Colombia

Petro desmintió que él hubiera llamado a Trump y compartió nuevos detalles sobre la conversación: “Hay que ver las consecuencias”

El presidente colombiano aseguró que el contacto fue fruto de un trabajo diplomático liderado por su embajador en Washington y mediado por el senador republicano Rand Paul

Guardar
Donald Trump atendió la llamada
Donald Trump atendió la llamada de Gustavo Petro desde la Oficina Oval, alrededor de las 12:30 p. m., mientras era entrevistado por The New York Times, en medio de tensiones regionales tras la captura de Nicolás Maduro - crédito red social X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió que haya sido él quien buscó una llamada con el mandatario estadounidense Donald Trump y aseguró que el contacto se produjo como resultado de un “metódico trabajo diplomático” adelantado desde Washington.

A través de un extenso pronunciamiento en su cuenta de X, el jefe de Estado explicó cómo se gestó la conversación y entregó nuevos detalles sobre el contenido y el tono del diálogo, que marca un giro relevante en la relación bilateral.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estas historias no son ciertas, el comienzo de esta conversación se debe a un metódico trabajo diplomático hecho por nuestro embajador Daniel García-Peña en Washington”, afirmó Petro, al rechazar versiones que indicaban que él había tomado la iniciativa para comunicarse con Trump.

Según el mandatario colombiano, el embajador sostuvo conversaciones con congresistas tanto republicanos como demócratas, lo que permitió abrir canales que antes no existían.

En ese proceso, el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, jugó un papel clave como intermediario. Petro destacó que el legislador, médico de profesión, “decidió ayudar a restablecer la comunicación que en realidad nunca había existido”.

El presidente Gustavo Petro explicó
El presidente Gustavo Petro explicó en X que no buscó a Donald Trump y que la llamada fue posible tras una gestión diplomática encabezada por su embajador en Estados Unidos - crédito red social X

El jefe de Estado colombiano relató que Rand Paul habló directamente con el presidente Trump y logró convencerlo de aceptar una llamada telefónica.

“El senador Rand Paul logró conversar con el presidente Donald Trump antes de ayer y convenció a Trump de una llamada telefónica conmigo”, explicó Petro, quien agregó que aceptó el contacto por convicción personal: “Siempre he sido un convencido desde joven que siempre es mejor dialogar para detener la violencia”.

La llamada se realizó a través de una línea especial habilitada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Petro detalló que el dispositivo fue instalado en su oficina presidencial poco antes de que saliera a dirigirse al país. El intercambio se extendió durante 55 minutos y, de acuerdo con su versión, tuvo un tono respetuoso.

“La llamada duró 55 minutos, en la mayor parte del tiempo me dejó exponer mis puntos de vista sobre dos temas: narcotráfico y Venezuela”, señaló el mandatario. En ese espacio, explicó su política antidrogas, la cual —según afirmó— cubre cerca de dos décadas, y compartió su visión sobre los pasos necesarios para avanzar hacia un diálogo nacional entre los venezolanos.

Gustavo Petro compartió en X
Gustavo Petro compartió en X detalles de su propuesta a Biden y Trump sobre respeto entre naciones y energías limpias, con inversión de 500.000 millones de dólares - crédito red social X

Petro también abordó la tensión diplomática entre América Latina y Estados Unidos, señalando que esta quedó reflejada en un comunicado firmado por 28 países, incluidos tres europeos, en defensa de la soberanía nacional, mientras que otros diez no se sumaron. En ese contexto, reiteró una propuesta que, según dijo, ya había presentado tanto al expresidente Joe Biden como a Trump.

“Le expliqué mi propuesta hecha a Biden y a él por escrito sobre una alianza basada en el respeto de las naciones y las energías limpias”, escribió Petro, al detallar que esta iniciativa contempla una inversión de 500.000 millones de dólares para lograr que la matriz energética de Estados Unidos sea “100% descarbonizada” y así evitar que la crisis climática desemboque en un “colapso irreversible y mortífero para la humanidad”.

El presidente reconoció que existen profundas diferencias ideológicas con Trump. “Sé que el presidente Trump no está de acuerdo conmigo”, admitió, aunque defendió el valor del acercamiento diplomático. “Es más conveniente empezar un diálogo al respecto que dirimirlo en campos de batalla”, añadió.

Gustavo Petro destacó que, pese
Gustavo Petro destacó que, pese a sus diferencias con Donald Trump, el diálogo fue cordial y aseguró que prefiere exponer sus ideas públicamente - crédito Kevin Lamarque/Reuters

Sobre la respuesta del exmandatario estadounidense, Petro aseguró que fue cordial. “El presidente Donald Trump contestó con amabilidad y después se expresó por escrito”, mientras que él, según dijo, optó por hacer pública su postura ante la ciudadanía.

El mandatario concluyó señalando que ahora resta evaluar el impacto real de este restablecimiento de la comunicación diplomática. “Ahora hay que ver las consecuencias del restablecimiento de la conversación diplomática”, indicó, dejando abierta la expectativa sobre los efectos que este contacto pueda tener en la agenda bilateral y en la política regional.

Temas Relacionados

Llamada Petro TrumpGustavo PetroDonald TrumpFoto The New York TimesEmbajador de ColombiaRelaciones Estados Unidos ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Tras el fichaje de Radamel Falcao por Millonarios; Junior se prepara para sacudir la bolsa de jugadores con la confirmación de Luis Fernando Muriel como su nuevo delantero

EN VIVO - Mercado de

Alias Tapiero fue asesinado en zona rural de Ituango: estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia

Cristian Yadir Zapata Graciano fue hallado sin vida, sin que existan indicios de enfrentamiento con la fuerza pública

Alias Tapiero fue asesinado en

Mujer denuncia inseguridad y mala infraestructura en la secretaría de tránsito de Armenia: “Estamos en una estación en ruinas”

Según el video, el lugar tiene problemas estructurales y en atención, por lo que estuvo en el lugar durante 6 horas

Mujer denuncia inseguridad y mala

Seis mujeres latinoamericanas víctimas de explotación sexual fueron liberadas en España: son colombianas y venezolanas

Ocho personas fueron capturadas por las autoridades españolas. La investigación duró más de un año

Seis mujeres latinoamericanas víctimas de

Los testimonios del colombiano y mexicano que denuncian “tortura psicológica” por 17 horas el régimen en Venezuela: “Por el delito de ser periodistas”

Los comunicadores Jeff Martínez y Julián Mazoy tuvieron que entregar todos los elementos de trabajo que llevaban consigo y los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) les borraron todo los videos, fotos y testimonios que habían recolectado hasta el momento

Los testimonios del colombiano y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre del subintendente asesinado en

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Manuela Gómez lamentó el procedimiento

Manuela Gómez lamentó el procedimiento estético que se realizó previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Me arrepiento”

Valentino Lázaro es el nuevo elegido por ‘El Jefe’ para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Pensaron que se iban a librar de mí”

Estos serían los primeros nombres para la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’

Revelan video de los momentos de angustia que vivió el equipo de Silvestre Dangond tras problema de salud en concierto de Cali

Manuela Gómez aclaró que su amistad con Sara Uribe sigue intacta por su participación en el ‘reality’: “Todo se vale”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Oficial: estas son los días, horas y estadios de los partidos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Tres jueces FIFA se ‘rajaron’ en las pruebas físicas de pretemporada de la Liga BetPlay 2026

Este es el precio de la boletería para ver a Falcao con Millonarios en El Campín durante el primer semestre del 2026

Independiente Medellín apuntó al regreso de Germán Cano, su goleador histórico para el 2026: esta fue la respuesta