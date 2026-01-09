Colombia

Senadora Cabal criticó los diálogos de paz con el ELN en medio de denuncias sobre campamentos en Venezuela: “Impunidad”

Informes de inteligencia ubican bases irregulares en zonas fronterizas y evidencian cooperación de altos mandos con estructuras armadas

Los recientes informes de inteligencia internacional señalan la presencia consolidada del ELN en zonas fronterizas venezolanas, mientras que la congresista expresa preocupación por posibles concesiones y advierte sobre la amenaza a la soberanía colombiana - crédito Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal se refirió en su cuenta de X, antes Twitter, a la presencia de campamentos clandestinos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

“Definitivamente la paz no se alcanza con mesas de negociación que permitan a los criminales fortalecerse y reorganizarse”, afirmó.

La parlamentaria rechazó los actuales acercamientos con el grupo guerrillero, advirtiendo que estos diálogos solo otorgan ventajas a quienes actúan al margen de la ley. Según Cabal, “la verdadera paz se logra con el firme cumplimiento de la ley y la autoridad del Estado, no con concesiones ni fórmulas que confunden diálogo con impunidad”.

Sus declaraciones se producen tras revelarse informes de inteligencia internacional sobre la existencia de al menos diez campamentos del ELN en el estado Zulia, Venezuela, ubicados en municipios como Encontrados, Jesús María Semprún, Casigua El Cubo, Rosario de Perijá, Valderrama, Udón Pérez y El Guayabo.

Las revelaciones sobre campamentos del ELN en el estado Zulia suman inquietudes en el contexto de diálogos, en tanto que la líder política enfatiza los riesgos de la cooperación entre grupos armados y funcionarios locales - crédito captura de pantalla / X

La senadora enfatizó: “la política de seguridad que no combata con determinación este flagelo está condenada al fracaso”. Cabal insistió en que “el narcotráfico es el motor principal de las masacres y los ataques criminales que hoy azotan a muchas regiones del país”.

Los campamentos del ELN identificados cuentan con pistas clandestinas de hasta 2.300 metros, facilitando el tránsito de cargamentos ilícitos hacia Europa y Asia.

De acuerdo con los informes, la localización cerca de la frontera colombo-venezolana y la baja densidad de población ayudan al grupo guerrillero a mantener su presencia y pasar inadvertido ante acciones estatales.

La movilidad en la zona, que incluye el uso de rutas como el río Catatumbo y caminos por áreas montañosas, permite el tránsito de droga, insumos y personas hacia y desde Norte de Santander en Colombia. Allí, según los informes, el ELN logra consolidar corredores seguros para sus actividades ilícitas.

El Ejército colombiano atribuye al ELN movimientos estratégicos por Venezuela hacia zonas de influencia insurgente en el Catatumbo - crédito Daniel Muñoz / AFP

Cabal también advirtió sobre la complicidad de autoridades venezolanas, manifestando que “no podemos ignorar que regímenes como los de Chávez y Maduro en Venezuela se han convertido en santuarios para estructuras criminales transnacionales, lo que agrava todavía más la amenaza contra nuestra seguridad y soberanía”.

Un informe revelado por una revista especializada detalla que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y algunos funcionarios locales estarían implicados en la protección y apoyo al ELN.

El documento de inteligencia menciona una estrecha cooperación política y operativa entre el régimen de Nicolás Maduro, figuras como Diosdado Cabello y los jefes guerrilleros.

Además, se señala la presencia de dirigentes de carteles mexicanos y albaneses en la región, quienes utilizan las pistas clandestinas para negociar y fortalecer alianzas ilegales junto a líderes del ELN como Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Israel Ramírez Pineda y Gustavo Aníbal Giraldo.

Para la senadora, la permanencia de estos campamentos armados ilegales representa una amenaza directa a la seguridad y la soberanía colombiana por la consolidación de rutas criminales y la capacidad del ELN para operar transnacionalmente.

Desde Estados Unidos señalaron a Diosdado Cabello Rondón, figura clave en la dictadura de Venezuela, por viajes a zonas limítrofes con Colombia para llevar unas negociaciones con el ELN - crédito Reuters -

Cabal concluyó que quienes deciden ser parte del crimen organizado solo enfrentan dos caminos posibles: someterse a la justicia o afrontar la respuesta de las autoridades dentro del marco legal.

Finalmente, los hallazgos también implican un nivel de complicidad institucional: la información de inteligencia hace referencia a la presunta cooperación de altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana y a funcionarios del estado Zulia, quienes habrían establecido acuerdos estables con miembros del ELN, reforzando así el entramado delictivo en la región.

El análisis político atribuye al régimen de Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello la responsabilidad de dirigir esta colaboración, en conjunto con los principales líderes de la organización armada.

Las interceptaciones y testimonios de exmilitares obtenidos por los servicios de inteligencia mencionados en la revista Cambio apuntan a que Cabello controla una parte sustancial de la red ilegal involucrada tanto en tráfico de drogas como en actividades de contrabando de oro.

