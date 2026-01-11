Muerte de Yeison Jiménez: El artista tenía presentaciones programadas hasta marzo, incluyendo El Campín

Así quedó la avioneta en la que se movilizaba el artista - crédito Suministrado a Infobae Colombia

En la tarde del 10 de enero, sobre las 4:11 p. m., la avioneta en la que iba a bordo el artista de música popular Yeison Jiménez sufrió un accidente que provocó la incineración total de la aeronave.

Minutos más tarde, se confirmó que Jiménez y los otros cinco tripulantes de la avioneta habían fallecido en el siniestro, además, se hicieron virales videos en los que se observan los momentos previos al despegue inequívoco de la aeronave.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Con la confirmación de la noticia, en Marinilla, Antioquia, en donde tenía programada una presentación en la noche del 10 de enero, el alcalde municipal se encargó de notificarle a los presentes y pidió un minuto de silencio.

Las presentaciones que tenía programadas Jiménez hasta marzo

El artista tenía una presentación programada para el 10 de enero en Marinilla, Antioquia - crédito @YeisonJiménez/Instagram

Después de Málaga, Santander, en donde llevó a cabo su último concierto, Jiménez se iba a presentar en cinco ocasiones más durante enero. Estas eran las presentaciones programadas del artista:

11 enero: Miraflores, Boyacá.

16 de enero: concierto privado en Cali.

17 de enero: San Luis de Gaceno, Boyacá.

20 de enero, Morales, Bolívar.

Con una de las agendas más copadas de la industria de la música popular, Jiménez tenía presentaciones programadas hasta el 28 de marzo, en donde cerraría su gira nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Cabe recordar que Jiménez, en 2025, fue el primer artista de música popular que logró llenar por completo El Campín, con capacidad para más de 40.000 personas, y en 2026 tenía el objetivo de cumplir con “La Promesa 2″, nombre que tenía su gira.

Estas eran las presentaciones que tenía programadas Jiménez durante enero - crédito @YeisonJimenez/Instagram

Precisamente, el nombre de la gira era un homenaje de Jiménez a su proyección musical y la trayectoria de su vida personal, puesto que se formó en una familia humilde, durante varios años trabajo en la Central de Corabastos, en Bogotá, y se desempeñó en otros tipos de labores en su juventud.

En más de una ocasión, Jiménez declaró que se sentía “bendecido” de poder haber salido adelante, por lo que en sus canciones recordaba la calidad de vida que tuvo durante su infancia y lo que podía disfrutar en la actualidad.

La gira del oriundo de Manzanares iba a terminar en El Campín - crédito @YeisonJimenez/Instagram

Así fue el concierto de Yeison Jiménez en El Campín durante 2025

El 26 de julio de 2025, Yeison Jiménez vivió una de las noches más significativas de su carrera al realizar un concierto en el estadio El Campín de Bogotá. El evento, que coincidió con su cumpleaños número 34, convocó a más de 40.000 personas y marcó un hito en la historia de la música popular colombiana.

Desde horas tempranas, los asistentes accedieron a una zona de actividades previa al concierto, conocida como YJ Fest. Ese espacio ofreció exhibiciones de autos y motos, venta de productos oficiales y actividades interactivas para el público. Los seguidores del artista disfrutaron de recorridos por su trayectoria, espacios para tomarse fotografías y presentaciones previas que incluyeron la actuación de la DJ Marcela Reyes.

La programación musical comenzó en la noche con la participación de varios artistas invitados, entre ellos Luis Ángel y El Charrito Negro. La expectativa aumentó hasta que Yeison Jiménez subió al escenario alrededor de las 22:30, acompañado de una producción de alto nivel con efectos de pirotecnia y una tarima de gran tamaño.

Durante el concierto, el cantante interpretó más de 20 de sus éxitos, como Así soy yo, Te voy a olvidar y Aventurero. El público acompañó cada tema con entusiasmo, mientras Jiménez realizaba cambios de vestuario y celebraba su cumpleaños junto a los asistentes, incluso con un brindis especial.

La velada contó con la presencia de invitados nacionales e internacionales y fue transmitida en vivo para llegar a seguidores fuera de Bogotá. El cierre incluyó tanto clásicos como canciones recientes, consolidando al artista como el primer exponente de música popular en llenar el estadio El Campín.