Trump aseguró que espera reunirse con Petro, pese a que “ha sido muy hostil” con Estados Unidos, e hizo un guiño al país: “Es increíble”

En una rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la llamada que tuvo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de fuertes tensiones que estuvieron a punto de derivar en una eventual operación militar por parte de sus tropas en suelo colombiano.

El jefe de Estado norteamericano reiteró que el diálogo con su homólogo fue “buena”, pese a que en momentos anteriores Petro lo ha insultado. Aseguró, incluso, que el presidente ha dado malas referencias de otros mandatarios estadounidenses como Joe Biden, su antecesor. No obstante, indicó que está dispuesto a conversar con él en la Casa Blanca.

“Ayer tuve una muy buena conversación con él y, bueno, ha sido muy hostil con nosotros, con el país y conmigo. Me llamó dictador y muchas otras cosas. Llamó a Biden con nombres terribles, mucho peores de los que usó conmigo, pero ayer llamó, habló con dos personas y quiere reunirse, y eso está bien para mí”, precisó.

Aseguró que en anteriores oportunidades ha logrado reconciliarse con algunas personas, por lo que cree que es acertado conversar nuevamente con Gustavo Petro y limar asperezas. “Vamos a tener una reunión con él”, dijo.

Aunado a ello, indicó que tiene una buena percepción de Colombia y de su población. Incluso, recordó que uno de sus funcionarios está casado con una mujer colombiana. Además, informó que espera poder reunirse también con la ciudadanía del país próximamente.

“El pueblo de Colombia es increíble. Marco lo sabría mejor que nadie porque está casado con una mujer de Colombia. Y no me refiero a la Universidad de Columbia. No estoy seguro. Creo que prefiero Colombia, el país, si quieres saber la verdad. La gente es grandiosa. Espero reunirme con ellos. Nos vamos a reunir en un futuro muy cercano”, explicó entre risas.

El presidente Petro también ha sido blanco de insultos por parte de Donald Trump, que en varias oportunidades lo ha llamado narcotraficante y matón. De hecho, en una reciente declaración pública, lo tildó de enfermo y de afectar a Colombia con su mandato, refiriéndose, sobre todo, al problema del narcotráfico, que afecta tanto al país por su rol de productor, como a Estados Unidos y otros países, por ser consumidores de los estupefacientes.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, afirmó Donald Trump desde el Air Force One.

Para Petro, el jefe de Estado norteamericano tiene una imagen de él muy equivocada, resultado de un presunto mal asesoramiento por parte de las personas de las que se rodea. Además, afirmó que en Estados Unidos hay políticos que tienen nexos con el narcotráfico. Así lo explicó el 7 de enero de 2026, fecha en la que conversó con Trump por teléfono.

“Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez (…). Le dije: ‘Muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de La Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico’”, indicó el mandatario ante la multitud que llegó a la Plaza de Bolívar de Bogotá para escucharlo.

De acuerdo con sus declaraciones, antes de hablar con su homólogo estadounidense, tenía listo un “duro” discurso para la ciudadanía, centrado en la defensa de la soberanía de Colombia. Esas declaraciones cambiaron tras haber dialogado con el presidente y haber mejorado la situación entre sus gobiernos.

“En la conversación toqué dos temas, para no alargarme, le dije, y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra”, explicó.