Ejército destruye minas antipersona en Anorí y refuerza operativos contra disidencias de ‘Calarcá’ frente 36

En desarrollo de operaciones militares en el Nordeste antioqueño, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron de manera controlada siete minas antipersona en zona rural del municipio de Anorí.

La información fue divulgada por Blu Radio, medio que reportó que los artefactos explosivos habrían sido instalados por integrantes de las disidencias del frente 36, estructura señalada de operar bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

De acuerdo con los datos entregados por la institución, el procedimiento fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 42 Batalla de Bomboná, unidad adscrita a la Brigada 14 del Ejército, durante labores de control territorial en el corregimiento Liberia–El Charcón, un sector rural donde se han mantenido acciones sostenidas contra grupos armados ilegales.

La destrucción de los artefactos explosivos se realizó de forma controlada, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operaciones, con el fin de reducir riesgos para la población civil y para las tropas desplegadas en el área. Según la información institucional, las minas se encontraban ubicadas en caminos y zonas de tránsito utilizadas por habitantes de la región.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Séptima División del Ejército se refirió a la operación y señaló: “Este resultado evita riesgos para la vida y la integridad de las comunidades y reafirma nuestro compromiso de continuar trabajando por brindar mejores condiciones de seguridad a los habitantes de esta región del departamento”. El mensaje fue citado por Blu Radio como parte del reporte sobre los operativos.

Las acciones militares en Anorí no se limitaron a la localización de minas antipersona. En esa misma localidad, y en el marco de los operativos contra las disidencias, fue abatido un presunto integrante del frente 36 durante enfrentamientos registrados en la vereda Los Trozos, zona donde también se ha reportado presencia de este grupo armado.

Según lo informado por la Séptima División, los combates se produjeron cuando unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 sostuvieron choques armados con presuntos miembros de la estructura ilegal. Estas acciones hacen parte de los operativos que el Ejército mantiene de forma permanente en el Nordeste antioqueño.

La institución indicó que las operaciones continúan en el sector, sin precisar fechas de finalización ni detalles adicionales sobre los resultados posteriores a los enfrentamientos. Las autoridades militares han señalado que el despliegue busca contrarrestar el accionar de los grupos armados y reducir la instalación de explosivos improvisados.

El contexto de seguridad en Anorí ha generado preocupación entre los habitantes de algunas veredas y corregimientos. Blu Radio recordó que el 20 de diciembre se registraron episodios que incrementaron la alerta en el corregimiento Liberia–El Charcón, donde la comunidad manifestó temor por amenazas, la presencia de artefactos explosivos y el secuestro de cuatro personas, entre ellas un concejal.

De acuerdo con la información divulgada en ese momento, las personas retenidas recuperaron posteriormente su libertad. Sin embargo, los hechos llevaron a un aumento del pie de fuerza en la zona. El Ejército anunció el 22 de diciembre el refuerzo de la seguridad, con el despliegue de 80 uniformados adicionales en este sector del Nordeste antioqueño.

El coronel Gabriel Andrés Maje, comandante de la Décima Cuarta Brigada, explicó en declaraciones previas que, pese a las condiciones del terreno, las tropas lograron llegar al corregimiento. Durante el avance, según indicó el oficial, fueron localizados y neutralizados campos minados y explosivos improvisados, como parte de las labores de control y verificación.

Las operaciones descritas por Blu Radio se desarrollan en un contexto de presencia histórica de actores armados ilegales en esta subregión de Antioquia. El Ejército ha reiterado que mantendrá su despliegue en la zona, con el objetivo de prevenir nuevas instalaciones de artefactos explosivos y atender las alertas reportadas por las comunidades.

Las autoridades militares continúan realizando patrullajes, labores de inteligencia y acciones de desminado en áreas rurales de Anorí y municipios cercanos. La información oficial señala que estas intervenciones buscan reducir los riesgos derivados del uso de minas antipersona, artefactos que representan una amenaza persistente para la población civil y la movilidad en el territorio.