Colombia

Así se movilizaba la Policía en los años 70 en Bogotá: Renault 4, Ford Econoline y la ‘dama de hierro’ resucitan en fotos de patrullas

Una ola digital conecta generaciones mediante retratos de autos policiales y revive historias urbanas evocadas por los internautas

Patrulla Ford de los años
Patrulla Ford de los años 50, llamada la Bola o Dama Gris - crédito Historia de Bogotá Antigua

Imágenes retrospectivas de vehículos policiales de Bogotá han despertado interés en redes sociales tras ser difundidas ampliamente en un grupo de Facebook.

Usuarios han compartido fotos antiguas que muestran parte de la historia urbana y la evolución de la seguridad ciudadana en los años 70.

Durante gran parte del siglo XX, las patrullas de la Policía Nacional de Colombia estuvieron marcadas por una evolución constante en marcas, modelos y procedencias.

Lejos del escenario actual, en el que predominan los vehículos europeos, la historia de los automotores policiales en el país refleja un tránsito desde la influencia norteamericana hacia una progresiva diversificación de orígenes.

Este viraje está estrechamente vinculado tanto con las necesidades operativas de la institución como con la realidad industrial y comercial de cada época.

Hacia los años noventa, los modelos disponibles en las calles ya no estaban monopolizados por fabricantes estadounidenses. Las patrullas Renault Etoile y Penta, con motores de 1.600, 1.700 y 2.200 c.c, este último provisto de inyección de combustible y reservado al transporte oficial de altos mandos, ilustraban una nueva preferencia por marcas europeas. Paralelamente, las flotas incluían unidades Volkswagen Brasilia, de procedencia brasileña, así como modelos Polonez (Polonia) y camionetas Nissan (Japón), en una clara demostración de la heterogeneidad adquirida en esas décadas finales del siglo XX.

Ford Econolina 1970 - créditos
Ford Econolina 1970 - créditos Historias de Bogotá Antigua / Facebook

El fenómeno viral se centró en la circulación de estas imágenes en Facebook, donde llamaron la atención de quienes sienten nostalgia por la ciudad y curiosidad por los patrulleros de la época.

Entre los modelos que generaron mayor interés se encuentra el Renault 4 policía, que prestaba servicio como “policía vial” en la capital alrededor de 1974 y 1975.

También destaca una patrulla camioneta Ford Econoline 1970, documentada en fotografías de un evento en la ciudad, una de ellas atribuida a Mauricio Acevedo.

Esta transición dejó atrás la era de los grandes sedanes estadounidenses que marcaron la policía colombiana desde los años cuarenta.

Inicialmente, las patrullas y ambulancias provenían mayoritariamente de Chevrolet; en fotografías de la década de 1930 se pueden observar camionetas del modelo 1939 frente a edificios emblemáticos de Bogotá, como el antiguo panóptico, hoy Museo Nacional.

El parque automotor vivió una notoria transformación en los cincuenta, con la llegada de modelos como la patrulla Chevrolet 1955 y sustituciones progresivas por unidades Ford. La incorporación de las motocicletas Harley-Davidson complementaba una flota en modernización.

Renault 4 - crédito Historias
Renault 4 - crédito Historias de Bogotá Antigua / Facebook

A lo largo de la siguiente década, la importación de automotores se restringió considerablemente, sin detener completamente el flujo de novedades que reforzaron el parque automotor. Modelos como la legendaria Pickup Ford 1960, reconocible por su color naranja, sirvió en la vigilancia vial capitalina. Las patrullas Plymouth de 1965 y los vehículos soviéticos marca Gaz coexistieron en esta etapa, evidenciando la diversidad resultante de las restricciones comerciales de entonces.

En la recopilación visual figura asimismo la radio patrulla Ford Panel 1956, conocida entre los aficionados como la “dama de hierro”.

Estas imágenes no solo rescatan la memoria de los patrulleros de antaño, sino que reflejan una época que marcó la identidad local y la transformación del parque automotor de la ciudad.

A finales de la década de los setenta, se produjo un cambio estratégico: los grandes sedanes estadounidenses, representados por ejemplares como el Ford Fairlane 1974, famoso por su parecido con el vehículo de la serie televisiva “Starsky y Hutch”, comenzaron a ser reemplazados por modelos compactos, como el Ford Fairmont y el Datsun 160 J. Estos autos, pintados en azul claro y blanco, se destinaron esencialmente al transporte de los agentes del entonces desaparecido Datt en Bogotá.

En esa década, la policía
En esa década, la policía motorizada colombiana conducía motocicletas Harley-Davidson - crédito Historias de Bogotá Antigua

Durante esas décadas, la Ford Panel de 1956, apodada entre aficionados como la “dama de hierro”, sirvió tanto para el transporte de equipos policiales como, en ocasiones, de detenidos. Su resistencia y espacio interior la adecuaron a los requerimientos diarios de la fuerza pública en el país.

En los años ochenta, la flota se diversificó aún más con la llegada del Volkswagen Brasilia, el Polonez y camionetas Nissan. Estas incorporaciones, junto a las últimas unidades de origen estadounidense como la Ford Econoline, marcan el final de una era y el inicio de otra dominada por la apertura a mercados internacionales.

