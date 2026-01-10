Colombia

Roy Barreras saca pecho de la encuesta de W.A.A., criticada por su legitimidad, y asegura que la de AtlasIntel es “mentira”: “Quieren imponer, sembrando miedo”

El candidato del Pacto Amplio defendió la encuesta de W.A.A., cuestionada por algunos usuarios y periodistas, y denunció que otros estudios buscan manipular la opinión pública

Guardar
Roy Barreras insiste en que
Roy Barreras insiste en que la encuesta de W.A.A. refleja la verdadera intención de voto - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El candidato presidencial Roy Barreras, del Pacto Amplio, salió al paso de la polémica sobre las encuestas de intención de voto y defendió la credibilidad de la firma W.A.A. (William Acero Arango), asegurando que sus resultados reflejan la verdadera intención del electorado.

El candidato presidencial Roy Barreras, del Pacto Amplio, salió al paso de la polémica sobre las encuestas de intención de voto y defendió la credibilidad de la firma W.A.A. (William Acero Arango), asegurando que sus resultados reflejan la verdadera intención del electorado.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, Barreras publicó un mensaje en el que enfatizó la legitimidad del sondeo de W.A.A. y criticó a quienes, según él, intentan manipular la opinión pública:

“¡Esta sí es una encuesta! El dueño de Semana cree que manipulando a los colombianos con bots digitales y algoritmos amañados que se atreven a presentar como ‘encuestas’ van a imponer su candidato sembrando miedo.”

Roy Barreras defiende la encuesta
Roy Barreras defiende la encuesta de W.A.A. como la verdadera y rechaza estudios como AtlasIntel, además de respaldar la consulta interna del Pacto Amplio - crédito red social X

Con este mensaje, Barreras no solo respalda los resultados de W.A.A., sino que defiende la consulta interna del Pacto Amplio, que ha recibido críticas sobre su participación y organización, y rechaza los resultados de AtlasIntel, que presentan a Abelardo De la Espriella ligeramente por delante de Iván Cepeda. Según Barreras, dicho sondeo es “mentira” y no representa la intención real de los votantes.

La encuesta de W.A.A., realizada entre el 13 y 17 de diciembre de 2025, incluyó 11.509 entrevistas presenciales en 12 ciudades principales, incluyendo Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, con un margen de error declarado del 2,6 %.

Según los resultados, Iván Cepeda lidera con 30,7% de intención de voto, seguido de Abelardo de la Espriella con 16,2%. El voto en blanco se ubica en el tercer lugar con 11,8%, seguido de Sergio Fajardo con 6,7% y el propio Roy Barreras con 6,1%.

La más reciente medición de
La más reciente medición de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia revela que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran las preferencias ciudadanas, según la encuesta de la firma W.A.A. (William Acero Arango), inscrita ante el Consejo Nacional Electoral - crédito redes sociales

En escenarios de segunda vuelta, Cepeda supera a sus rivales: 42,1% frente a 29 % sobre De la Espriella, 42,1% contra 19,1% sobre Fajardo y 44,4% frente a 15,4% sobre Germán Vargas Lleras.

A pesar de los resultados favorables a Cepeda, la encuesta de W.A.A. ha sido cuestionada por periodistas y usuarios en redes sociales, principalmente por la metodología empleada y por los antecedentes de la firma.

William Acero Arango ya había sido sancionado por el Consejo Nacional Electoral en 2024 por irregularidades en encuestas previas, según la Resolución 04798 de 2024, lo que algunos críticos señalan como motivo para dudar de sus estudios recientes.

Un usuario recordó que William
Un usuario recordó que William Acero Arango, dueño de W.A.A., fue sancionado en 2024 por el CNE por irregularidades en encuestas previas - crédito red social X

Por su parte, el usuario de X Juan Jose Cruz agregó un cuestionamiento técnico: “Una encuesta con más de 11.500 personas que dice tener un margen de error de 2,6% merece una explicación clara. Con tantas entrevistas, ese margen suena más alto de lo esperado. La encuesta habla de ‘margen de error de diseño’, pero no explica cuánto se pierde de precisión ni por qué. No es acusar fraude: es pedir claridad. Cuando no se explican bien los números, el problema no es solo técnico. El problema es cómo se interpretan y cómo influyen en la política.”

