Colombia

Jorge Iván González advierte que la crisis fiscal en Colombia se debe a mala ejecución del gasto público: “El problema no apareció de repente”

El exdirector del DNP aseguró que el país desperdició 44 billones de pesos en regalías mal estructuradas y cuestionó la efectividad de la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro

Guardar
Jorge Iván González, exdirector del
Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, advirtió que el problema fiscal del país no es la falta de impuestos, sino la mala administración de los recursos públicos - Ricardo Maldonado Rozo/EFE

El economista Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, considera que el país enfrenta un desafío fiscal mucho más profundo que la mera creación de nuevos impuestos o la declaración de emergencias económicas.

El verdadero problema, afirma, radica en la mala administración y ejecución de los recursos públicos existentes, señalando que en el último cuatrienio se han gastado 44 billones de pesos en regalías mal estructuradas, desperdiciando oportunidades para optimizar el gasto y lograr transformaciones reales.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

González sostiene que, de persistir estos errores, el próximo gobierno tendrá que encarar una reforma tributaria integral y abordar un contexto macroeconómico con desequilibrios estructurales significativos, según declaró al medio El Tiempo.

En la conversación, González cuestionó la efectividad de la declaratoria de emergencia económica adoptada por la administración de Gustavo Petro y anticipó que, desde el punto de vista jurídico, los decretos asociados podrían ser anulados.

El deterioro de las finanzas
El deterioro de las finanzas públicas y el aumento del déficit primario mantienen a Colombia en el radar de las calificadoras de riesgo y de los analistas económicos - crédito Reuters

Para sustentar su previsión, recordó que situaciones similares se presentaron en el pasado, como el caso de la emergencia decretada para La Guajira, cuyos argumentos legales no se sostuvieron y que, en consecuencia, también fue revertida.

“Creo que los decretos se caerán. El Marco Fiscal de Mediano Plazo deja claro que la situación era conocida. Los argumentos muestran que el problema fiscal no apareció de repente. Esto se parece mucho al decreto de la emergencia en La Guajira, que terminó cayéndose por la misma razón”, expresó González. .

Al analizar el impacto económico inmediato de estos procesos, Jorge Iván González aseguró que, incluso si los decretos llegan a ser anulados, no prevé un efecto adverso considerable sobre la inversión o el crecimiento en el corto plazo, dado el contexto preelectoral y la naturaleza lenta de los trámites jurídicos en Colombia.

El exdirector del DNP también fue enfático al condenar el reciente ajuste del salario mínimo anunciado para 2025, que prevé un aumento del 23,7%.

En su opinión, esta medida se aparta de los fundamentos técnicos y responde a una lógica política antes que económica. González advirtió: “Si subir el salario 23,7 por ciento no tuviera consecuencias, habría que cerrar los libros de economía. Colombia es un país importador“.

Más allá de las críticas puntuales, las advertencias de González se inscriben en un panorama fiscal que, según distintos analistas, muestra señales de deterioro estructural de cara a 2026.

Jorge Iván González, exdirector del
Jorge Iván González, exdirector del DNP, cuestionó la gestión fiscal del Gobierno de Gustavo Petro y advirtió sobre la mala ejecución de los recursos públicos - crédito Reuters

Si el Gobierno no redefine su política de gasto y prioriza recortes profundos en lugar de nuevas fuentes de ingresos, el país enfrentará crecientes dificultades fiscales.

A diferencia de otros momentos de tensión económica, este deterioro se produce sin que medien crisis externas severas, lo que refuerza la preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El más reciente balance del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) evidencia la magnitud del problema. El déficit primario ajustado por ciclo económico se ubicó en -2,9% del PIB, superando el nivel crítico de -2,7% registrado a finales de los años noventa.

Para José Ignacio López, presidente de Anif, este resultado demuestra que los ingresos del Gobierno no alcanzan para cubrir el ritmo del gasto, obligándolo a recurrir a un mayor endeudamiento.

“Si es negativo, significa que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y el Gobierno debe endeudarse más. Si es positivo, hay margen para pagar deuda o fortalecer la situación fiscal”, explicó al diario La República.

