek Turbay: desde los entes territoriales hemos asumido esfuerzos financieros significativos para fortalecer a la fuerza pública”, expresó.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, apoyó la idea de alcaldes de Barranquilla y Cartagena de convocar una cumbre regional para garantizar la seguridad - crédito @ErasmoZB/X

Del mismo modo, el mandatario regional destacó que mantener la seguridad en los territorios exige una colaboración efectiva entre el Gobierno nacional y las regiones, y reconoció el aporte fiscal y operativo de departamentos y municipios. Y remarcó en su publicación en redes sociales que, en consecuencia, la construcción de entornos seguros no puede hacerse sin la participación activa de las regiones ni sacrificando sus intereses.

“La seguridad en los territorios no puede construirse sin las regiones ni, mucho menos, a costa de ellas. Requiere coordinación real, corresponsabilidad y decisiones que reconozcan el esfuerzo fiscal y operativo que hoy hacen departamentos y municipios”, afirmó Zuleta, que hizo énfasis en que desde Córdoba está dispuesto a contribuir, coordinar y exigir soluciones responsables, reafirmando que la fortaleza de Colombia radica en sus regiones.