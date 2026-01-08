Colombia

ELN habría instalado al menos 10 campamentos en Venezuela, todos con vías de escape a Colombia, con ayuda de la Guardia Bolivariana

Investigaciones recientes detallan cómo el entorno geográfico y la fragmentación del poder estatal dificultan la intervención sobre las estructuras criminales que controlan las rutas fronterizas

El Ejército colombiano atribuye al
El Ejército colombiano atribuye al ELN movimientos estratégicos por Venezuela hacia zonas de influencia insurgente en el Catatumbo

Agencias de inteligencia internacionales han revelado la existencia de al menos diez campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Zulia, Venezuela, que formarían parte de su estrategia para perpetrar ataques en Colombia y huir con facilidad al vecino país.

Estas estructuras clandestinas, junto a pistas de aterrizaje, operarían con el presunto apoyo de las fuerzas armadas venezolanas, facilitando actividades de narcotráfico y vínculos con organizaciones criminales extranjeras, según informes de inteligencia internacional revelados por la revista Cambio.

El documento al que accedió el diario nacional indica que los campamentos, pertenecientes al frente nororiental del ELN, se distribuyen en zonas rurales de varios municipios que rodean el lago de Maracaibo, después de que pudieran descubrirlos a través de sobrevuelos de inteligencia en el territorio venezolano.

Estas estructuras conformarían corredores estratégicos que enlazan la frontera colombo-venezolana, lo que favorecería el ocultamiento de sus hombres y ayudaría a agilizar el traslado de cargamentos ilícitos hacia Europa y Asia.

Expertos analizan los escenarios posibles
Expertos analizan los escenarios posibles que podrán registrarse en la frontera colombo-venezolana tras la captura de Nicolás Maduro

Los municipios de Encontrados, Jesús María Semprún, Casigua El Cubo, Rosario de Perijá, Valderrama, Udón Pérez y El Guayabo concentrarían estas estructuras armadas ilegales.

Según el informe de inteligencia, la cercanía al río Catatumbo y la frontera con Norte de Santander facilita tanto el ingreso de insumos para los guerrilleros, como la evasión de operativos, por parte del Gobierno colombiano.

Además, el informe también reconoció que, al igual que Inteligencia de Colombia, existen pistas clandestinas, localizadas junto a estos campamentos, que alcanzarían aproximadamente 2.300 metros de longitud cada una.

Estos aeropuertos clandestinos cumplen un papel esencial en el tráfico aéreo de droga, al servir como punto de partida para cargamentos que llegan desde el Catatumbo colombiano y tienen como destino final Europa y Asia, según la documentación obtenida por el diario nacional.

Desde Estados Unidos señalaron a
Desde Estados Unidos señalaron a Diosdado Cabello Rondón, figura clave en la dictadura de Venezuela, por viajes a zonas limítrofes con Colombia para llevar unas negociaciones con el ELN

Asimismo, la movilidad del ELN se vería favorecida por rutas por los ríos y caminos ocultos en zonas boscosas y montañosas del estado Zulia. Esta geografía permitiría el tránsito sin detección y habilitaría corredores fronterizos seguros, conectando incluso con grandes ciudades como Caracas.

Además, la baja densidad de población y la dificultad de acceso terrestre en estos municipios también ofrecerían al ELN un entorno propicio para operar con bajo riesgo de intervención.

De acuerdo con el informe publicado por la revista Cambio, el terreno de bosque seco, zonas húmedas y ciénagas facilita el camuflaje y la permanencia prolongada de los integrantes de la organización.

Ahora bien, el documento de inteligencia también advierte sobre la presunta complicidad de altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios del estado Zulia con el grupo guerrillero colombiano.

Informes de inteligencia sostienen que
Informes de inteligencia sostienen que el ELN habría sido ayudado por miembros de la Guardia Bolivariana de Venezuela

Los investigadores describen una presunta convivencia establecida entre autoridades y miembros del grupo armado, lo que reforzaría la consolidación de la estructura delictiva.

Sobre el nexo político, el documento atribuye al régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello la dirección de esta cooperación, en coordinación con los principales líderes del ELN.

Organismos de inteligencia sostienen, con base en interceptaciones y testimonios de exmilitares, que Cabello controla buena parte de la red ilegal implicada tanto en el narcotráfico como en el contrabando de oro.

Las pistas de aterrizaje también habrían sido utilizadas por cabecillas de carteles mexicanos y albaneses, quienes llegan a la zona para negociar acuerdos ilícitos con el ELN. Incluso, se tendría registro de varios encuentros entre grupos del narcotráfico mexicanos, colombianos y venezolanos para afianzar las alianzas ilícitas en el Zulia.

El grupo armado, bajo la jefatura de Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Israel Ramírez Pineda y Gustavo Aníbal Giraldo, ha fortalecido su posición en la frontera, actuando como elemento esencial en la dinámica delictiva y en la estrategia militar en territorio venezolano.

Petro revela diálogo con Delcy

Robaron al ‘influencer’ Yeferson Cossio

Jaime Granados acusó a Iván

EN VIVO - Mercado de

Alias Tapiero fue asesinado en
Madre del subintendente asesinado en

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Robaron al ‘influencer’ Yeferson Cossio

Robaron al ‘influencer’ Yeferson Cossio en un festival: así reaccionó ante la pérdida que sufrió

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

