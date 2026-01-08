Petro desmintió que él hubiera llamado a Trump y compartió nuevos detalles sobre la conversación: “Hay que ver las consecuencias”

Donald Trump atendió la llamada de Gustavo Petro desde la Oficina Oval, alrededor de las 12:30 p. m., mientras era entrevistado por The New York Times, en medio de tensiones regionales tras la captura de Nicolás Maduro - crédito red social X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió que haya sido él quien buscó una llamada con el mandatario estadounidense Donald Trump y aseguró que el contacto se produjo como resultado de un “metódico trabajo diplomático” adelantado desde Washington.

A través de un extenso pronunciamiento en su cuenta de X, el jefe de Estado explicó cómo se gestó la conversación y entregó nuevos detalles sobre el contenido y el tono del diálogo, que marca un giro relevante en la relación bilateral.

“Estas historias no son ciertas, el comienzo de esta conversación se debe a un metódico trabajo diplomático hecho por nuestro embajador Daniel García-Peña en Washington”, afirmó Petro, al rechazar versiones que indicaban que él había tomado la iniciativa para comunicarse con Trump.

Según el mandatario colombiano, el embajador sostuvo conversaciones con congresistas tanto republicanos como demócratas, lo que permitió abrir canales que antes no existían.

En ese proceso, el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, jugó un papel clave como intermediario. Petro destacó que el legislador, médico de profesión, “decidió ayudar a restablecer la comunicación que en realidad nunca había existido”.

El presidente Gustavo Petro explicó en X que no buscó a Donald Trump y que la llamada fue posible tras una gestión diplomática encabezada por su embajador en Estados Unidos - crédito red social X

El jefe de Estado colombiano relató que Rand Paul habló directamente con el presidente Trump y logró convencerlo de aceptar una llamada telefónica.

“El senador Rand Paul logró conversar con el presidente Donald Trump antes de ayer y convenció a Trump de una llamada telefónica conmigo”, explicó Petro, quien agregó que aceptó el contacto por convicción personal: “Siempre he sido un convencido desde joven que siempre es mejor dialogar para detener la violencia”.

La llamada se realizó a través de una línea especial habilitada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Petro detalló que el dispositivo fue instalado en su oficina presidencial poco antes de que saliera a dirigirse al país. El intercambio se extendió durante 55 minutos y, de acuerdo con su versión, tuvo un tono respetuoso.

“La llamada duró 55 minutos, en la mayor parte del tiempo me dejó exponer mis puntos de vista sobre dos temas: narcotráfico y Venezuela”, señaló el mandatario. En ese espacio, explicó su política antidrogas, la cual —según afirmó— cubre cerca de dos décadas, y compartió su visión sobre los pasos necesarios para avanzar hacia un diálogo nacional entre los venezolanos.

Gustavo Petro compartió en X detalles de su propuesta a Biden y Trump sobre respeto entre naciones y energías limpias, con inversión de 500.000 millones de dólares - crédito red social X

Petro también abordó la tensión diplomática entre América Latina y Estados Unidos, señalando que esta quedó reflejada en un comunicado firmado por 28 países, incluidos tres europeos, en defensa de la soberanía nacional, mientras que otros diez no se sumaron. En ese contexto, reiteró una propuesta que, según dijo, ya había presentado tanto al expresidente Joe Biden como a Trump.

“Le expliqué mi propuesta hecha a Biden y a él por escrito sobre una alianza basada en el respeto de las naciones y las energías limpias”, escribió Petro, al detallar que esta iniciativa contempla una inversión de 500.000 millones de dólares para lograr que la matriz energética de Estados Unidos sea “100% descarbonizada” y así evitar que la crisis climática desemboque en un “colapso irreversible y mortífero para la humanidad”.

El presidente reconoció que existen profundas diferencias ideológicas con Trump. “Sé que el presidente Trump no está de acuerdo conmigo”, admitió, aunque defendió el valor del acercamiento diplomático. “Es más conveniente empezar un diálogo al respecto que dirimirlo en campos de batalla”, añadió.

Gustavo Petro destacó que, pese a sus diferencias con Donald Trump, el diálogo fue cordial y aseguró que prefiere exponer sus ideas públicamente - crédito Kevin Lamarque/Reuters

Sobre la respuesta del exmandatario estadounidense, Petro aseguró que fue cordial. “El presidente Donald Trump contestó con amabilidad y después se expresó por escrito”, mientras que él, según dijo, optó por hacer pública su postura ante la ciudadanía.

El mandatario concluyó señalando que ahora resta evaluar el impacto real de este restablecimiento de la comunicación diplomática. “Ahora hay que ver las consecuencias del restablecimiento de la conversación diplomática”, indicó, dejando abierta la expectativa sobre los efectos que este contacto pueda tener en la agenda bilateral y en la política regional.