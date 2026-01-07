Colombia

Indignación en Kennedy por el robo de un perrito anciano: autoridades locales buscan a Oddie y su raptor

El incidente, captado en video, ocurrió cuando un hombre en bicicleta se llevó a la mascota a plena luz del día, lo que provocó reacciones divididas sobre la vigilancia de las mascotas y la seguridad en el sector

La desaparición de Oddie, un can de raza Pug, generó mensajes cruzados en redes sociales y motivó una campaña de búsqueda coordinada por la alcaldía local, mientras persisten las críticas hacia los responsables del animal - crédito X

Un caso de robo de mascotas generó impacto en la localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de que un hombre en bicicleta sustrajera a plena luz del día a un perro de raza Pug identificado como Oddie.

La familia del animal, que reside en el barrio Bomberos, reportó que el hecho sucedió cuando el can salió de la vivienda por un descuido. De acuerdo con un video captado por cámaras de seguridad, el hombre observó el entorno antes de llevarse al animal, sin que nadie en la zona interviniera. El hecho provocó preocupación y críticas en la comunidad.

El caso fue dado a conocer por la Alcaldía Local de Kennedy, que publicó fotografías e información relevante sobre Oddie en sus cuentas oficiales para solicitar la colaboración de los ciudadanos en la búsqueda tanto del animal como del responsable del robo.

En el mensaje difundido, la institución detalló: “En Kennedy (entre Bomberos y Av. de Abastos), un hombre en bicicleta se llevó a Oddie, perrito Pug anciano que se salió de casa por un descuido. Seña: lunar en pata trasera izquierda. Info: 3242828387 / 3158321678”.

El robo del perro Oddie,
El robo del perro Oddie, un Pug anciano, en Kennedy, Bogotá, causa conmoción entre los habitantes del barrio Bomberos - crédito @Alcaldiakennedy / X

La reacción en redes sociales fue inmediata. Diversos internautas expresaron su indignación ante la sustracción del perro y también señalaron la responsabilidad de los dueños.

Entre los comentarios destacados se encuentran: “Y los dueños del perrito qué? Muy dormidos por no estar pendientes... ojalá aparezca el perro” y “Maldita sociedad, cómo es posible que se roben hasta los perros”.

Otros usuarios atribuyeron el incidente a la falta de vigilancia por parte de la familia, al afirmar: “Lo dejaron salir solo por no recoger la mier..., ahora les recogieron el perro”. La discusión evidenció una división de opiniones entre quienes condenan el robo y quienes cuestionan los cuidados proporcionados al animal.

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía Local de Kennedy, las autoridades locales mantienen activa la búsqueda de Oddie y se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del perro o del sospechoso que se comunique a los teléfonos proporcionados.

La Alcaldía Local de Kennedy
La Alcaldía Local de Kennedy difunde fotografías e información de Oddie en redes sociales para pedir ayuda ciudadana en su búsqueda - crédito @Alcaldiakennedy / X

Así puede denunciar el robo de su mascota en Colombia

A propósito del robo de Oddie, es importante mencionar que el hurto de mascotas en Colombia constituye un delito tipificado por la legislación nacional y acarrea consecuencias legales para quienes lo cometen.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los reportes pueden realizarse a través de la página web oficial www.fiscalia.gov.co, donde se encuentra habilitado el botón “Denuncia Fácil”.

También es posible comunicarse al número 122desde cualquier teléfono celular o llamar al01 8000 919 748desde líneas fijas. Además, las personas pueden acudir directamente a los Centros de Atención de la Fiscalía (CAF), a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y a los Puntos de Atención de la Fiscalía (PAF), ubicados en distintas ciudades del país para interponer las denuncias de manera presencial.

El Pug robado tiene como
El Pug robado tiene como seña distintiva un lunar en la pata trasera izquierda, según detalló la Alcaldía en el mensaje de alerta - crédito @Alcaldiakennedy / X

Para en la investigación judicial, resulta fundamental que quienes presentan la denuncia aporten pruebas sólidas. Entre los elementos recomendados se encuentran la fecha, hora y lugar exacto del hurto, fotografías de la mascota, así como datos que permitan su identificación precisa.

El suministro de material adicional, como grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de testigos o información sobre posibles responsables, refuerza la labor investigativa y puede ser determinante en el proceso penal.

Presentar la denuncia no solo permite iniciar la investigación, sino que contribuye a la judicialización de los autores y a prevenir futuros casos. La Fiscalía General de la Nación exhorta a la ciudadanía a emplear los canales oficiales y a seguir sus actualizaciones informativas en redes sociales.

