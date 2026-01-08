Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este jueves

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diferentes barrios de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este jueves 8 de enero.
Los cortes de agua de hoy
Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Recomendaciones para no quedarse sin agua
Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:
Antes del corte de agua, realice una reserva.
Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.
Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.
Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.