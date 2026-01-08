Valor de cierre del dólar en Colombia este 8 de enero de USD a COP

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 3.713,04 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,97% comparado con el valor de la jornada anterior, cuando cotizó a 3.749,54 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un descenso 1,61%, de manera que en el último año mantiene aún una disminución del 12,69%.

En relación a jornadas pasadas, giró las tornas respecto del de la jornada previa, en el que marcó un ascenso del 0,61%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados. En los pasados siete días la volatilidad presentó un rendimiento sutilmente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.