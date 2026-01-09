Adres buscaría cuadruplicar su planta de personal en plena crisis de salud: denuncian incremento del gasto público en más de $51.000 millones

Se crearían nuevos niveles jerárquicos: presidencia, dos vicepresidencias y 16 subdirecciones técnicas - crédito Juan Arias/Infobae

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) enfrenta cuestionamientos por su propuesta de aumentar su planta de personal de 233 a 930 cargos, lo que generaría un costo adicional de más de $51.000 millones anuales.

El tema ha sido denunciado por el representante a la Cámara Andrés Forero, que asegura que la expansión burocrática se da en un contexto electoral y mientras el país atraviesa por una de sus más grandes crisis en salud, lo que ha llevado a que pacientes se vean afectados por la falta de atención médica.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Adres es la entidad encargada de administrar, recaudar y girar los recursos financieros del sistema de salud colombiano, asegurando que los fondos lleguen a EPS, hospitales y proveedores para garantizar servicios de salud, medicamentos, incapacidades y licencias. La entidad maneja cotizaciones, aportes nacionales y otros ingresos, siendo responsable de la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud.

En este contexto, la reciente propuesta de rediseño institucional ha generado un fuerte debate. Según el representante Forero, “la Adres también busca crecer la planta de personal en plena crisis de salud, en ‘emergencia económica’ y en elecciones. Pasarían de 233 a 930 cargos y de un costo anual de $48.017 millones a $99.069 millones. Indigna que pretendan politiquear mientras #MuerenPacientes”.

Este aumento se sumaría a otra expansión de cargos en el Ministerio de Salud, que planea agregar 442 empleos con un costo anual de $59.403 millones, según denunció el mismo congresista. Para Forero, estos movimientos reflejan decisiones políticas en un contexto electoral más que necesidades técnicas del sistema.

Detalles del rediseño de la Adres

La medida se sustenta en un estudio técnico de la Universidad Nacional de Colombia - crédito Adres

De acuerdo con la información oficial suministrada por Adres al congresista, la propuesta de rediseño institucional contempla varios cambios significativos:

Creación de nuevos niveles jerárquicos, incluyendo una presidencia y dos vicepresidencias.

Incremento de subdirecciones técnicas, que pasarían de 10 a 16.

Expansión de gestores de operaciones, que aumentarán de 157 a 731 cargos.

Ampliación de la planta administrativa y operativa para absorber funciones actualmente cumplidas por 660 contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

El rediseño se basa, según la entidad, en un estudio técnico realizado por la Universidad Nacional de Colombia, que incluyó un levantamiento de cargas laborales y análisis de funciones asignadas por el Plan Nacional de Desarrollo, así como el comportamiento de los contratos vigentes entre 2019 y 2024. La Adres aseguró que el resultado del estudio es una “planta de empleos óptima” que permite formalizar funciones esenciales y ajustar la organización a las necesidades reales de talento humano.

La Adres argumenta que la expansión cumple con el Plan Nacional de Desarrollo y lineamientos de dignificación laboral - crédito @AForeroM/X

Entre tanto, el desglose de la planta propuesta incluye:

Presidencia: 1 cargo, 5 asesores y un técnico administrativo.

Vicepresidencias: 2 cargos.

Direcciones técnicas y subdirecciones: 6 directores técnicos y 16 subdirectores técnicos.

Gestores de operaciones: 731 cargos, con distribuciones específicas entre distintos niveles jerárquicos.

Personal administrativo y auxiliar: incrementos significativos en relación con la planta actual.

La Adres sostiene que este aumento reemplaza los contratos temporales con empleos fijos, asegurando la formalización laboral y cumpliendo con los lineamientos de dignificación laboral del Gobierno nacional.

Forero denuncia que estas decisiones priorizan la burocracia sobre la atención a pacientes - crédito Colprensa

La dirección de Adres, encabezada por Félix León Martínez, enfatiza que la expansión de la planta responde a criterios técnicos, no políticos. La entidad señala que la formalización de los contratistas de apoyo a la gestión permitirá consolidar funciones críticas y garantizar un flujo eficiente de recursos hacia los proveedores de salud, EPS y hospitales.

Pese a la justificación técnica, la medida ha sido fuertemente cuestionada. Para Andrés Forero, la expansión de la Adres no refleja las prioridades del sistema de salud, sino un uso de la burocracia con fines políticos en medio de elecciones.