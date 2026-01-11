Colombia

Carlos Vives homenajea a Yeison Jiménez cantando “Jaime Molina” en plena Feria de Manizales

Durante su presentación, el artista transmitió un mensaje de respeto y admiración por la trayectoria de su colega fallecido, resaltando la fuerza de la música como medio para mantener viva la memoria de quienes dejaron huella en el público

El cantante dedicó unas palabras de respeto y admiración por su colega fallecido, transmitiendo emoción y recogimiento entre los asistentes durante su presentación. - crédito redes sociales

Durante la Feria de Manizales, Carlos Vives rindió un emotivo homenaje a Yeison Jiménez, el cantante caldense fallecido en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. En el escenario, el artista interpretó “Jaime Molina”, uno de los clásicos de Rafael Escalona, con el propósito de recordar la memoria y el legado de su colega en la música popular colombiana.

Al iniciar su presentación, Carlos Vives expresó su dolor y admiración por Yeison Jiménez, señalando la importancia de su música en la identidad colombiana:

“Un poco de lo que ha pasado hoy nos ha dejado así el corazón como una pasa. A todos los que lo conocíamos, su música seguirá. Forma parte de la fuerza de la colombianidad en la música en los últimos años… Entonces, para celebrar a Jason, sí, porque es difícil. Eh, yo sé que hay una canción que nos gusta mucho”.

Posteriormente, comenzó a cantar una parte de “Jaime Molina”, transmitiendo el respeto y la cercanía que sentía por el fallecido artista. Al finalizar su interpretación, Vives aseguró: “Siempre hay un vallenato para decir cosas bonitas en el momento adecuado. Los queremos. Gracias”, en un momento que fue recibido con aplausos y lágrimas por el público.

Carlos Vives dedicó unas palabras
Carlos Vives dedicó unas palabras de admiración y respeto, conmoviendo a todos los presentes en el evento. - crédito captura de video

Durante toda su intervención, Carlos Vives destacó que su presencia en Manizales estaba marcada por la emoción de estar cerca a la tierra natal de Yeison Jiménez, y que rendirle homenaje era una manera de mantener viva su memoria. Antes del concierto, el samario había compartido en redes sociales:

“Estoy cerca a la tierra de Yeison Jiménez. No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia”.

Artistas expresan su condolencia y homenaje

La muerte de Yeison Jiménez, de 34 años y nacido en Manzanares, Caldas, ha generado profundo impacto en la música popular del país. Compañeros de profesión, familiares y seguidores han manifestado su dolor y compartido recuerdos del artista.

Luis Alfonso, durante su participación en la feria, destacó la relación de amistad y trabajo que lo unía a Jiménez. Señaló que, más allá de su calidad artística, Yeison era un amigo cercano y valioso. “Queremos enviar un saludo muy especial a doña Sonia, a sus hijitas, a su hijito, a su familia… Más que una persona, fue un gran artista para mí. Lo quise, lo admiré mucho, lo sigo queriendo mucho”, expresó, y añadió posteriormente: “Hasta las alturas de mi parcerito, que mi Dios te bendiga, que en paz descanses. Pa allá vamos todos y algún día nos veremos con los que ya se han ido, pero por ahora, para la familia, un pésame muy grande”.

El cantante expresó su profundo dolor y envío un mensaje de solidaridad a la familia, destacando la amistad y el talento del artista fallecido, y recordando cómo su legado permanece vivo entre quienes lo conocieron. - crédito Luis Alfonso

Otros artistas, como Nelson Velásquez, recordaron la última presentación que compartieron con Yeison en Pereira, mientras que Jessi Uribe y Jhonny Rivera destacaron su talento y expresaron su pesar por la pérdida. El Charrito Negro y Silvestre Dangond también resaltaron la influencia y el legado de Jiménez en la música popular colombiana.

La cercanía de Carlos Vives con la tierra de Yeison Jiménez

Previo a su presentación, Carlos Vives publicó en sus redes sociales: “Estoy cerca a la tierra de Yeison Jiménez. No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia”.

Este gesto se suma a los múltiples homenajes realizados por colegas como Fonseca, quien recordó sus conversaciones con Jiménez y su admiración por su trayectoria, y Fanny Lu, quien destacó cómo las canciones de Yeison acompañaron emociones, amores y despedidas, asegurando que su legado musical permanecerá.

Carlos Vives no solo recordó
Carlos Vives no solo recordó a un colega, sino que reafirmó el valor de la música como puente para la memoria. - crédito @carlosvives/X

Legado de Yeison Jiménez en la música popular

Yeison Jiménez se consolidó como uno de los intérpretes más influyentes de la música popular en Colombia, gracias a éxitos como “Sublime mujer”, “Aventurero”, “Vete”, “Ni tengo ni necesito” y “Mi venganza”. En 2021, fue reconocido por Billboard como artista revelación latino, un reconocimiento que reflejó su crecimiento y su aporte a la expansión de la música popular más allá de los escenarios tradicionales.

A pesar de su prematura partida, su voz, sus canciones y su energía permanecen en la memoria de colegas, familiares y seguidores. La interpretación de “Jaime Molina” por Carlos Vives y los diversos homenajes que ha recibido demuestran que el legado de Yeison Jiménez continúa vivo en la cultura musical colombiana.

