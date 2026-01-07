Colombia

Petro analizó una de las primeras consecuencias de la captura de Nicolás Maduro

El jefe de Estado sostuvo que el golpe originó la quiebra de las compañías petroleras estadounidenses

Petro reveló las primeras consecuencias
Petro reveló las primeras consecuencias del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en el que cayó Nicolás Maduro

El 3 de enero de 2026, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de una serie de ofensivas ejecutadas en Caracas y distintos estados de Venezuela, según una publicación en Truth Social.

Los cargos presentados contra Maduro incluyen conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer armas y artefactos destructivos en perjuicio del país norteamericano.

En una rueda de prensa de casi una hora posterior a la captura, Trump reveló que la permanencia de Estados Unidos en Venezuela no tendrá un plazo inmediato, admitiendo que la reconstrucción será prolongada debido al estado de la infraestructura petrolera local. Reconoció: “Tomará tiempo”, al precisar que la red petrolera venezolana está “podrida” y obsoleta, y que extraer el crudo implica riesgos elevados: “Puede morir mucha gente por hacerlo”, indicó.

Las declaraciones de Trump confirmaron la intención de Washington de ejercer el control sobre Venezuela hasta que culmine una transición pacífica. En efecto, precisó que hará negocios directamente con el petróleo venezolano, señalando: “Haremos que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada y comiencen a ganar dinero para el país”.

El republicano aseguró también que la operación no representará un desembolso para el Tesoro estadounidense, señalando que serán las propias firmas las que inviertan utilizando su tecnología de última generación para recuperar la producción nacional. Trump fue tajante al explicar el objetivo: “Vamos a recuperar el petróleo que tuvimos que haber recuperado hace mucho tiempo”.

La acción de Chevron cayó
La acción de Chevron cayó el martes 6 de enero de 2026

Tras el anuncio del presidente de los Estados Unidos, la acción de Chevron una de las petroleras más importantes del mundo, tuvo una pérdida en el valor estrepitosa, teniendo en cuenta que llevaba varios días al alza después de la intervención militar en el vecino país.

Por su parte, la firma de análisis Freedom Capital Markets sostuvo que los fundamentos desfavorables del sector se prolongarán, al menos, hasta la primera mitad de 2026, lo que podría comprometer el desempeño financiero tanto de Chevron como de otras empresas petroleras.

En reacción a la caída del precio de la acción, el presidente de la República, Gustavo Petro, en sus redes sociales, criticó el Gobierno norteamericano, señalando que la depreciación está ligada con la opinión pública.

El jefe de Estado considera
El jefe de Estado considera que la opinión pública no cree que la crisis política del vecino país se resolvió con la captura del dictador chavista

En ese mismo sentido, argumentó que la pérdida de valor es una consecuencia directa de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

“Se derrumba la Chevron/Venezuela. El golpe trajo como consecuencia la quiebra de las compañías petroleras estadounidenses”, escribió en su cuenta de X.

Petro tildó de “senil” a Donald Trump

El jefe de Estado colombiano utilizó sus redes sociales para tildar a Trump de “senil” por señalarlo de colaborar con narcotraficantes.

Petro le dijo senil a
Petro le dijo senil a Trump

“El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo (sic)”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X.

A la par, sostuvo que la población estadounidense tiene que aceptar su responsabilidad por vulnerar el derecho internacional y promover actos bélicos afectando los derechos humanos. Incluso, señaló que el país norteamericano está perdiendo una oportunidad de mantener su posición de gran aliado de Latinoamérica.

“El pueblo de los EEUU es el que se debe responsabilizar ante el mundo y la humanidad por su voto que genera la extinción humana, incluído el pueblo de los EEUU, que pierde la oportunidad de aliarse con Améeica Latina para descarbonizar el mundo, el mejor negocio de todos, porque salva la vida del planeta (sic)”, expuso el mandatario.

