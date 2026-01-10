Esta sería la fortuna en pesos colombianos del dictador Nicolás Maduro que tiene en la mira Estados Unidos - crédito Presidencia de Venezuela

El rastreo global de lingotes de oro y fortunas ocultas vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro motivó a los gobiernos de Suiza y Estados Unidos a implementar una batería de medidas de control y decomiso, con el objetivo de esclarecer el destino final de uno de los mayores saqueos de activos públicos en América Latina.

La decisión de las autoridades suizas de congelar durante cuatro años los bienes tanto de Maduro como de 36 de sus allegados constituye el inicio de una operación coordinada que incluye la vigilancia de cuentas y propiedades en múltiples jurisdicciones: Malasia, Turquía, República Dominicana, Malta, Reino Unido, España, Italia y Estados Unidos fueron identificados como destinos principales de estos capitales, según la información revelada en el proceso de investigación.

Los integrantes de la cúpula régimen venezolano habrían obtenido más de 3.800 millones de dólares en riqueza, mientras el vecino país se enfrentaba a una crisis económica, social y política - crédito Marcos Brindicci/Reuters

Parte de las más de 3.800 millones de dólares en riqueza atribuida a Maduro y su círculo cercano está bajo la lupa judicial en Estados Unidos. En agosto de 2025, la fiscal Pam Bondi informó que las autoridades estadounidenses incautaron bienes vinculados con el exmandatario, incluyendo mansiones, aeronaves, autos de lujo y joyas, por una suma que ronda los 700 millones de dólares.

Así las cosas, teniendo en cuenta que un dólar equivale a 3.712 pesos colombianos la fortuna acumulada por el dictador chavista seria de más de $2500.000.000.000. Mientras que el total acumulado por todos los miembros del régimen sería de más de $14.000.000.000.000, que sería mayor a la de los colombianos más rico del mundo en 2025, según citó Forbes: Alejandro Santo Domingo o Andrés Santo Domingo.

Las propiedades decomisadas a Nicolás Maduro

Al menos 113 toneladas de lingotes habrían sido enviados desde Venezuela a Suiza en los primeros años del régimen de Maduro, pieza clave del esquema de saqueo patrimonial que se investiga desde varias jurisdicciones internacionales. - crédito Leiva Joyas

Entre las propiedades decomisadas a Nicolás Maduro destacan residencias en Florida, en las zonas exclusivas de Coral Gables y Sunny Isles, así como estancias de lujo en República Dominicana y un avión Dassault Falcon 900EX destinado para desplazamientos internacionales.

El seguimiento de las riquezas mal habidas abrió una dinámica particular: funcionarios del régimen derribado que colaboran con la justicia, en ocasiones esperan a cambio la liberación de cuentas bancarias o la devolución de mansiones intervenidas en territorio estadounidense. Según el medio francés Medium, el flujo de estos capitales se gestionó mediante sociedades en Malta y otros países, inscritas a nombre de familiares y personas del entorno de Maduro.

La ostentación que caracterizó al círculo del poder quedó documentada incluso después del recrudecimiento de la crisis política y social en Venezuela. En septiembre de 2018, mientras el número de presos políticos crecía de manera sostenida, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores viajaron a Estambul. Allí cenaron en el exclusivo restaurante Nurs Et del célebre chef Salt Bae. Los platos de ese local, famoso mundialmente y presente en ciudades como Miami, Nueva York y Dubái, presentan precios que alcanzan hasta 2.000 dólares por un filete bañado en oro.

Nicolás Maduro debe de responder por delitos ligados al narcoterrorismo - crédito Jane Rosenberg/Reuters

En contraste, actualmente, imágenes que circulan en redes sociales muestran a Maduro y su esposa en la prisión de Brooklyn, donde ambos se encuentran detenidos, la comida se reduce a raciones de pan, arroz, salchichas y verduras. Esto, tras la materialización de la captura por autoridades norteamericanas el 3 de enero de 2026, en Venezuela.

El decomiso incluyó una flota de nueve autos de alta gama, entre los que figuran Rolls-Royce y Lamborghini, además de relojes Rolex con diamantes y Patek Philippe, y lingotes de oro depositados en cajas de seguridad. Al menos 113 toneladas de lingotes habrían sido enviados desde Venezuela a Suiza en los primeros años del régimen de Maduro, pieza clave del esquema de saqueo patrimonial que se investiga desde varias jurisdicciones internacionales.

No solo el exmandatario venezolano y su esposa se vieron afectados. El magnate Raúl Gorrín, propietario del canal Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia, integra la nómina de individuos sancionados por las autoridades suizas y estadounidenses. Estados Unidos le incautó una serie de propiedades, tanto en Nueva York como en Florida, a raíz de un proceso judicial por su presunta participación en el pago ilícito de más de 150 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la tesorería venezolana. Los registros inmobiliarios estadounidenses indican que las propiedades intervenidas a Gorrín ascienden a 24 bienes, con un valor total superior a 77 millones de dólares.

Entre estos activos destaca un apartamento cercano a la Quinta Avenida de Nueva York, valuado en aproximadamente 19 millones de dólares. Esta residencia, ubicada en las inmediaciones del Museo de Arte Moderno y próxima al consulado de Venezuela, ilustra el alcance internacional de los patrimonios construidos durante el régimen venezolano.