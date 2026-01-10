Esto es lo que va a pagar la clase media de impuestos en 2026: expertos recomiendan ‘ajustar el bolsillo’

La ley de emergencia económica para 2026 trasladará la mayor carga de la recaudación fiscal a la clase media según Crowe CO - crédito Freepik

Empieza un nuevo año, y los colombianos verán su bolsillo impactado por la reciente ley de emergencia económica proyectada para el año gravable 2026, decretada por el Gobierno nacional. Según un análisis financiero hecho por Crowe Co, la clase media será el principal soporte del incremento en la recaudación fiscal, lo que se traduce en más impuestos para este segmento de la población.

Según los expertos, aunque la medida responde al déficit fiscal y busca financiar el Presupuesto General de la Nación, el efecto recae de manera directa sobre el consumo diario, la liquidez y los patrimonios medios, desplazando la carga tributaria hacia sectores que no pueden eludir fácilmente los impuestos.

El informe de Crowe CO advierte que, si bien este paquete tributario se presenta como temporal y no estructural, su implementación anual completa significa que incluso si la Corte Constitucional lo declara inexequible más adelante, lo pagado difícilmente será devuelto.

El principio de “situación jurídica consolidada” impide la devolución de impuestos abonados, lo que introduce un riesgo fiscal tangible para los contribuyentes afectados.

Estos son los impuestos que van a pagar en la clase media para 2026

El informe destaca que la medida, aunque temporal, afectará el consumo, la liquidez y los patrimonios medios de los contribuyentes - crédito Pixabay

El documento pone de relieve que el mayor efecto para la clase media provendrá de cambios regresivos en los impuestos indirectos, especialmente en el IVA.

Este gravamen se extenderá a nuevos bienes y servicios, eliminando tratamientos preferenciales y desplazando el costo casi en su totalidad hacia el consumidor final. El IVA a los combustibles comenzará a aplicarse a la gasolina a partir de 2026 (con una tarifa de transición) y luego al Acpm, lo que encarecerá el transporte y presionará el costo general de vida.

Además, el aumento de hasta 200% en el impuesto específico al consumo de licores y vinos afectará a los hogares urbanos de clase media, pues encarece consumos habituales en este segmento.

Por otro lado, está el llamado el gravamen a los movimientos financieros (GMF), el cual alcanzará una tasa de 5 x 1.000 para 2026, elevando a diario el costo financiero de retiros, transferencias y pagos bancarios comunes, tanto para personas como para pequeños negocios. Este ajuste incentiva el uso de efectivo en detrimento de la bancarización, complicando la gestión del dinero para quienes dependen de estructuras financieras formales.

La extensión del IVA a nuevos productos y servicios eliminará tratamientos preferenciales y aumentará los costos para el consumidor final- crédito Elise Amendola/AP

La reforma también modifica los umbrales del impuesto al patrimonio, reduciéndolos a 40.000 UVT, equivalentes a aproximadamente $2.095 millones en 2026.

Esto incluye, por primera vez, a numerosas personas naturales con inmuebles urbanos valorizados, pequeños empresarios y familias que tradicionalmente no se consideraban “ricas”, ampliando el alcance del tributo hacia la clase media alta. En las principales ciudades, un número creciente de hogares quedará sujeto a esta obligación.

Una de las conclusiones principales del análisis de Crowe CO. reside en que el mecanismo de emergencia económica permite al Ejecutivo incrementar la presión fiscal con un debate parlamentario limitado.

Aunque la narrativa oficial argumenta que las medidas buscan corregir desequilibrios a corto plazo, la realidad es que, según los analistas, la clase media asume el grueso del costo, sufriendo un aumento en los precios de bienes y servicios, mayor carga financiera y una reducción palpable del ingreso disponible.

Las recomendaciones para la clase media de los expertos

El mecanismo de emergencia facilita al Ejecutivo aumentar la presión fiscal con escaso debate parlamentario, impactando el ingreso disponible de la clase media urbana- crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe es claro, le recomienda a las personas de clase media asumir que los impuestos de 2026 se pagan completos, aunque luego se caigan. Todo eso se debe a que si la Corte Constitucional los declara inexequibles después, lo pagado no se devuelve, salvo casos excepcionales.

En la practicidad no conviene ‘apostar’ a que la Corte tumbe los impuestos para no pagar. Desde el punto de vista financiero personal, lo prudente es presupuestar que sí se pagarán.

También se recomienda que las personas que viven en clase media anticipen presión sobre su liquidez mensual, no solo en la declaración de renta, sino en transporte, servicios, transacciones bancarias y precios de bienes comunes.