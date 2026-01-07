Colombia

Joven denunció que encontró gusanos dentro de una hamburguesa en popular plazoleta de comidas

La comunidad pide refuerzo en los controles sobre establecimientos dedicados a la venta de alimentos

La situación fue expuesta en las redes sociales, generando preocupación entre la ciudadanía - crédito Andrés Escobar / Facebook

Un video difundido a través de redes sociales desató alerta entre los habitantes y turistas de Ibagué (Tolima), debido a que un joven aseguró que encontró gusanos en una hamburguesa adquirida en un local de comidas rápidas que se encuentra ubicado en la plazoleta de comidas de la calle 64 con Guabinal.

El denunciante reportó que la situación se registró el 6 de enero de 2026 alrededor de las 5:30 p. m., cuando asistió al local para comprar algo de comer y se encontró con la sorpresiva escena, por lo que no dudó en utilizar su celular para grabar la situación y publicarla de inmediato en su cuenta de Facebook.

En su mensaje, el joven solicitó la intervención de la Secretaría de Salud de la ciudad y de los organismos de control, al considerar que el suceso representa un posible riesgo para la salud pública, puesto que no se están manejando las prácticas de manipulación de alimentos requeridas en este tipo de locales.

Este alimento es muy popular,
Este alimento es muy popular, aunque se debe cuidar su preparación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el texto que acompaña la grabación, el ciudadano explicó que pidió una hamburguesa y, al recibir el plato, detectó la presencia de gusanos en el alimento. Como respaldo, decidió tomar el video para tener un elemento probatorio que respaldara su denuncia.

“Ordené una hamburguesa y, al recibir el plato, me percaté de que salían gusanos de la misma. Aunque soy consciente de que estos contratiempos pueden ocurrir, hago un llamado a la Secretaría de Salud municipal y a los demás entes de control, ya que esto puede constituir una transgresión no solo a la integridad física de una persona, sino también escalar a ser un riesgo para la salud pública de los ibaguereños”.

El testimonio fue publicado directamente a través de redes sociales, con el objetivo de que el llamado llegue a las autoridades para que se encarguen de realizar las verificaciones necesarias en el establecimiento señalado.

Hasta el momento, ni el local ni la Secretaría de Salud de Ibagué han emitido declaraciones oficiales sobre el episodio o las acciones ejecutadas tras la publicación del video que fue ampliamente compartido a través de las diferentes plataformas digitales.

Este hecho reaviva el debate sobre la vigilancia en la manipulación de alimentos en la ciudad, teniendo en cuenta que esta no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo, por lo que el papel de las denuncias ciudadanas mediante plataformas digitales juegan un papel fundamental para conocer los lugares que representan un riesgo para la comunidad.

La mala manipulación de alimentos
La mala manipulación de alimentos puede llevar a la aparición de plagas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Establecimiento cerrado por presencia de plagas

La Alcaldía está trabajando para garantizar la salud de los residentes y turistas, por lo que ha incrementado operativos en las diferentes zonas de la ciudad, gracias a las denuncias. Así, se confirmó la suspensión de las operaciones de un hospedaje en el barrio El Carmen tras detectar plagas de cucarachas, colchones deteriorados, deficiencia en la iluminación y problemas estructurales, condiciones que ponían en riesgo la salud pública.

La Secretaría de Salud Municipal anunció a través de un comunicado, emitido el 11 de diciembre de 2025, que los operativos de inspección y vigilancia seguirán implementándose en toda la ciudad para asegurar el cumplimiento de las reglas sanitarias y proteger a los residentes.

Durante el año se realizaron
Durante el año se realizaron varias intervenciones en la ciudad - crédito Alcaldía

Incluso, en 2025, el equipo de Vigilancia y Control realizó más de 9.000 inspecciones en distintos establecimientos públicos, incluyendo moteles, hoteles, iglesias y bares.

Ante estas labores, la secretaria de Salud encargada, Maricel Aguiar, informó lo siguiente: “No permitiremos que establecimientos operen sin cumplir con las normas básicas que protegen la salud de la comunidad”, por lo que se espera que se continúe trabajado por este fin.

