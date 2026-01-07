Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente de tránsito que dejó el carro en pérdida total

La creadora de contenido relató en redes sociales cómo vivió la noticia del siniestro que destruyó por completo el auto de Leonela Calderón pero dejó ilesas a su hermana y su acompañante - crédito Instagram

Un accidente de tránsito ocurrido el lunes 5 de enero de 2026 involucró a Leonela Calderón, hermana de la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón.

El incidente, que tuvo lugar cuando Leonela se desplazaba en automóvil por una vía de Colombia acompañada de una amiga, dejó como saldo la destrucción total del vehículo tras el impacto causado por la imprudencia de un motociclista. La noticia fue confirmada por la propia Yina, que recurrió a sus redes sociales para informar sobre el estado de salud de su familiar y compartir detalles del siniestro.

Según relató en video, la DJ de guaracha se encontraba en la ciudad de Medellín cuando recibió la llamada que la alertó sobre el accidente de su hermana.

“Uno acá en Medellín tranquilo, relajado, cuando lo llaman para decirle que la hermana se accidentó. Gracias a Dios, Leonela está bien, no le pasó nada grave ni a ella ni a su amiga, pero el carro sí quedó en pérdida total”, afirmó la creadora de contenido.

Con grabaciones y palabras de aliento, la familia Calderón quiso tranquilizar a sus seguidores y demostrar que, aunque el susto fue mayor, Leonela salió adelante a pesar de todo - crédito enlamovidacol / Instagram

La empresaria explicó que el choque se originó cuando “un motociclista borracho se atravesó en la vía, lo que ocasionó que el vehículo perdiera el control”. “Lo importante fue que no les pasó nada y que están bien de salud”, insistió la empresaria en sus publicaciones, poniendo énfasis en la integridad física de las ocupantes del carro.

El impacto generó alarma entre los seguidores de la familia Calderón, que se manifestaron en redes sociales tras conocer la magnitud del incidente. Juliana Calderón, otra de las hermanas, compartió un video en el que mostró el estado final del automóvil: los airbags del conductor, copiloto y las sillas se desplegaron, el vidrio panorámico quedó destrozado y una de las llantas del costado derecho resultó destruida.

“Empezamos el año con toda la actitud”, escribió Juliana en la grabación, en la que se observa la severidad de los daños sufridos por el vehículo.

El accidente se produjo en circunstancias que aún no han sido esclarecidas en su totalidad. Hasta el momento, la familia Calderón no ha revelado la ubicación exacta del siniestro ni mayores detalles sobre la situación legal del motociclista involucrado, que, según la versión entregada por Yina, habría conducido bajo los efectos del alcohol.

Yina Calderón confirmó el accidente de su hermana en redes sociales y tranquilizó a sus seguidores sobre su estado de salud - crédito composición fotográfica

La familia se encuentra enfocada en la recuperación emocional de Leonela Calderón y en la superación del episodio. Este incidente se suma a los recientes problemas de salud que afectan a la hermana más querida de la huilense.

Hace pocas semanas, Yina informó a sus seguidores que su hermana fue diagnosticada con artritis degenerativa, una enfermedad que compromete la movilidad de su cadera y piernas.

Esta condición llevó a Leonela a ser intervenida de urgencia en Barranquilla, hecho que había generado comentarios y burlas en redes sociales sobre su forma de caminar. En ese contexto, Yina defendió públicamente a su hermana ante las críticas.

Las imágenes divulgadas por la familia a través de sus cuentas oficiales muestran el alcance de los daños materiales. La divulgación de estos registros audiovisuales motivó mensajes de solidaridad de seguidores que destacaron el hecho de que tanto Leonela Calderón como su acompañante salieron ilesas.

Leonela Calderón sufrió un grave accidente de tránsito en Colombia tras el impacto de un motociclista presuntamente ebrio - crédito @YinaCardelonOriginal y @LeonelaCalderonOme Instagram

Pese a la gravedad del accidente, no se presentaron reportes oficiales adicionales sobre el estado del motociclista involucrado ni sobre futuras acciones legales. La familia Calderón optó por mantener la privacidad respecto a otros pormenores del accidente y su localización, en tanto continúan enfocados en el bienestar de Leonela Calderón.

La noticia cobró relevancia en plataformas digitales debido al alto perfil público de las integrantes de la familia Calderón, que acumulan millones de seguidores en redes sociales.