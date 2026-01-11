Estas son las identidades de los cuerpos hallados en Abejorral, Antioquia: Dos de los occisos estaban desaparecidos desde el 5 de enero

Tres hombres fueron hallados sin vida en Abejorral, Antioquia - crédito Montaje Infobae

La comunidad de Abejorral, en el oriente de Antioquia, enfrenta conmoción tras el hallazgo de tres cuerpos sin vida con señales de violencia en la vereda Los Rastrojos, zona rural del municipio.

El hecho, reportado el sábado 10 de enero de 2026, representa la quinta masacre registrada en Colombia durante el año, según información de Indepaz.

De acuerdo con Caracol Radio, los cuerpos, encontrados en una zona boscosa, presentaban heridas provocadas por arma de fuego y se encontraban en avanzado estado de descomposición cuando fueron recuperados por unidades policiales y personal judicial.

Las víctimas, identificadas como Edwin Danilo Rivera, de 34 años, Edwin Rivera Flores, de 28, y Giovanni Vargas, residían en la vereda La Peña, ubicada a unos quince minutos del lugar donde fueron encontrados.

Pronunciamiento de Indepaz sobre la masacre en Abejorral, Antioquia - crédito @Indepaz

Según un familiar, “los vieron por última vez el 5 de enero de 2026 cuando se estaban montando a una volqueta”, declaración recogida por Caracol Radio. El testigo agregó que la familia inició la búsqueda el viernes 9 de enero, tras percatarse de la desaparición, pero no obtuvieron información hasta que se confirmó el hallazgo el sábado.

Indepaz detalló que en el municipio existen antecedentes de disputas territoriales y la presencia de corredores estratégicos que facilitan la circulación de grupos armados ilegales, situación que ha mantenido en alerta a los habitantes desde años atrás.

La Defensoría del Pueblo incluyó a Abejorral en la alerta temprana AT 013/25, advirtiendo que la imposición de normas y la gobernanza ilegal por parte de estas estructuras criminales constituyen un riesgo permanente para la población civil.

En la zona actúan el autodenominado Clan del Golfo, la banda Los Mesa y otros grupos de carácter local, según los reportes de las autoridades.

Las tres víctimas, según familiares, se dedicaban a diversas labores, entre ellas la descarga de mercancía de vehículos, en una modalidad conocida como “bulteadores”.

La familia afirmó no tener conocimiento de amenazas previas o situaciones de alerta que pudieran relacionarse con el crimen.

La Alcaldía de Abejorral confirmó el macabro hallazgo - crédito Alcaldía de Abejorral/X

El triple homicidio enluta a tres familias del municipio, en una región que había experimentado una aparente calma tras desplazamientos masivos vinculados a luchas territoriales por parte de estructuras ilegales entre finales de 2024 y 2025.

La Policía trasladó los cuerpos al área urbana de Abejorral para su identificación plena y la realización de los trámites legales correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado la edad de Giovanni Vargas, aunque se verificó que también residía en la vereda La Peña.

La investigación fue asumida por unidades especializadas en homicidios y por el grupo judicial de la Séptima División del Ejército Nacional, presente en la jurisdicción.

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de incrementar la presencia institucional en la zona rural y fortalecer las medidas de protección para las comunidades, que han denunciado de manera reiterada la existencia de rutas empleadas por actores armados para actividades ilícitas.

La Defensoría del Pueblo enfatizó que la imposición de reglas y la coacción por parte de estos grupos limita el ejercicio de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo de hechos violentos como el registrado en Los Rastrojos.

Indepaz apuntó que esta masacre se suma a una lista creciente de hechos violentos en Antioquia, departamento que ha sido foco de enfrentamientos armados y desplazamientos forzados durante los últimos años.

Los cuerpos presentaban heridas con arma de y el CTI se encargó de hacer los levantamientos - crédito CTI

La ola de violencia en Antioquia es alarmante: 54 homicidios en lo que va del 2026

Las autoridades de Antioquia expresaron preocupación tras registrar 54 homicidios en los primeros nueve días de 2026, cifra que supera ampliamente la del inicio del año anterior.

Cuatro de las víctimas fueron halladas envueltas en plásticos, cobijas o costales en municipios como Bello, Copacabana y Támesis.

El secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, indicó que el incremento se concentra en Valle de Aburrá, Nordeste y Sureste.

Las muertes estarían relacionadas con disputas de grupos ilegales y ajustes de cuentas vinculados al microtráfico. Un consejo de seguridad departamental abordó el tema y definió acciones para contener la violencia.