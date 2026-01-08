Golpe a la minería ilegal del Clan del Golfo en Chocó: las pérdidas superan los $600 millones en maquinaria

La maquinaria incautada y destruida durante la intervención en Chocó supera los 600 millones de pesos en pérdidas para el clan del Golfo - crédito Ejército

La destrucción de 36 Unidades de Producción Minera en el departamento del Chocó representa un golpe directo a las operaciones ilícitas del clan del Golfo, según informaron las autoridades.

El impacto económico de la maquinaria inutilizada supera los 600 millones de pesos, mientras que las pérdidas mensuales por ganancias ilegales rondarían los 2.000 millones de pesos.

Las acciones coordinadas por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se inscriben dentro del Plan Estratégico de Campaña Ayacucho Plus. Esta estrategia busca frenar tanto la explotación ilegal de yacimientos auríferos como el daño ambiental en los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato.

Así como lo explicó el brigadier general William Fernando Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército Nacional: “Es allí donde hacen la destrucción de 36 unidades de producción minera, las cuales producían cuatro mil gramos mensuales. Esto es un equivalente a 1.720 millones aproximadamente, que dejan de percibir en economías ilícitas los bandidos del Clan del Golfo aquí en el departamento del Chocó”.

Las autoridades lograron eliminar 9 dragas tipo buzo y 27 motores usados para la explotación minera en Carmen de Atrato y Quibdó - crédito Ejército

Durante la operación fueron inutilizadas nueve dragas tipo buzo y 27 motores empleados para la extracción ilegal de oro.

Estos equipos resultan fundamentales para las estructuras criminales que dependen de la minería clandestina en la región.

Las fuerzas conjuntas estiman que este operativo evitó la extracción de cerca de 4.000 gramos de oro mensuales, lo que se traduce en una reducción sustancial de los ingresos del grupo armado organizado.

La acción también contribuye a frenar los efectos ambientales negativos provocados por estas actividades en zonas rurales.

El Ejército Nacional y la Policía Nacional han reiterado su compromiso de proteger los recursos naturales y reforzar la seguridad en las comunidades afectadas por la minería ilegal en el Chocó.

El operativo interrumpió ganancias ilícitas mensuales de aproximadamente 2.000 millones de pesos provenientes de la minería ilegal en Quibdó - crédito Ejército

Ambos organismos insisten en que continuarán desarrollando operaciones para debilitar las estructuras financieras de los grupos armados que operan en la zona. “Seguiremos realizando con nuestra Policía Nacional operaciones que ataquen todas las actividades ilícitas de estas estructuras en el departamento del Chocó”, concluyó el oficial.

Destruyen maquinaria de minería ilegal en Antioquia, el primero del año: había 10 dragas y 20 motobombas

La destrucción de diez dragas y veinte motobombas en el Nordeste de Antioquia marcó el arranque de 2026 para las autoridades ambientales y policiales de la región.

La maquinaria, avaluada en 226 millones de pesos, estaba al servicio de organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de minerales, una actividad que provoca daños ambientales de gran magnitud.

Las operaciones se concentraron en las veredas Guacas Arriba de San Roque y Otu de Remedios, donde la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental lideró los procedimientos. En San Roque, las intervenciones alcanzaron cuatro unidades de producción minera, donde se destruyeron cuatro dragas tipo buzo y ocho motobombas. Mientras tanto, en Remedios, las autoridades actuaron sobre dos explotaciones, eliminando seis dragas y doce motobombas adicionales.

Un operativo liderado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental resultó en la destrucción de equipos empleados por estructuras criminales durante la extracción ilícita en los municipios de San Roque y Remedios, en el Nordeste antioqueño

El general Carlos Oviedo, director de Carabineros, afirmó que la incautación y destrucción de esta infraestructura representa “un golpe económico para los grupos dedicados a actividades ilícitas”.

Según el oficial, el operativo busca obstaculizar la financiación de economías criminales, que encuentran en la minería ilegal una de sus principales fuentes de ingreso en la zona.

La Policía Nacional inició 2026 con un mensaje claro: las estructuras criminales que dependen de la extracción ilícita de minerales enfrentarán acciones contundentes, orientadas tanto a la preservación del medio ambiente como al debilitamiento de su poder económico.

El uso intensivo de maquinaria pesada y productos contaminantes afecta la capacidad de los ecosistemas para recuperarse, al mismo tiempo que la extracción ilegal de minerales en la zona genera daños en los ríos y en la vegetación.