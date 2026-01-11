Muerte de Yeison Jiménez: Yina Calderón confirmó que novio de su hermana Juliana era uno de los acompañantes del cantante

Yina Calderón reveló que el novio de su hermana Juliana era uno de los acompañantes que perdieron la vida con Yeison jiménez cuando la avioneta se estrelló en Paipa - crédito @yinacalderontv y @yeison_jimenez/Instagram

La muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido en zona rural de Paipa, Boyacá dejó consternado al país. La aeronave que iba rumbo a Medellín se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía que comunica a Paipa y Duitama, durante la tarde del sábado 10 de enero.

El cantante se dirigía a la capital antioqueña para luego emprender rumbo al municipio de Marinilla, donde tenía programado un concierto que formaba parte de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, tradicionales del municipio, en la noche del sábado.

Según se conoció, el vehículo no logró alcanzar la altura necesaria para despegar, precipitándose a tierra por causas que son motivo de investigación. Junto al artista viajaban cuatro acompañantes, que también perdieron la vida. Uno de ellos era el novio de Juliana Calderón, hermana de la creadora de contenido y DJ Yina Calderón.

La huilense no ocultó su angustia al confirmar que Juan Manuel Rodríguez, identificado en redes sociales como Juanma Fox y pareja de la abogada, estaba en la aeronave, lamentando su muerte y la del propio Yeison Jiménez.

“Murió el novio de mi hermana Juliana y un amigo y gran cantante Yeison Jiménez, estamos muy mal. Espero poder llegar pero como entenderán mi hermana está muy mal (sic)”, escribió Calderón en su cuenta.

Horas después compartió una foto del joven que trabajaba como productor visual de Jiménez acompañado de las palabras “Buen viaje parcero (sic)”.

Yina Calderón y Yeison Jiménez: una historia de tira y afloja

La relación entre la huilense y el caldense en plataformas digitales ha sido históricamente tensa, desarrollándose principalmente a través de polémicas en redes sociales en lugar de una amistad o vínculo profesional cercano.

El conflicto más recordado entre ambos tuvo lugar en 2021, cuando la DJ y empresaria tildó al cantante de música popular de ser una persona “agrandada” y poco humilde. Según Calderón, el artista se habría negado a saludarla o compartir con ella en un establecimiento público.

“Mi mensaje para Yeison y los demás es que no se les olvide, hijos, de dónde venimos. La vida lo pone a uno y después lo baja. Yo pocas veces hablo de la gente, pero siento que Yeison es demasiado creído, bájale al volumen, lindo”, dijo Calderón en sus historias de Instagram.

Ante el revuelo que causaron estas palabras, Yeison Jiménez se defendió y aclaró en repetidas ocasiones que no tenía nada en contra de ella, pero remarcó que no pensaba tolerar lo que consideró como ataques infundados.

El artista indicó que cuando llegó al sitio lo subieron al segundo piso del establecimiento porque “estaba muy lleno”. Fue entonces cuando el amigo de la empresaria de fajas le pidió que bajara y le cantara una canción a ella.

“Él me dijo que bajara a cantarle a Yina, le dije que no podía hacerlo. Él me dijo que ‘tenía que hacerlo’ porque era Yina. Yo le respondí que no podía hacerlo. Luego ella subió y me saludó y me dijo que yo ‘lo había tratado mal’. Delante de ella le pregunté a él tres veces si en algún momento lo traté mal. Él mismo le respondió a ella que no”, contó.

En ese sentido, el cantante fue terminante en que no es su obligación cantarle a alguien por el mero hecho de ser generador de contenido.

En 2025, cuando Yina Calderón se encontraba en La casa de los famosos Colombia y tuvo una de sus múltiples peleas con Melissa Gate, el cantante reaccionó a un video compartido en las cuentas oficiales del reality show y se mofó del momento preguntando “Eso es Perú o Col?”.

