Creadora de contenido solicitó ayuda para continuar su tratamiento urgente por cáncer

Catalina Fernández Gómez, actriz y creadora de contenido caleña se encuentra atravesando una batalla contra el tiempo, por lo que decidió pedir ayuda a sus seguidores. Y es que la joven padece de un cáncer metastásico en la columna vertebral y busca apoyo para acceder a un tratamiento urgente en Argentina.

A los 24 años, la artista optó por exponer su situación públicamente a través de sus redes sociales, convirtiendo su lucha en un llamado directo a la solidaridad, al que se han sumado otros famosos y sus seguidores que la apoyan en este complicado camino.

De acuerdo con el relato de la joven, el diagnóstico inicial fue confirmado el 23 de marzo de 2023. Aunque en ese momento no presentaba síntomas severos, los dolores de cabeza empezaron a aparecer poco a poco y, finalmente, se convirtieron en episodios frecuentes.

Así, la aparente normalidad que tuvo al principio de la situación, retrasó el reconocimiento de la gravedad de su estado de salud. Los médicos consideraron que no se trataba de una situación grave: “Mi mamá es fisioterapeuta y no lo vio normal, entonces lo que hicimos fue sacar una cita particular con un neurólogo. Él externamente me vio muy bien, pero dijo que para descartar algo por dentro, era mejor tomar un examen para específico”.

Un giro definitivo llegó tras un examen especializado, en el que los especialistas encontraron una masa de 4 centímetros en el hemisferio derecho del cerebro, y fue allí cuando confirmaron que se trataba de una enfermedad oncológica.

“Realizaron cirugía, con la creencia de que el tumor era benigno, porque nunca presenté síntomas. Siempre era un dolor de cabeza que venía y se iba, pero era muy esporádico y cuando realizaba alguna fuerza”, relató la joven.

Desde entonces, al descubrir que era una enfermedad grave, Catalina ha pasado por distintas fases y tratamientos, afrontando la inestabilidad emocional y física propia de una patología agresiva, pero sin ceder su determinación personal.

Actualmente, la situación ha empeorado, por lo que se tiene que someter a un tratamiento bastante costoso: “Tengo que empezar lo más pronto posible. No quiero perder mi movilidad ni que mi vida esté en riesgo”, afirmó Fernández, demostrando la urgencia de iniciar el nuevo procedimiento.

La intervención se debe realizar en Argentina, donde se encuentra el especialista indicado para su caso, lo que exige una suma de $250 millones que no tiene.

Sin embargo, lejos de resignarse a una muerte prematura, la joven pide apoyo de sus seguidores con el fin de continuar adelante: “Quiero seguir viviendo. Tengo sueños por cumplir y muchas ganas de crecer como persona. El arte y la actuación me han dado la fuerza para no rendirme”, expresó Fernández, que decidió que su experiencia trascendiera lo individual para convertirse en impulso y guía para otras personas que están atravesando situaciones similares.

Ante esta notable valentía, sus seguidores la apoyaron con mensajes como: “Sé que lucharás y ganarás como siempre”, “Cata, eres una guerrera, con la ayuda de Dios todo saldrá bien”, “Eres más que capaz señorita, Dios y el universo te entrega esa sanidad que ya es tuya. Gracias por ser tan valiente y enseñarnos a todos” y “Ánimo amiga, con tanto lo que he aprendido de ti ya te percibo como mi amiga... Un abrazo fuerte desde Chile”.

La joven habilitó una Vaki con el fin de reunir el dinero necesario para continuar con su tratamiento: “Una persona no debería conformarse con una sola herramienta cuando puede tener la oportunidad de apoyarse en varias”, indica el post realizado en su cuenta Cataamatista para pedir apoyo de sus seguidores.