En video: Así fue el último concierto de Yeison Jiménez antes del accidente aéreo en Boyacá

El cantante Yeison Jiménez ofreció su último concierto la noche del pasado viernes 9 de enero de 2026 en el municipio de Málaga, Santander, horas antes de perder la vida en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá, según confirmaron las autoridades aeronáuticas. La presentación formaba parte de la agenda artística que el intérprete mantenía activa al inicio de este año y precedía a un desplazamiento hacia Antioquia, donde tenía programado un nuevo compromiso musical.

Durante las últimas semanas del año anterior, Yeison Jiménez desarrolló una intensa agenda de conciertos en diferentes ciudades del país. El 28 de diciembre se presentó en Cali, mientras que el 31 de diciembre, en la madrugada del primero de enero, realizó un concierto en Cartagena para recibir el nuevo año. Estas presentaciones hicieron parte del cierre de una gira que también incluyó ciudades como Bucaramanga y Chiquinquirá.

Con el inicio del nuevo año, el artista retomó sus compromisos musicales. El 4 de enero participó en el evento “La Noche Popular” en Bogotá, una de las primeras presentaciones del calendario artístico del 2026. Posteriormente, continuó con su recorrido por distintas regiones del país hasta llegar a Santander.

Málaga, Santander, escenario de la última presentación

El municipio de Málaga, en Santander, fue el lugar donde Yeison Jiménez realizó su última presentación en vivo. El concierto se llevó a cabo en el estadio de fútbol del municipio como parte de la apertura de la feria caprina y el gran carnaval campesino. La presentación inició en horas de la noche y se extendió hasta aproximadamente las 2:00 de la madrugada del sábado.

Durante el evento, el artista interpretó varios de sus temas más reconocidos, entre ellos ‘Tenías razón’, ‘La llamada’, ‘Potranca de corral’ y ‘El mejor caballo’, canciones que fueron coreadas por los asistentes. En distintos momentos del concierto, Jiménez interactuó con el público y realizó comentarios sobre su recorrido profesional y su vínculo con las regiones que visitaba.

Mensajes al público y palabras de despedida

En la parte final del concierto, Yeison Jiménez dirigió unas palabras al público asistente, las cuales hoy son consideradas sus últimas expresiones en un escenario. Desde la tarima, el cantante agradeció la acogida del municipio y expresó:

“Muchas gracias Málaga, Santander. Encantado de venir a su tierra… nos vemos en el estadio El Campín”, en referencia a uno de los proyectos que tenía programados para este año.

Tras finalizar la presentación, el artista utilizó sus redes sociales oficiales para compartir fragmentos del concierto. En sus historias de Instagram publicó varios videos del evento y un mensaje dirigido a sus seguidores, en el que escribió: “Qué chimba la pasamos anoche, los amo”, acompañando las imágenes del público y del cierre del espectáculo.

Estas publicaciones corresponden a las últimas apariciones públicas del cantante antes de iniciar su desplazamiento aéreo hacia su siguiente destino.

Registro audiovisual y reacción del público

Varios asistentes al concierto en Málaga registraron en video distintos momentos de la presentación, material que posteriormente fue compartido en redes sociales. En dichos registros se observa al artista interpretando sus canciones más representativas y utilizando una ruana, prenda tradicional asociada a la cultura campesina, como parte de su vestuario durante el evento.

Algunos de los asistentes también recordaron los discursos que Jiménez ofreció durante la noche, en los que hizo referencia a su proceso dentro de la industria musical y a episodios relevantes de su vida personal y profesional.

Proyectos y agenda prevista para el 2026

Antes del accidente, Yeison Jiménez tenía programada una serie de proyectos para este año. Entre ellos se encontraba la gira “La Revancha 2.0”, con presentaciones confirmadas en escenarios de gran capacidad, incluido el estadio El Campín de Bogotá. Además, el artista contemplaba la realización de un tour por los Estados Unidos, como parte de su proyección internacional.

Luego del concierto en Santander, el cantante tenía previsto trasladarse para cumplir con una presentación en Marinilla, Antioquia, lo que motivó el uso de una aeronave chárter para su desplazamiento.

Detalles del accidente aéreo en Boyacá

De acuerdo con un comunicado de la Aeronáutica Civil, el accidente aéreo se registró en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. La aeronave transportaba seis ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros.

Los reportes preliminares indican que la avioneta no habría alcanzado la altitud necesaria tras el despegue, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Hasta el momento, los organismos encargados continúan con las labores de análisis técnico para establecer las causas exactas del siniestro.