Un usuario de X cuestiona
Un usuario de X cuestiona el margen de error de la encuesta de W.A.A. y pide explicaciones sobre cómo se calcularon los datos - crédito red social X

A pesar de estas críticas, Barreras sostiene que los resultados de W.A.A. reflejan fielmente la intención de voto y la polarización política.

En Cartagena y Barranquilla, ante la pregunta entre Cepeda y Barreras, el primero alcanza 47,9 %, “ninguno de los anteriores” suma 39,9% y Barreras 13%. Esto evidencia que, aunque Cepeda lidera, existe un porcentaje importante de votantes indecisos que podrían redefinir la contienda interna, cuya consulta se realizará el 8 de marzo.

Además, el sondeo abordó las prioridades de los colombianos para el próximo gobierno: salud (32 %), seguridad (23,3%), empleo (19,6%), educación (17,7%), movilidad (5,2%) y relaciones exteriores (2,5%).

Sobre la gestión del presidente Gustavo Petro, el 30,6% la calificó de “buena”, un 35,4% de “regular” y un 34% de “mala”. Entre los logros más destacados, los encuestados mencionaron el incremento del salario mínimo, la entrega de tierras a campesinos y la protección social al adulto mayor.

Temas Relacionados

Roy BarrerasEncuesta WAAEncuesta AtlasIntelEncuesta presidencialWilliam Acero ArangoAbelardo De La EsprielllaIván CepedaColombia-Noticias

Más Noticias

No para la violencia en Medellín: ya van 13 muertes en los primeros 8 días de 2026, según defensores de derechos humanos

Estos asesinatos ocurren mientras organizaciones sociales advierten que la violencia tiene causas múltiples y se presenta en distintos contextos

No para la violencia en

Plan Retorno a nivel nacional: 20 departamentos cuentan con cámaras de fotodetección, conózcalas con anticipación

La Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran el mayor número de cámaras, coincidiendo con los departamentos de mayor siniestralidad en el país

Plan Retorno a nivel nacional:

Ejército Nacional recuperó millonaria suma tras incumplimiento en compra de dron

La devolución supera los 7 mil millones de pesos y corresponde a una sanción impuesta a una empresa extranjera por no entregar una aeronave no tripulada pactada

Ejército Nacional recuperó millonaria suma

Así será el tradicional Fiesta de Reyes en el barrio Egipto, en el centro de Bogotá: conozca los cierres viales

El barrio Egipto recibirá a miles de visitantes durante tres días con una agenda de conciertos, muestras gastronómicas y artesanales

Así será el tradicional Fiesta

Secretaría de Salud de Cali exige atención inmediata en urgencias de IPS: anuncia posibles sanciones si incumplen

Las autoridades municipales implementan nuevas disposiciones para garantizar el acceso ágil a servicios médicos vitales, tras las denuncias de usuarios por demoras

Secretaría de Salud de Cali
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo alerta por

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

Confirman la muerte de alias Polo, alfil de ‘Iván Mordisco’ en las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Omar Murillo apareció en redes

Omar Murillo apareció en redes sociales tras conocerse su separación con Koral Costa: “En unas se gana, en otras se pierde”

Mike Bahía y Nanpa Básico apuestan por el amor real en el tema ‘Me Gustas’, su primera colaboración del 2026

Carla Giraldo fue objeto de “odios y amores” por su actitud en el lanzamiento de ‘La Casa de los famosos 3′: “Parece concursante”

Melissa Gate habló de la posibilidad de sumarse a ‘La casa de los famosos’ en Estados Unidos: “Estoy entre la espada y la pared”

Cristina Hurtado sorprendió al mostrar sus estrías para dar un mensaje de amor propio: “Este cuerpo no es perfecto, es real”

Deportes

Pep Guardiola evitó confirmar fichaje

Pep Guardiola evitó confirmar fichaje de Jhon Lucumí: Manchester City mantiene rumores sobre el defensor colombiano

Christian González, el colombiano que jugará por primera vez los playoffs del fútbol americano con los New England Patriots

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: movimientos de los equipos durante el viernes 9 de enero

Crece la tensión por la reducción de cupos en las plantillas del fútbol colombiano: los jugadores evaluarían cese de actividades

Colombiano campeón de la Libertadores y referente con Flamengo reveló intención de comprar el Real Cartagena: “Ese es mi sueño, la verdad”