Ernesto Samper lanzó ‘bombazo’ político: pidió los nombres de quienes incentivaron la idea de una intervención de EE. UU. en Colombia

2026 comenzó con agitación política en Colombia, luego de una serie de eventos que marcaron un clima de tensión en las relaciones internacionales. En particular, la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela, por parte de fuerzas estadounidenses el 3 de enero y las declaraciones de Donald Trump sobre una posible intervención en Colombia sembraron incertidumbre sobre la soberanía nacional.

No obstante, fue el expresidente Ernesto Samper el que, en medio de este torbellino diplomático, lanzó una fuerte interrogante que captó la atención de todos: “¿Quiénes son los ‘mariacorinos’ colombianos?”.

“Aunque celebramos los primeros pasos dados ayer por los presidentes para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, tenemos derecho a conocer los nombres de los compatriotas que estaban haciendo gestiones en Washington como las de la ‘Nobel de Paz’ @MariaCorinaYA para justificar una intervención militar ilegal de EE. UU. contra Colombia como la que hizo contra Venezuela (sic)”, expresó Samper en un post que desató una ola de reacciones.

Samper usó su cuenta en X para cuestionar a aquellos compatriotas que, a su juicio, habrían favorecido la idea de una intervención de EE. UU. en Colombia. De forma directa, el exmandatario se refirió a figuras políticas vinculadas a las gestiones realizadas en Washington, apuntando a quienes, según él, habrían colaborado con Estados Unidos para justificar una posible operación.

El trasfondo de la pregunta de Samper

Para entender la pregunta de Samper, es necesario remontarse a las tensiones que se generaron a raíz de las recientes declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Petro, en su discurso en la plaza de Bolívar, el 7 de enero de 2026, cuando convocó marchas a favor de la soberanía en Colombia, denunció que los opositores políticos en Colombia jugaron un papel crucial en difundir una imagen negativa de su Gobierno en Estados Unidos, lo que habría generado una mala percepción sobre su postura frente a la lucha contra el narcotráfico.

En ese sentido, Petro insistió que fueron estos mismos sectores los que lograron convencer a Trump de que él era, de alguna manera, responsable de actividades relacionadas con el narcotráfico, contribuyendo así al deterioro de la imagen de Colombia en el ámbito internacional.

“Los mismos políticos con relaciones con el narcotráfico y de haber hecho trizas la paz, esos mismos son los responsables de esta crisis diplomática, verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia”, dijo Petro frente a la multitud, al señalar de manera explícita a sectores de la oposición que, a su juicio, habían tergiversado la realidad en las conversaciones con las autoridades estadounidenses.

En ese momento, el presidente colombiano también dejó en claro que uno de los puntos más sensibles era la acusación de que su Gobierno estaba vinculado al narcotráfico. Aseguró que la versión de que él era responsable de “fábricas de cocaína” había sido esparcida por estos sectores opositores.

Según Petro, esas “bolsas de mentiras” se habían difundido tanto en público como en privado, lo que creó la imagen equivocada que, eventualmente, terminó por llegar a Donald Trump.

“Esas bolsas de mentiras contadas allá, algunas en público, otras en secreto, llegaron a hacer convencer a Trump de que yo era el que tenía fábricas de cocaína”, afirmó Petro.

A pesar de la fuerte tensión diplomática, justo el día de la marcha, poco cantes de que el presidente llegara a la plaza de Bolívar, el presidente Petro logró una reconciliación con Estados Unidos; en una conversación telefónica con Donald Trump, ambos presidentes llegaron a buenos términos, sorprendiendo a muchos.

El diálogo, que duró una hora, permitió que se suavizaran las diferencias entre ambos mandatarios y que se propusiera un encuentro en la Casa Blanca para tratar los temas pendientes.

Por ese motivo, el jefe de Estado explicó el origen del desencuentro con el mandatario estadounidense: una percepción distorsionada sobre su figura, promovida por sectores contrarios a su Gobierno que sostuvieron reuniones con legisladores de ese país y lo presentaron como una figura ligada al negocio de las drogas, una etiqueta que luego fue utilizada por el propio Trump.