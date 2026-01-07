Colombia

“Más de 300 niños necesitan atención urgente”: suspensión de terapias en Bucaramanga por falta de pagos a Asopormen

Padres y directivos señalan falta de pago de la EPS Sanitas y anuncian protestas y acciones legales

Guardar
Crédito: HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO
Crédito: HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS

Más de 300 niños con distintas condiciones médicas quedaron sin acceso a terapias especializadas en Bucaramanga luego de que la fundación Asopormen suspendiera la prestación de sus servicios.

La situación, reportada por Blu Radio, generó manifestaciones de padres de familia y voceros de la organización, quienes señalaron retrasos en los pagos de la EPS Sanitas como la causa principal de la interrupción.

De acuerdo con la información entregada por la fundación, la suspensión se produjo en la mañana del 6 de enero de 2026, cuando no se concretó una respuesta por parte de la EPS frente a los compromisos financieros pendientes.

crédito EPS Sanitas
crédito EPS Sanitas

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde tempranas horas, representantes de Asopormen y familiares de los menores acudieron a las instalaciones de Sanitas con el objetivo de evitar el cierre de los servicios terapéuticos.

Kren Giraldo, vocera de la fundación, explicó que desde las 7:00 de la mañana permanecieron a la espera de una solución. Según relató, la jornada incluyó una protesta pacífica mientras se adelantaban gestiones para mantener la atención a los menores. Sin embargo, al no recibir confirmación de pago, la fundación tomó la decisión de suspender la atención.

Hoy nos suspendieron servicios en Asopormen por falta de pago de la EPS Sanitas. Mañana volvemos a plantar protesta. Son más de 300 niños que necesitan atención urgente en terapias. El daño es muy grande”, expresó Giraldo en declaraciones recogidas por Blu Radio. La fundación indicó que los tratamientos suspendidos incluyen terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, consideradas fundamentales dentro de los procesos médicos de los menores.

La vocera recordó que una situación similar se presentó hace dos años, cuando también se registraron dificultades financieras con las entidades responsables de los pagos. No obstante, aseguró que en aquella ocasión existió un margen de tiempo mayor para adelantar gestiones y evitar la interrupción total del servicio, escenario que, según dijo, no ocurrió en esta oportunidad.

No nos dieron tiempo de gestionar, hoy Asopormen nos cerró las puertas y seguimos sin servicio. Mañana protestaremos nuevamente”, afirmó Giraldo, al señalar que la suspensión fue inmediata y sin un periodo de transición que permitiera garantizar la continuidad de los tratamientos para los niños atendidos por la fundación.

Desde Asopormen se indicó que la EPS Sanitas informó que la suspensión obedece a la falta de giros del Gobierno Nacional, situación que, según la fundación, ha generado un impacto directo en su capacidad operativa. La organización señaló que esta condición financiera impide sostener la atención diaria a los menores que requieren terapias continuas.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

En ese contexto, la representante de la fundación manifestó que no pueden existir barreras administrativas frente a los derechos fundamentales de los niños, especialmente cuando se trata de servicios relacionados con la salud y el desarrollo integral. Bajo ese argumento, anunció que se iniciaron acciones ante las autoridades competentes.

Ya realizamos las diferentes quejas ante la Superintendencia de Salud y procederemos a iniciar incidentes de desacato”, indicó Giraldo, al precisar que la fundación busca que se restablezcan los servicios y se garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la EPS.

Padres de familia de los menores afectados expresaron su preocupación por la interrupción de los tratamientos, al considerar que las terapias forman parte de procesos médicos que no pueden ser suspendidos sin afectar el avance alcanzado por los niños. Varios acudientes señalaron que la falta de atención impacta directamente la rutina diaria y los planes terapéuticos establecidos por profesionales de la salud.

De acuerdo con los testimonios recogidos durante la jornada, algunas familias dependen exclusivamente de los servicios ofrecidos por Asopormen, debido a que allí reciben atención integral y especializada. La suspensión, según indicaron, obliga a buscar alternativas que no siempre están disponibles de manera inmediata en la ciudad.

Los padres también solicitaron la intervención urgente de las autoridades de salud para que se adopten medidas que permitan la reactivación de las terapias. En ese sentido, anunciaron que el 7 de enero se realizará una nueva jornada de protesta con el fin de visibilizar la situación y obtener respuestas institucionales.

La fundación reiteró que continuará adelantando gestiones administrativas y legales mientras se mantiene la suspensión del servicio. Entre tanto, las familias permanecen a la espera de una solución que permita restablecer la atención a los más de 300 niños que, hasta el momento, permanecen sin terapias en Bucaramanga, en medio de un escenario marcado por reclamos, protestas y trámites ante los entes de control del sistema de salud.

Temas Relacionados

Salud infantilAsopormenEPS SanitasBucaramangaColombia -Noticias

Más Noticias

Perro atacado con machete en Barrancabermeja requiere reconstrucción facial: autoridades buscan al agresor

El perro, identificado como “Niño”, permanece bajo cuidado veterinario especializado y supervisión profesional. Las autoridades activaron la Ley Ángel y trabajan con la Fiscalía para investigar el caso y sancionar al responsable

Perro atacado con machete en

Venezolanos en Cali piden a Trump definir transición y advierten migración tras captura de Maduro

Activistas venezolanos enviaron una carta al gobierno de Donald Trump exigiendo mayor claridad sobre cómo se adelantará la transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, y pidieron atención para posibles oleadas migratorias

Venezolanos en Cali piden a

Docentes del Chocó inician paro en 2026 por falta de pago salarial y anuncian movilizaciones desde el 13 de enero

El sindicato Unión de Maestros del Chocó anunció paro y movilización permanente desde el 13 de enero de 2026 por el no pago del salario de diciembre de 2025 a docentes y administrativos, situación que atribuyen a embargos judiciales

Docentes del Chocó inician paro

“Países amenazados tienen que reaccionar y no ceder a las presiones de Trump”: Hollande sobre Colombia

Tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, François Hollande advirtió que Colombia debe reaccionar ante las amenazas de Donald Trump y no ceder a presiones externas

“Países amenazados tienen que reaccionar

Autoridades alertan por quemados con pólvora en Córdoba: 69 casos reportados, según Sivigila

17 son menores de edad y los casos se concentran en Montería y otros 16 municipios, según autoridades de salud

Autoridades alertan por quemados con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa de $200 millones

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

Informe reveló dramático panorama de violencia en Colombia durante 2025: la Paz Total se alejó del Gobierno Petro

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe y Manuela Gómez

Sara Uribe y Manuela Gómez protagonizan tenso cara a cara previo al estreno de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Recordado actor contó cómo una ‘power bank’ casi incendia su casa: “Dios apagó esta vaina”

Feid y la icónica modelo de portadas de cuaderno, Ana Sofía Henao, sorprendieron con inesperada colaboración

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente de tránsito que dejó el carro en pérdida total

Koral Costa confirmó su separación del actor Omar Murillo y dio las razones: “No tienes derecho a retener los sueños de nadie”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay:

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 6 de enero

Deportivo Pereira inició pretemporada con la plantilla reducida y nuevo técnico, en plena crisis institucional

Ciclistas colombianos correrán en una nueva bicicleta para 2026: estas son las nuevas reglas de la UCI

Marino Hinestroza negó estar en rebeldía para ser transferido a Boca Juniors

Junior de Barranquilla tendría el plan para el fichaje de Luis Fernando Muriel: le copiarían idea a Millonarios