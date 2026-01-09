DataCrédito entrega pautas para organizar las finanzas en 2026 y reducir el riesgo de reportes negativos

- crédito Infobae

El comienzo de un nuevo calendario suele estar acompañado de ajustes financieros derivados de los gastos acumulados al cierre del año anterior.

En ese contexto, la planificación económica se convierte en una prioridad para miles de personas que buscan claridad sobre su situación crediticia antes de asumir nuevas obligaciones.

De acuerdo con información conocida por la Revista Semana, la central de riesgo DataCrédito compartió una serie de orientaciones para facilitar ese proceso durante 2026.

- crédito Johan Largo/Infobae

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras los compromisos adquiridos en diciembre, muchos hogares revisan su capacidad de pago y el estado de sus deudas. La consulta del historial crediticio aparece como uno de los primeros pasos para comprender el punto de partida financiero, identificar obligaciones vigentes y evaluar la posibilidad de acceder a nuevos productos del sistema financiero formal.

DataCrédito es una de las plataformas más utilizadas para este fin, ya que permite conocer si una persona cuenta con reportes negativos o si su comportamiento de pago se encuentra al día.

Esta información resulta clave para entidades financieras al momento de analizar solicitudes de crédito, así como para los propios ciudadanos al planificar sus decisiones económicas.

Según la entidad, el interés por mejorar el bienestar financiero se refleja en el uso constante de herramientas digitales.

Si tiene una deuda de más de cinco años y está reportado en Datacrédito, su deuda podría prescribir - crédito Pixabay

“Esa búsqueda de bienestar financiero se refleja en el comportamiento de los colombianos: más de 800 mil personas consultan cada mes su información en www.midatacredito.com, el portal de DataCrédito Experian que se ha convertido en un aliado clave para tomar el control de la vida financiera. Allí, los ciudadanos pueden consultar su información crediticia, activar alertas, monitorear cambios en tiempo real y acceder a herramientas digitales que les ayudan a planificar mejor, anticiparse a riesgos y detectar señales de posible fraude, especialmente en temporadas de alta actividad digital”, señaló DataCrédito.

Este tipo de consultas permite a los usuarios conocer su estado frente a las centrales de riesgo, revisar movimientos recientes y verificar si existen inconsistencias que puedan afectar su puntaje crediticio.

La información actualizada facilita la toma de decisiones basadas en datos reales y no en suposiciones, especialmente en un periodo de ajuste financiero como el inicio del año.

En un comunicado de prensa, la central de riesgo presentó varias recomendaciones dirigidas a quienes desean organizar sus finanzas durante 2026.

- crédito Infobae

Una de las principales es poner en orden la información financiera, lo que implica revisar el historial crediticio para tener una visión clara de la situación actual, detectar oportunidades de mejora y anticiparse a posibles errores en los registros.

Dentro de ese proceso, DataCrédito sugiere formular preguntas que permitan evaluar la salud financiera personal, como qué porcentaje de los ingresos mensuales se destina al pago de deudas o cuáles acciones pueden contribuir a mejorar el puntaje crediticio, entre ellas el pago puntual de las obligaciones, la reducción de saldos pendientes o la diversificación responsable del crédito.

Para apoyar esta revisión, la entidad recomienda el uso de herramientas digitales disponibles en Midatacrédito, como el historial de crédito detallado y las calculadoras que permiten comparar niveles de deuda frente a los ingresos. Estos instrumentos ayudan a visualizar escenarios y a identificar márgenes de maniobra financiera.

Otra de las orientaciones presentadas se centra en definir prioridades con criterio, especialmente durante enero, cuando se establecen metas para el resto del año. DataCrédito indicó que este periodo resulta adecuado para determinar qué compromisos requieren atención inmediata y cuáles gastos pueden ajustarse sin afectar la estabilidad económica.

En ese análisis, la entidad plantea cuestionamientos como si es necesario reducir gastos discrecionales o si conviene vender activos, como un vehículo, para mejorar la liquidez. Estas decisiones, según la central de riesgo, deben evaluarse a partir de la realidad financiera de cada persona y no únicamente de expectativas de consumo.

El objetivo de estas recomendaciones es ofrecer lineamientos prácticos para que los usuarios del sistema financiero puedan ordenar sus obligaciones y reducir el riesgo de incurrir en reportes negativos. La gestión informada de las deudas y del historial crediticio es presentada como un elemento central dentro de la planificación financiera anual.

En este contexto, Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, destacó la importancia del acceso a la información.

“La información es una aliada clave para empezar el año con mayor control. Cuando las personas entienden su información crediticia y toman decisiones basadas en datos, logran enfrentar mejor el ajuste financiero de enero y fortalecer su bienestar financiero en el tiempo”, afirmó para la Revista Semana.