Este escenario se presenta en un contexto de crecimiento económico modesto, sin choques financieros recientes.

La declaratoria de emergencia económica
La declaratoria de emergencia económica del Gobierno nacional enfrenta cuestionamientos jurídicos y podría ser anulada, según advirtió el economista Jorge Iván González - crédito Dapre

César Pabón, jefe de investigación económica de Corficolombiana, señaló al medico citado que, aunque Colombia no ha sido golpeada por una crisis financiera, los niveles de endeudamiento se aproximan a los observados durante la crisis de 1998.

A ello se suma una estructura presupuestal rígida: cerca del 90% del Presupuesto General de la Nación está comprometido en gastos inflexibles, resultado de un aumento sostenido de responsabilidades del Estado sin un incremento equivalente de ingresos estructurales.

La ejecución presupuestal también es motivo de alarma. Según Anif, a octubre el Presupuesto General registraba una ejecución del 67,2%, con un rezago especialmente marcado en el rubro de inversión, que apenas alcanzaba el 46,6% de los 83,9 billones de pesos apropiados para el año.

Aunque esta cifra mejora frente a 2023, cuando fue de 39,2%, sigue reflejando una baja capacidad de absorción de recursos.

Temas Relacionados

Jorge Iván GonzálezExdirector DNPSituación fiscalGobierno PetroRecursos públicosImpuestosColombia-Noticias

Más Noticias

Golpe al envío de drogas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: el olfato de Kira permitió el decomiso de casi 100 kilos de marihuana

El caso se suma a los 25 caños de armas que se incautaron en la misma terminal aérea con pocas horas de diferencia en un operativo liderado por la Dian y la Polfa

Golpe al envío de drogas

Falcao regresa a Millonarios| Así reaccionaron los periodistas deportivos del país: “Haré fuerza porque haga goles”

La noticia, presentada como el “Last Dance” del delantero, generó tanto celebraciones entusiastas como posturas de cautela ante el impacto mediático y emocional de su retorno al club

Falcao regresa a Millonarios| Así

Margarita Rosa de Francisco se pronunció tras palabras del presidente Petro: “Para mí, el verdadero heroísmo no involucra las armas”

Con un mensaje en X, la actriz y presentadora señaló que levantar las armas para defender la patria también es “matar”

Margarita Rosa de Francisco se

Paloma Valencia dice estar del lado del pueblo venezolano y denuncia silencio de la izquierda ante presos políticos: “Como si una dictadura tuviera soberanía”

La candidata presidencial aseguró que líderes de izquierda en Colombia han defendido al régimen venezolano mientras, según ella, han ignorado la represión política

Paloma Valencia dice estar del

Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″

Un post el 6 de enero desde las cuentas oficiales del equipo capitalino generó un revuelo en redes sociales por el posible regreso del máximo goleador de la selección Colombia

Millonarios sigue dando pistas a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa de $200 millones

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

Informe reveló dramático panorama de violencia en Colombia durante 2025: la Paz Total se alejó del Gobierno Petro

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

ENTRETENIMIENTO

Sofía Jaramillo es la nueva

Sofía Jaramillo es la nueva participante que confirmó El Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Sara Uribe y Manuela Gómez protagonizan tenso cara a cara previo al estreno de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Recordado actor contó cómo una ‘power bank’ casi incendia su casa: “Dios apagó esta vaina”

Feid y la icónica modelo de portadas de cuaderno, Ana Sofía Henao, sorprendieron con inesperada colaboración

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente de tránsito que dejó el carro en pérdida total

Deportes

Falcao regresa a Millonarios| Así

Falcao regresa a Millonarios| Así reaccionaron los periodistas deportivos del país: “Haré fuerza porque haga goles”

Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″

EN VIVO - Mercado de jugadores: altas, bajas y rumores de fichajes de los equipos del fútbol colombiano hoy, 7 de enero

Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026

Radamel Falcao está de regreso a Millonarios: el Embajador hizo oficial la contratación de ‘el Tigre’ para el 2026