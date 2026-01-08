Jorge Iván Ospina se agarró con Daniel Briceño tras devolver dinero por cargo de embajador en Palestina que no asumió

La Cancillería derogó nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador de Colombia en Palestina - crédito Cancillería

Un nuevo capítulo en el rifirrafe entre el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño y el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina se conoció en la mañana del jueves 8 de enero, luego de que este último reportara la devolución del dinero que recibió por su fallido nombramiento como embajador de Colombia en Palestina desde junio de 2025.

Casi un mes después de que la Cancillería derogara el nombramiento de Ospina, el médico de profesión dio a conocer ante la opinión pública la devolución de los $145.003.576 en viáticos que recibió como intención que desarrollara en tierras de Medio Oriente las funciones diplomáticas propias del cargo.

El reintegro del dinero, que se produjo el 13 de diciembre de 2025, fue confirmado por Ospina a través de sus redes sociales, donde mostró el comprobante de la transacción, en respuesta a las denuncias públicas y acciones legales impulsadas por Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes.

Daniel Briceño afirmó que evitó que Ospina se "robara" el dinero - crédito Colprensa

Briceño, acérrimo crítico del nombramiento desde que se conoció, aseguró en sus redes sociales: “Después de varias denuncias y de exponerlo durante semanas logramos que el señor Jorge Iván Ospina le reintegrara a los colombianos el pasado 30 de diciembre de 2025 los $145.003.576 en viáticos injustos que recibió por un cargo que no ejerció”.

Además, calificó este episodio como la creación de una “embajada de papel” y señaló que el caso representa un precedente respecto al uso de recursos públicos en designaciones diplomáticas. “No se los pudo robar”, complementó en el mensaje vía X.

El exconcejal tildó como una gestión de él el reintegro del dinero que había recibido el exalcalde de Cali - crédito @DanielBriceño/X

Ante las acusaciones, Ospina respondió a través de la misma red social que la Cancillería no lo tenía en nómina y que los recursos para su traslado a Palestina estaban en una cuenta exclusiva, afirmando que “cuando cesó el nombramiento, inmediatamente fueron retornados”. En su mensaje, Ospina también desestimó las críticas de Briceño, a quien llamó “Sr. Pinocho”.

“(...) la vida entera he luchado contra sujetos como vos y la vida entera los he vencido, desde que hizo denuncias mentirosas, la opinión pública ha tenido pleno conocimiento de que la Cancillería no me tenía en nómina como ud de manera vil lo decía y que los recursos para mi traslado a Palestina eran de destinación especifica y reposaban en una cuenta exclusiva solo para ese objeto”, indicó puntualmente Ospina.

Ospina publicó en redes el comprobante de reintegro de los viáticos y desestimó las críticas en su contra - crédito @JorgeIvánOspina/X

Y agregó: “Se atribuye temas imposibles, pero comprendo ” El ladrón juzga por su condición ” por eso manipula fechas e intenta protagonizar lo que desde las primeras semanas de diciembre inmediatamente cesó el nombramiento se realizó.¿Por que cree que USA los va descartando ? Porque va conociendo el nivel de mentira de la extrema derecha qué ud representa. Pinocho una vez mas mintiendo (sic)“.

El nombramiento de Ospina fue derogado por la Cancillería el 11 de diciembre de 2025, al vencer el plazo legal para la presentación de cartas credenciales y tras la negativa del gobierno de Israel a permitir su ingreso a Cisjordania.

Según informó la Cancillería, encabezada por Rosa Villavicencio, la designación no pudo formalizarse por la imposibilidad de asumir funciones en el país de destino, lo que obligó a la vacancia del cargo.

En ese momento, en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y publicada en su cuenta en X, Ospina atribuyó la imposibilidad de asumir el cargo a la decisión del Gobierno de Benjamín Netanyahu, que no autorizó su llegada a Cisjordania, y lamentó que ninguna de las alternativas propuestas para instalar la embajada en un tercer país prosperara.

Finalmente, Briceño continuó defendiendo “su verdad”, asegurando que: “Él había recibido esa plata, estaba muy callado, no había dicho absolutamente nada. Nosotros lo denunciamos, lo llevamos a los órganos de control. El señor nos llamó pinochos, nos llamó mentirosos, que él no había recibido, que él no tenía, que no tenía nada que ver (...) Esto es muestra de que el control político a través de las instancias legales y también de las redes sociales sí funciona (...)”.