Colombia

Andrés Julián Rendón presentó propuestas para la reunión Petro-Trump: “Demuestren intención de combatir a los carteles”

El gobernador de Antioquia pidió al mandatario colombiano “real voluntad” contra el narcotráfico, de cara a su encuentro con su homólogo norteamericano

Los presidentes Gustavo Petro y
Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump tendrán su primera reunión a inicios de febrero en la Casa Blanca - crédito Europa Press / Reuters

Hay expectativa por el primer encuentro oficial entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense Donald Trump, que se registrará en febrero, después de una llamada el 7 de enero que desescaló las tensiones entre los dos países por los operativos militares de los norteamericanos en la región.

Es por eso que el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, propuso una serie de puntos a discutir durante la reunión en Washington, todos ellos referentes a la lucha contra el narcotráfico, acciones frente a los grupos armados en territorio colombiano y erradicación de cultivos ilícitos.

De otro lado, el presidente Petro entregó detalles sobre cómo será ese encuentro en la Casa Blanca, pues aseguró que, previo a su conversación con Trump, la situación con Estados Unidos era tan delicada que dicho gobierno consideraba una acción militar en Colombia, bajo el argumento de los operativos contra los carteles de la droga.

Seis propuestas para la reunión Petro-Trump

Tanto las delegaciones de Colombia, como de Estados Unidos, trabajan en los preparativos y detalles para el esperado encuentro en la Casa Blanca, que se dará en la primera semana de febrero y será determinante para retomar las relaciones entre los dos países, que se fracturó durante buena parte de 2025.

El gobernador de Antioquia presentó seis puntos para que sean discutidos por Gustavo Petro y Donald Trump, con el objetivo de que los dos países trabajen en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas: “Es fundamental que la agenda incluya temas que demuestren una verdadera intención del Gobierno de combatir a los carteles de la droga”.

El gobernador de Antioquia, Andrés
El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, pidió que se discutan nuevas estrategias contra el narcotráfico, en la Reunión de Gustavo Petro y Donald Trump - crédito @AndresJRendonC/X

Poner fin a la fracasada paz total y reactivar órdenes de captura contra bandidos con los que el Gobierno negocia en Cuba, Colombia, Dubái y México. Hoy los principales narcos se concentran en FARC, ELN y Clan del Golfo. Perseguir a sus cabecillas y extraditarlos: muchos de ellos con refugio en Venezuela”, empezó a decir Rendón.

Otros dos puntos fueron los de “reactivar la fumigación aérea y asperjar de forma sostenida los enclaves cocaleros”, proponiendo a Antioquia para pruebas piloto, así como la “persecución sin tregua a la minería ilegal: fuente de financiación de grupos criminales”.

Bombardeos y persecución total a Calarcá y sus secuaces, responsables del asesinato de 13 policías y del derribo de un helicóptero estadounidense. Hoy gozan de impunidad y de trato complaciente del Gobierno Petro”, fue otra de las propuestas de Rendón para la reunión en Washington.

Una de las propuestas fue
Una de las propuestas fue un operativo para acabar con las disidencias de alias Calarcá - crédito X

Finalmente, el gobernador de Antioquia afirmó que se debe “consolidar la seguridad en los territorios recuperados con presencia integral del Estado: Policía, justicia y desarrollo económico”, así como “garantizar dignidad y operatividad a nuestros uniformados. Equipararlos con criminales y atarles las manos, como hace Petro, destruye la moral de soldados y policías”.

“Tengo que mover mi vida”

Durante una entrevista con el canal Telemundo, el presidente Gustavo Petro afirmó que hay muchos puntos por conversar con Donald Trump, pero espera llegar a una serie de acuerdos porque de eso dependerá que Estados Unidos frene sus acciones militares en otros países, entre ellos Colombia.

“Porque estoy en la OFAC... una parálisis económica. Si la OFAC existe, yo tengo que mover mi vida acorde a eso”, mencionó el mandatario, respecto a su ingreso a la Lista Clinton, además de que le dijo al jefe de Estado norteamericano que “a usted le han rodeado de mentiras como a mí”.

El presidente Gustavo Petro dejó
El presidente Gustavo Petro dejó claro que la reunión con Donald Trump será determinante para los últimos meses de su mandato - crédito Sergio Acero/REUTERS

Petro destacó la lucha de su gobierno contra el narcotráfico en casi cuatro años de administración, en especial hacia los puntos donde se procesan los estupefacientes: “Unos 13,000 laboratorios destruidos y eliminado los cultivos de hoja de coca que se habían duplicado bajo el gobierno de (Iván) Duque”.

De otro lado, fue crítico sobre las pretensiones de Estados Unidos en América Latina: “Las leyes se han trazado de acuerdo con el principio de soberanía nacional, esa es la base hoy de los derechos de la constitución. Pero EE. UU. tiene una ambivalencia que está marcada por la Doctrina Monroe y una ambición global que lo lleva a querer ser controlador del mundo por lo que recae a cada rato en la visión imperial”

“Trump se establece con derechos por los recursos naturales de América Latina, lo que sucede es que los norteamericanos sacan su ley y se muestran facultados para intervenir”, finalizó el presidente colombiano.

