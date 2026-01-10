Colombia

David Luna prestará sus redes sociales para exigir la liberación de los secuestrados por el ELN: “Creen que nos pueden doblegar”

El candidato presidencial, con un contundente video, se pronunció frente al plagio de los uniformados por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo

Un llamado a la solidaridad nacional para amplificar la voz de un padre angustiado cuyo hijo, un patrullero, fue secuestrado por el ELN en el Catatumbo, hizo el aspirante presidencial en sus redes sociales - crédito @lunadavid/X

El secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, confirmado el viernes 9 de enero de 2026 por la organización al margen de la ley, ha provocado una ola de indignación y llamados a la acción en Colombia. Como la del candidato presidencial David Luna, que puso a disposición de los familiares de estos jóvenes sus redes sociales para amplificar el mensaje y exigir de forma contundente su liberación.

En efecto, el exsenador y exministro utilizó sus perfiles en las plataformas digitales para pedir a este grupo armado que entregue a los uniformados y, de la misma manera, para reproducir un angustiante relato de uno de los progenitores de los secuestrados: que en diálogo con W Radio hizo el pedido a los integrantes de esta guerrilla para que se apiaden de su dolor y el de los demás seres queridos de los policiales, de los que no se tiene mayor información.

Quiero invitarlos a que todos prestemos nuestras redes sociales para amplificar el llamado de un padre angustiado, cuyo hijo ha sido secuestrado”, afirmó Luna, y advirtió sobre el peligro de que la historia de violencia se repita. “Ya nosotros vivimos esta película. ¿Por qué repetirla?”, agregó el aspirante presidencial, que reiteró las secuelas que ha dejado y deja el flagelo del secuestro en un importante número de familias en el país.

El ELN domina en toda
El ELN domina en toda la región del Catatumbo, en donde se enfrenta a las disidencias de las Farc - crédito Europa Press

Este drama quedó reflejado en el testimonio de Eudoro Barrera, padre del patrullero Carlos Barrera, uno de los efectivos. “Lo único que les puedo decir de todo corazón es que suelten esos muchachos y a mi hijo. Que los suelten. Ellos no tienen la culpa. Son unos muchachos que están empezando la vida. Son unos patrulleros. Que se pongan la mano en el corazón. Y por favor, que me suelten a esos muchachos, que les respeten la vida”, suplicó entre lágrimas.

¿Cómo se produjo el secuestro de los cinco policías por el ELN?

El incidente se produjo el 6 de enero de 2026 a las 4:40 a. m., cuando los policías, vestidos de civil y desarmados, regresaban hacia sus destinos tras el fin de año. El grupo armado interceptó el transporte público en el que viajaban, revisó los teléfonos de los pasajeros y, tras identificar a los uniformados, los obligó a bajar del vehículo. Según la información conocida de este preocupante caso, un subintendente logró escapar y alertó a las autoridades.

Estos son los cinco patrulleros
Estos son los cinco patrulleros secuestrados por el ELN, en la vía de Cúcuta a Tibú - crédito @PoliciaColombia/X

El ELN alegó que la retención constituía una “acción de control territorial” y justificó su actuar mediante un comunicado, en el que acusó a los agentes de presuntos vínculos con disidencias de las Farc. Frente a este señalamiento, tanto el Gobierno nacional como la cúpula policial condenaron de forma contundente los hechos y tildaron el secuestro de los patrulleros por parte del ELN como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En consecuencia, Luna criticó la gestión de las autoridades frente a los actores armados, que estarían -según él- “haciendo de las suyas” en el territorio nacional. “Enfrentémonos frontalmente a quienes creen que nos pueden doblegar, comenzando por el actual Gobierno, que es totalmente, totalmente flojo con los grupos al margen de la ley”, denunció el político, que quiere convertirse en el sucesor de Gustavo Petro, a partir del 7 de agosto de 2026.

El Ejército de Liberación Nacional
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por medio de un comunicado oficial, que se conoció en la mañana del 9 de enero, se atribuyó la responsabilidad de este rapto - crédito redes sociales/X

Ante este caso, el Frente de Guerra Nororiental del ELN comunicó que los patrulleros reciben un “trato digno” y que avanzan procesos para su liberación mediante una comisión humanitaria en la que podrían participar la Iglesia Católica y organismos internacionales. Mientras tanto, el caso mantiene a los familiares de las víctimas y a la sociedad en vilo, con la exigencia de su pronta liberación, que resuena en las voces de los que reclaman justicia y respeto a la vida.

