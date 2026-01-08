Jaime Granados acusó a Iván Cepeda de mentir sobre supuestos vínculos de los hermanos Uribe con el narcotráfico: “Ahí está pintado el cobarde”

Jaime Granados Peña cuestionó desde Colombia las declaraciones de Iván Cepeda en España, acusándolo de mentir sobre los Uribe y su presunto vínculo con clanes narcotraficantes - crédito red social x

El abogado penalista Jaime Granados Peña respondió con contundencia a las declaraciones del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, realizadas el pasado miércoles 7 de enero en el auditorio de la Unión General de Trabajadores en Madrid, España.

Durante su intervención, Cepeda hizo afirmaciones sobre los vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago con clanes narcotraficantes, lo que desató un fuerte cruce de acusaciones que volvió a colocar en el centro del debate político a ambos actores.

La controversia se intensificó con los comentarios de Granados Peña, quien aseguró que Cepeda busca manipular a la opinión pública internacional y evitar responsabilidades legales por sus afirmaciones fuera de Colombia. Según el abogado, el comportamiento del senador cambia radicalmente según el contexto:

“Ahí está pintado el cobarde del senador Cepeda, cuando lo contrainterrogué en juicio bajo la gravedad de juramento tuvo que decir que no le constaba nada en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ahora sale a mentir desde España, afirmando lo contrario”, escribió Granados Peña en sus redes sociales, cuestionando la credibilidad del legislador ante audiencias extranjeras.

“Claro, como lo que diga fuera de Colombia no tendrá repercusiones penales, se atreve a mentir; pero cuando está confrontado bajo la gravedad de juramento ante los jueces, sí tiene que decir la verdad. Ese es el que pretende gobernar a los colombianos”, agregó, subrayando la diferencia entre las declaraciones de Cepeda en instancias judiciales formales y sus manifestaciones públicas internacionales.

Granados Peña también criticó la supuesta omisión de información por parte de Cepeda respecto a la situación judicial de Álvaro Uribe y su hermano Santiago:

“Tampoco le dice a los españoles que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue exonerado por el Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la injusta decisión en su contra y fue encontrado absolutamente inocente en esa histórica decisión”, afirmó.

Respecto a Santiago Uribe, agregó: “También omite decir que su hermano Santiago Uribe Vélez había sido absuelto y aunque se revocó por el Tribunal de Antioquia, esa decisión está sujeta impugnación ante la Corte Suprema de Justicia”.

El eje de las acusaciones concluye con un mensaje directo sobre la intención de Cepeda de influir en la opinión internacional: “Es decir, Iván Cepeda pretende engañar a los españoles y a la opinión pública internacional que, afortunadamente, ya lo conocen y el porqué no se le puede creer”, sentenció Granados Peña.

Acompañando las declaraciones de Granados, el partido Centro Democrático también se sumó a la réplica. La colectividad calificó de “cínico” al senador y lo acusó de favorecer intereses vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En un comunicado, el partido señaló: “En España usted repite el mismo libreto por conveniencia: ataca a aliados estratégicos mientras guarda un silencio cómplice frente a la dictadura de Maduro”, y cuestionó la falta de pronunciamiento del senador frente a violaciones a los derechos humanos en ese país y al respaldo de grupos armados en Colombia, como la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez.

El conflicto se originó con las declaraciones de Cepeda durante su intervención en Madrid, donde aseguró que los hermanos Uribe habrían construido su “poderío económico en estrecha relación con los clanes narcotraficantes”.

Además, el senador señaló que Santiago Uribe “está condenado hoy por la justicia colombiana a 28 años de cárcel”, aunque la defensa del hermano del expresidente anunció que impugnará el fallo y recordó que se mantiene la presunción de inocencia hasta que la condena quede en firme.

Cepeda incluso mencionó nombres de supuestos clanes con los que los Uribe habrían tenido vínculos económicos: “Con el clan Escobar, con el clan Ochoa, con el clan Gallón Henao, con el clan Cifuentes Villa, solamente para mencionar algunos de los socios de Álvaro Uribe Vélez en Colombia”.

Durante su intervención, el senador también abordó la influencia de Estados Unidos en la región, criticando a Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por presuntamente intentar obstaculizar la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro.

Cepeda instó a conformar un movimiento internacional en defensa de la paz y el multilateralismo y solicitó a la Unión Europea desplegar una misión de observación electoral en Colombia.