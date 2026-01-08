Exembajadores Juan Carlos Pinzón y Luis Gilberto Murillo se agarraron tras llamada entre Trump y Petro: “Es irresponsable pedir una invasión a Colombia”

Juan Carlos Pinzón y Luis Gilberto Murillo, exembajadores y precandidatos, exhibieron diferencias sobre la responsabilidad en la crisis bilateral - crédito Colprensa

La reciente llamada telefónica entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que se extendió por cerca de una hora en un contexto de elevada tensión diplomática por la captura del dictador Nicolás Maduro y la intervención en Venezuela, generó todo tipo de reacciones en la clase política colombiana.

Uno de ellos fue Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia en Washington y hoy candidato presidencial, en la que manifestó sus dudas sobre su capacidad para revertir el deterioro estructural de las relaciones y mantener un canal directo entre Bogotá y Washington en la etapa final del líder progresista colombiano.

En diálogo con W Radio, el también exministro de Defensa atribuyó directamente las tensiones al gobierno del presidente Petro y recordó la vez en la que fue intermediario para evitar una subida de aranceles al país sudamericano.

Fotografía del presidente colombiano, Gustavo Petro, durante una llamada con su homólogo de EE.UU. Donald Trump. EFE/ @DapreCol

“Hace cuatro meses no recibían al gobierno de Colombia y me tocó ir a mí personalmente a hablar con el gobierno de Estados Unidos para que no nos pusieran aranceles, porque a eso llegamos, ya no había quien recibieran. Y me tocó a mí, no al Gobierno”, expresó el aspirante presidencial al citado medio de comunicación.

Incluso, añadió que considera lamentable la situación en la que, según su visión, Colombia llega “no de rodillas, pero sin haber hecho un plan de gobierno y un ejercicio de cooperación con los Estados Unidos, sino llegando a última hora con dificultades y humillación”.

Luis Gilberto Murillo criticó las posturas extremas de Pinzón en Washington e instó a no incendiar el país con propuestas irresponsables - crédito suministrado a Infobae Colombia

Sin embargo, la visión de Juan Carlos Pinzón no fue bien recibida por el excanciller y también candidato presidencial Luis Gilberto Murillo, al considerar que su presencia en el país norteamericano no fue para interceder los intereses de Colombia, sino para, según él, favorecer posibles intervenciones militares en el país sudamericano.

“Unas posiciones extremas que ha abandonado su característica diplomática del pasado. Esas declaraciones que fue a dar a Estados Unidos fueron una bomba (...) Hubo candidatos que hablaron hasta de invasión a Colombia. Eso es absolutamente irresponsable y no se puede permitir”, indicó el exembajador en Estados Unidos al mismo medio de comunicación.

Para Murillo, la solución no pasa por “incendiar el país” ni proponer extradiciones presidenciales, y cuestionó a quienes buscan influir en la relación con Estados Unidos para obtener rédito electoral: “No se puede jugar con la relación con Estados Unidos por sacar votos en una campaña electoral”, recalcó.

Pinzón responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por la falta de un plan de cooperación estable con Estados Unidos - crédito Juan Carlos Pinzón /Facebook

Al respecto, Pinzón negó que estuviera sacando réditos electorales con una supuesta intervención en Colombia. “Nunca en la vida he pedido ninguna intervención militar”, aclaró a W Radio.

Frente a la primera comunicación entre Donald Trump y Gustavo Petro, el exministro de Relaciones Exteriores durante la actual administración colombiana indicó que esta es una oportunidad para restablecer la formalidad de las relaciones bilaterales entre ambos países.

“Aquí hay que celebrar un triunfo diplomático de Colombia como país, porque se logró sentar a dos presidentes que hablaran con respeto, a pesar de tener posiciones distintas y pudiesen llegar al menos a recuperar esa interlocución al más alto nivel (...) aquí se abrió una oportunidad que hay que mantener para que esa relación realmente funcione. Colombia puede jugar un papel muy constructivo, independientemente de los ciclos políticos, de quién sea el presidente que está, de quién sea, de qué partido político sea”, manifestó Murillo.

Luis Gilberto Murillo recordó que fue parte del equipo del Gobierno colombiano para evitar la primera crisis con Estados Unidos - Luisa Gonzalez/Reuters

Incluso, dirigió sus críticas a Pinzón por, según él, sacar crédito por evitar nuevas cargas tributarias a Colombia por parte de la Casa Blanca.

“Yo también pudiese decir que yo solucioné la crisis que se presentó el 26 de enero en lo que yo llamo el Domingo de la Pesadilla, donde salvamos realmente a la economía colombiana, y no, eso es un equipo. Que yo lo coordiné, sí, que insistía en eso, sí, que dejé una ruta positiva para que no llegáramos a situaciones como esta también. Pero aquí se es muy ambicioso en decir eso”, puntualizó.

Si bien la llamada entre los mandatarios marcó una pausa en la escalada diplomática y logró reactivar canales de comunicación, subsiste el interrogante sobre la solidez del giro, así como la viabilidad de una cooperación sostenida entre ambas naciones en lo que resta del actual mandato colombiano.