Colombia

Petro y Lula da Silva celebraron la liberación de presos en Venezuela y se comprometieron a llevar ayuda humanitaria

El presidente de Colombia y su homólogo de Brasil coincidieron en que la situación en el país con el que comparten frontera debe resolverse mediante el diálogo

Guardar
Los presidentes de Brasil y
Los presidentes de Brasil y Colombia expresaron su preocupación por el uso de la fuerza contra Venezuela, advirtiendo que podría desestabilizar la región - crédito AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compartió los detalles de una conversación telefónica que sostuvo con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, el 8 de enero. La conversación giró en torno a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela en la madrugada del 3 de enero, un evento que generó preocupación en varios países de la región.

La situación, que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue uno de los temas más comentados en la política internacional en el inicio de 2026 y también para los mandatarios de Brasil y de Colombia, que son muy cercanos, no solo por ser países vecinos sino por su corriente política de izquierda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El líder brasileño fue el encargado de revelar los puntos principales de este diálogo a través de su cuenta de X, en donde expresó su inquietud sobre la intervención de las fuerzas estadounidenses. Lula resaltó que tanto él como Petro compartieron una visión crítica sobre el uso de la fuerza en territorio venezolano.

Gustavo Petro y Lula da
Gustavo Petro y Lula da Silva conversaron en una llamada y se solidarizaron con los ciudadanos venezolanos - crédito Presidencia Colombia

Según el presidente brasileño, ambos coincidieron en que las acciones de Estados Unidos violan el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, lo que podría sentar un peligroso precedente para la seguridad regional y el orden internacional.

Lula destacó que “expresamos nuestra profunda preocupación por el uso de la fuerza contra un país sudamericano, en violación del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía de Venezuela”. Además, reafirmó que las acciones de intervención externa podrían tener efectos negativos en la paz y estabilidad no solo de Venezuela, sino de toda la región.

El presidente brasileño también hizo un énfasis especial en la necesidad de resolver la crisis en Venezuela de manera pacífica. Según Lula, ambos mandatarios coincidieron en que la situación debía ser resuelta exclusivamente por medios diplomáticos, a través de la negociación y siempre respetando la voluntad del pueblo venezolano.

El presidente brasileño y Petro
El presidente brasileño y Petro coincidieron en que la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y sin intervención militar externa - crédito @LulaOficial/X

Lula resaltó una noticia positiva en medio de la tensión: el anuncio de la liberación de presos nacionales y extranjeros realizado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez; medida que surgió tras la captura de Maduro y que ahora enfrenta juicio en territorio estadounidense.

Los mandatarios acordaron acompañar a Venezuela con ayuda humanitaria

En su publicación, Lula informó que tanto Brasil como Colombia enviaran ayuda humanitaria a Venezuela, en respuesta a la situación que atraviesa el país: “Les informé que, a solicitud de Venezuela, enviaremos 40 toneladas de insumos y medicamentos, de un total de 300 toneladas ya recolectadas, para reponer el stock de productos y soluciones de diálisis que se encontraba en un centro de abastecimiento alcanzado por los bombardeos el 3 de enero”.

Lula concluyó su mensaje al resaltar la intención de seguir trabajando junto con el país que presidente Gustavo Petro para mantener la estabilidad en Venezuela: “Brasil y Colombia reafirmaron su intención de continuar cooperando por la paz y la estabilidad en Venezuela, país con el que compartimos extensas fronteras”.

Petro y Lula acordaron que
Petro y Lula acordaron que la única forma de resolver la crisis venezolana es a través de la negociación y el respeto al pueblo venezolano - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La llamada entre los presidentes tuvo lugar en un momento clave, ya que el Gobierno de Estados Unidos había manifestado su disposición a intervenir en Colombia para combatir lo que considera amenazas de grupos armados en la región. Esta postura provocó la reacción de Gustavo Petro, que defendió la soberanía de la nación y se mostró en contra de cualquier tipo de intervención militar extranjera.

Sin embargo, en la tarde del 7 de enero, Petro mantuvo una conversación con Donald Trump, poco antes de su intervención pública en la plaza de Bolívar en Bogotá, durante una jornada de manifestaciones nacionales contra una posible intervención militar. En esa llamada, lograron suavizar las tensiones, y el mandatario colombiano aseguró que Colombia podría estar tranquila.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPresidente de ColombiaLula Da SilvaPresidente de BrasilPetro y Lula Da SilvaVenezuelaIntervención en VenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosDonald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

Más de 30 exmagistrados exigieron a Armando Benedetti retractarse por asociar a las altas cortes con narcos en medio de crisis con Estados Unidos

El ministro del Interior llamó cobardes a las instituciones por no otorgar apoyo al presidente de la República, Gustavo Petro

Más de 30 exmagistrados exigieron

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay: así fueron las altas y bajas de los 20 equipos el 8 de enero

Una de las noticias fuertes en la jornada fue la confirmación de Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla, así como la llegada del portero Kevin Cataño a Atlético Nacional

Mercado de fichajes de la

Yáser Asprilla y Jhon Solís le darían un golpe millonario al Girona: todo por su salida a otros clubes

El conjunto español está muy cerca de perder una enorme cantidad de dinero por los dos colombianos, que llegaron como promesas y no destacaron en estos años

Yáser Asprilla y Jhon Solís

Resultados Súper Chontico Millonario Noche, sorteo del jueves 8 de enero de 2026

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Millonario Noche,

Canciller de Gustavo Petro sostuvo encuentro con embajador de la Unión Europea, un día después de la llamada a Donald Trump

La llegada de expertos europeos a territorio nacional tendría como propósito monitorear los comicios que se llevarán a cabo en el primer semestre, en un nuevo capítulo en la cooperación política y económica entre ambas delegaciones, que avanzan en acuerdos sobre seguridad, inversiones y diálogo birregional

Canciller de Gustavo Petro sostuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Mayor (r) de la reserva

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

ENTRETENIMIENTO

David Ospina y su hija

David Ospina y su hija arrasaron en las redes sociales con un baile viral: “Es igualita a Salomé”

Sara Uribe lanzó picante advertencia a sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No solamente sé quitar maridos”

Sara Uribe reveló a qué participante apoyó en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ entre Altafulla y Melissa Gate

Yina Calderón habría quedado por fuera de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: La Negra Candela reveló el motivo

Ranking Spotify: Ryan Castro domina el top de las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Deportes

Mercado de fichajes de la

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay: así fueron las altas y bajas de los 20 equipos el 8 de enero

El futuro de Nairo Quintana en el ciclismo sigue siendo incierto: dejó frase lapidaria sobre su retiro

Millonarios sigue confirmando bajas: delantero se va para el fútbol de Estados Unidos

Luis Fernando Muriel, el fichaje de peso para el Junior de Barranquilla: estos son los detalles de la negociación

Atlético Nacional le mandó competencia a David Ospina: presentó a su portero para 2026