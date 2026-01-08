Desnudos y pintados: así fueron humillados dos ladrones en Antioquia

Un hombre en motocicleta seguía a los presuntos ladrones en su recorrido - crédito @DenunciasAntio2

Aunque las autoridades han emitido varios comunicados en los que piden que la ciudadanía no protagonice hechos de justicia por mano propia, puesto que podrían terminar vinculada a procesos judiciales, a diario se hacen virales de casos de esta índole en todo el país.

En la mayoría de las situaciones, los responsables afirman estar cansados de la delincuencia y argumentan que por ello tomaron la decisión de castigar por su cuenta, mediante la violencia, a los ladrones que son retenidos en flagrancia por sus víctimas o residentes de la zona.

Precisamente, en un caso de esta índole, en el barrio El Picacho, de la comuna seis de Medellín, en Antioquia, dos presuntos ladrones fueron detenidos por residentes, que decidieron desnudar a los sujetos y pintar su cuerpo de color verde.

Los ciudadanos añadieron palabras como “rata” o “ladrón” en los cuerpos de los presuntos ladrones, que fueron obligados a descender la vía principal de El Picacho ante la atenta mirada de los vecinos del lugar.

Los videos de esta situación se hicieron virales en redes sociales - crédito @DenunciasAntio2/X

En los videos que se hicieron virales de la situación, se observa cómo los dos individuos descienden de la montaña mientras son seguidos por un hombre a bordo de una motocicleta, que se encarga de hacer sonar la bocina del automotor para que las personas miren la situación.

Se desconoce qué pasó luego de que los presuntos ladrones salieron del barrio, ya que, hasta el momento, la Policía del Valle de Aburra no ha emitido ningún tipo de comunicado al respecto.

En menos de tres horas, los videos publicados sobre esta situación se han hecho virales en redes sociales, en donde usuarios han dejado comentarios pidiendo más presencia de la policía ante la crisis de seguridad que se vive en la ciudad.

“Esto es mejor que la paloterapia. Hay qué seguirlo haciendo y después si entregárselos a las autoridades“, ”Toca que todos conozcan a estos ladrones, porque la mayoría de veces los dejan libres cuando los tiene la policía" o “Esto no sirve de nada si después no son condenados, hay que pedir garantías para que no sigan delinquiendo”, son algunos de los comentarios al respecto.

Los presuntos ladrones fueron obligados a correr desnudos por la vía principal del barrio - crédito @DenunciasAntio2/X

La inseguridad en Medellín

Durante 2025, Medellín, capital de Antioquia, registró variaciones en los indicadores de inseguridad. A nivel de homicidios, se reportaron 211 casos, lo que significó un aumento del 15% en comparación con 2024; este incremento se vinculó principalmente a disputas entre estructuras criminales.

Como algo positivo, las autoridades mencionaron que los casos de lesiones personales disminuyeron un 20%, con 1.856 reportes frente a los 2.313 del año anterior. Las riñas también bajaron un 22%, con 1.588 casos frente a 2.034 en 2024.

En los delitos de hurto se observaron descensos notables. El hurto a personas cayó un 28%, el hurto a comercios un 54%, el hurto de motocicletas un 30%, el hurto de vehículos un 37% y el hurto a residencias un 26%. El atraco bajó un 35%. En los 365 días del 2025, las autoridades capturaron a 8.182 personas por diferentes delitos, con un promedio diario de 36 capturas.

A pesar de ello, la percepción de inseguridad entre los habitantes se mantuvo alta, ya que las autoridades reconocieron que mejorar la sensación de seguridad es un reto que debe asumir la administración de Federico Gutiérrez, que ha declarado que su mayor objetivo es recuperar por completo a Medellín, siendo uno de los motivos por el que ha declarado estar en contra de los procesos de paz con las estructuras delincuenciales de la región.

A pesar de los resultados presentados por las autoridades, la percepción de inseguridad en Medellín es alta - crédito Pexels