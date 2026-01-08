Nequi y DaviPlata tienen nuevos topes y reglas en 2026: así cobran ahora por el impuesto del 4x1.000 en las transferencias

La aparición de billeteras móviles como Nequi y DaviPlata facilitó la manera de cumplir con pagos en Colombia - crédito Freepik, Nequi y Daviplata

Para 2026, Nequi y DaviPlata tendrán nuevos topes de manejo de dinero y reglas claras para la aplicación del impuesto a los movimientos financieros (4x1.000), cambios que afectan la administración de fondos de millones de usuarios en Colombia. La actualización en límites y condiciones, alineada a normativas recientes, obliga a que cada usuario preste atención a montos, saldos y modalidades de cuenta para evitar cobros inesperados a lo largo del año.

Ambas billeteras digitales definieron ahora los topes principales con base en la unidad de valor tributario (UVT), que para 2026 equivale a $52.374 por unidad. Así las cosas, el límite máximo de operaciones o saldo disponible por usuario será de $11.024.727 al mes (210,5 UVT) en cuentas de bajo monto, tanto en Nequi como en DaviPlata. La cifra representa el monto total permitido para sumar en depósitos, retiros y otras transacciones a lo largo de cada periodo mensual.

La expansión acelerada de Nequi, con más de 26 millones de usuarios registrados, motivó los cambios y facilitó que la entidad haya reportado utilidades durante 2025. El crecimiento evidencia la adopción masiva de las billeteras digitales y recalca la exigencia de adaptar las normas, así como de clarificar los límites operativos para distintos usuarios y tipos de cuenta.

Son millones los comercios en Colombia que reciben pagos por Nequi y Daviplata - crédito Colprensa

En la billetera digital, el principal ajuste recae en las cuentas de bajo monto, donde el saldo o monto de transacciones permitidas por mes no debe superar los $11.024.727. Si el usuario alcanza esa cifra, la plataforma bloquea de inmediato nuevos depósitos, retiros o pagos para ese ciclo mensual, salvo que se habilite el cambio a cuenta de ahorros. Además, las transferencias, retiros o pagos que superen un acumulado de $3.404.310 al mes (65 UVT) pierden la exención fiscal y se verán gravadas de manera automática con el 4x1.000 sobre el valor que sobrepase ese umbral.

Diferencia entre cuentas de bajo monto y las que rebasan los topes

La regulación distingue de forma clara entre las cuentas de bajo monto y las cuentas de ahorros dentro de Nequi. Si un usuario necesita mover más fondos o si rebasa los topes de la cuenta básica, debe migrar de forma obligatoria a una cuenta de ahorros. En estas cuentas, bajo la condición de estar marcadas como exentas, los movimientos mensuales libres del impuesto aumentan a $18.330.000. Si la cuenta no es marcada como exenta por la entidad, cualquier operación por encima de ese valor queda sujeta al gravamen.

No se permite que una sola persona tenga más de una cuenta exenta del gravamen a nivel nacional. Si el usuario ya tiene alguna cuenta exenta en otra institución bancaria, no podrá habilitar ese beneficio en Nequi ni seleccionar la exención en diferentes entidades al mismo tiempo.

El esquema de DaviPlata

Asimismo, en DaviPlata, el sistema replica el tope mensual de 210,5 UVT, con igual equivalencia a $11.024.727 por usuario para depósitos, retiros o cualquier otra transacción durante el mes. El esquema incluye límites adicionales por canal:

Cada retiro o depósito vía corresponsal bancario está restringido a $1.000.000.

En cajero automático, los depósitos tienen un tope de $720.000 y los retiros, $1.000.000.

Las transferencias entre cuentas Davivienda pueden alcanzar hasta $11.024.727 por operación.

Los pagos en comercios mediante código QR están limitados a $1.250.000 por compra y la recepción de remesas internacionales puede llegar a $11.024.727 por giro, siempre con sujeción a posibles comisiones internacionales.

Para el impuesto a los movimientos financieros en DaviPlata, la exención mensual es también de 65 UVT ($3.404.310). Una vez que las operaciones superan ese monto mensual, el 4x1.000 (0,4%) se aplica y sin opción a diferimiento sobre los valores por encima del umbral, siguiendo la mecánica también establecida en Nequi.

El uso de Nequi y DaviPlata disminuyó de gran manera el uso de dinero en efectivo en Colombia - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En cuanto a costos y tarifas, DaviPlata opera sin comisión por manejo habitual de cuenta. Solo si la suma permanece inactiva durante más de 12 meses, se generan cobros detallados por la entidad. Los usuarios disponen de cuatro retiros gratuitos mensualmente; a partir del quinto, se cobra una comisión de $2.000 más IVA por cada retiro adicional. Si el titular desea convertir una cuenta de bajo monto a ordinaria, el costo único asciende a $15.000 (IVA incluido). El retiro por medio de corresponsal bancario implica un cargo bianual de $7.000 más IVA, cobrado en junio y diciembre.

Transferencias hacia otros bancos

Para transferencias hacia otros bancos utilizando Transfiya, el máximo por operación es de $5.000.000, sin cobro adicional. Las operaciones entre DaviPlata y cuentas Davivienda son gratuitas, al igual que la circulación de hasta $11.024.727 por cada remesa recibida desde el exterior, aunque dependen de las tarifas que establezcan las compañías emisoras internacionales.

Antes de modificar la modalidad o solicitar la exención en cualquier billetera digital, resulta fundamental que cada usuario confirme si ya posee una cuenta exenta activa en otra entidad financiera, ya que la normativa permite solo una exención por persona en todo el sistema colombiano.