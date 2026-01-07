“Más de 300 niños necesitan atención urgente”: suspensión de terapias en Bucaramanga por falta de pagos a Asopormen

Crédito: HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS

Más de 300 niños con distintas condiciones médicas quedaron sin acceso a terapias especializadas en Bucaramanga luego de que la fundación Asopormen suspendiera la prestación de sus servicios.

La situación, reportada por Blu Radio, generó manifestaciones de padres de familia y voceros de la organización, quienes señalaron retrasos en los pagos de la EPS Sanitas como la causa principal de la interrupción.

De acuerdo con la información entregada por la fundación, la suspensión se produjo en la mañana del 6 de enero de 2026, cuando no se concretó una respuesta por parte de la EPS frente a los compromisos financieros pendientes.

crédito EPS Sanitas

Desde tempranas horas, representantes de Asopormen y familiares de los menores acudieron a las instalaciones de Sanitas con el objetivo de evitar el cierre de los servicios terapéuticos.

Kren Giraldo, vocera de la fundación, explicó que desde las 7:00 de la mañana permanecieron a la espera de una solución. Según relató, la jornada incluyó una protesta pacífica mientras se adelantaban gestiones para mantener la atención a los menores. Sin embargo, al no recibir confirmación de pago, la fundación tomó la decisión de suspender la atención.

“Hoy nos suspendieron servicios en Asopormen por falta de pago de la EPS Sanitas. Mañana volvemos a plantar protesta. Son más de 300 niños que necesitan atención urgente en terapias. El daño es muy grande”, expresó Giraldo en declaraciones recogidas por Blu Radio. La fundación indicó que los tratamientos suspendidos incluyen terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, consideradas fundamentales dentro de los procesos médicos de los menores.

La vocera recordó que una situación similar se presentó hace dos años, cuando también se registraron dificultades financieras con las entidades responsables de los pagos. No obstante, aseguró que en aquella ocasión existió un margen de tiempo mayor para adelantar gestiones y evitar la interrupción total del servicio, escenario que, según dijo, no ocurrió en esta oportunidad.

“No nos dieron tiempo de gestionar, hoy Asopormen nos cerró las puertas y seguimos sin servicio. Mañana protestaremos nuevamente”, afirmó Giraldo, al señalar que la suspensión fue inmediata y sin un periodo de transición que permitiera garantizar la continuidad de los tratamientos para los niños atendidos por la fundación.

Desde Asopormen se indicó que la EPS Sanitas informó que la suspensión obedece a la falta de giros del Gobierno Nacional, situación que, según la fundación, ha generado un impacto directo en su capacidad operativa. La organización señaló que esta condición financiera impide sostener la atención diaria a los menores que requieren terapias continuas.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

En ese contexto, la representante de la fundación manifestó que no pueden existir barreras administrativas frente a los derechos fundamentales de los niños, especialmente cuando se trata de servicios relacionados con la salud y el desarrollo integral. Bajo ese argumento, anunció que se iniciaron acciones ante las autoridades competentes.

“Ya realizamos las diferentes quejas ante la Superintendencia de Salud y procederemos a iniciar incidentes de desacato”, indicó Giraldo, al precisar que la fundación busca que se restablezcan los servicios y se garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la EPS.

Padres de familia de los menores afectados expresaron su preocupación por la interrupción de los tratamientos, al considerar que las terapias forman parte de procesos médicos que no pueden ser suspendidos sin afectar el avance alcanzado por los niños. Varios acudientes señalaron que la falta de atención impacta directamente la rutina diaria y los planes terapéuticos establecidos por profesionales de la salud.

De acuerdo con los testimonios recogidos durante la jornada, algunas familias dependen exclusivamente de los servicios ofrecidos por Asopormen, debido a que allí reciben atención integral y especializada. La suspensión, según indicaron, obliga a buscar alternativas que no siempre están disponibles de manera inmediata en la ciudad.

Los padres también solicitaron la intervención urgente de las autoridades de salud para que se adopten medidas que permitan la reactivación de las terapias. En ese sentido, anunciaron que el 7 de enero se realizará una nueva jornada de protesta con el fin de visibilizar la situación y obtener respuestas institucionales.

La fundación reiteró que continuará adelantando gestiones administrativas y legales mientras se mantiene la suspensión del servicio. Entre tanto, las familias permanecen a la espera de una solución que permita restablecer la atención a los más de 300 niños que, hasta el momento, permanecen sin terapias en Bucaramanga, en medio de un escenario marcado por reclamos, protestas y trámites ante los entes de control del sistema de salud.